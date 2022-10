Oroscopo Paolo Fox di domani 17 ottobre: lunedì di inizio settimana gradevole, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sei in un giorno particolarmente indicato per ordinare i tuoi affari con altre persone coinvolte nei tuoi patti e associazioni. La tua potenza e serenità ti aiuteranno molto. E anche il modo in cui ti sviluppi dialetticamente. SENTIMENTI: Sei in un momento in cui dovresti evitare emozioni intense che interferiscono con la tua professione. Usa le tue “abilità nelle persone”. AZIONE: È il momento ideale per utilizzare il proprio potenziale con intensità e raggiungere accordi equilibrati. FORTUNA: è un giorno in cui i tuoi accordi saranno positivi e genereranno gioia nella tua vita e in quella degli altri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È importante organizzare la propria professione e allo stesso tempo aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno di fiducia. Il tuo modo di esprimerti sarà la chiave per l’equilibrio e la simpatia verso gli altri. SENTIMENTI: Sarà il momento di evitare alti e bassi emotivi. Goditi il ​​presente. AZIONE: è una giornata per tenere chiuse le posizioni nelle distribuzioni e negli accordi con altre persone. FORTUNE: La fortuna ti accompagnerà ogni volta che userai empatia e generosità con gli altri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È importante sfruttare la tua creatività e la tua gioia per valorizzare i tuoi doni e sentirti più vicino agli altri. La tua simpatia aumenterà e quello che dici e dove sei sarà molto evidente. SENTIMENTI: È un giorno per annullare le azioni sbagliate e goderti il ​​tuo modo di essere gentile e aiutare gli altri, gettando le basi. AZIONE: dovresti usare il tuo dinamismo usando la tua simpatia e la capacità di concordare in modo stabile. FORTUNE: È un giorno per incontrare una persona speciale nella tua vita o per trascorrere una giornata romantica con il tuo partner.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Approfitta della calma e del tuo modo di esprimerti per portare avanti accordi con persone vicine. Il tuo potenziale sarà ammirevole e avanzerai molto in questo giorno.SENTIMENTI: oggi bisogna organizzare i progetti lentamente ed essere una persona simpatica e altruista.AZIONE: stai affrontando un momento in cui la cosa più importante sarà bilanciare l’aiuto che dai agli altri e la personale sensazione di benessere. FORTUNA: sarà una giornata all’insegna di idee interessanti e allegre da gustare in famiglia.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Avrai la capacità di mantenere vivi il tuo ingegno e la tua intuizione, che ti aiuteranno a comunicare in modo potente e mantenere la simpatia e la capacità di progredire e dare fiducia agli altri. SENTIMENTI: È il momento di gettare le basi di accordi di lunga data e di realizzare progetti, raggiungendo accordi comuni. AZIONE: sarà un giorno speciale per impegnarsi e parlare con calma in modo positivo nella propria vita di coppia. FORTUNE: è un momento per riuscire a risolvere i malintesi con le persone vicine che devono essere risolti. Non fermarti e inizia a incanalare le tue ambizioni in nessuno dei percorsi che si aprono davanti ai tuoi occhi. Fallo con calma e vedrai i buoni risultati. Amore: rilassati, perché in questo inconveniente che ti opprime da giorni, avrai il supporto del tuo partner e godrai della stabilità della relazione come mai prima d’ora. Ricchezza: non preoccuparti, in campo commerciale potrebbero riemergere alcuni problemi. Cerca di prendere la situazione con calma e troverai presto la soluzione al problema. Benessere: Cerca di modificare e organizzarti meglio con i pasti. Sappi che gli eccessi nel cibo imporranno una dieta purificante il prima possibile.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di affrontare con pazienza e prudenza gli investimenti e le risorse necessarie per gettare le basi e raggiungere accordi generosi e benefici con gli altri. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per mantenere alte le tue speranze per obiettivi incredibili ed eccitanti per tutti i soggetti coinvolti! AZIONE: Noterai che devi investire le tue risorse in investimenti stabili per prevenire un futuro incerto. FORTUNE: devi organizzare armoniosamente le risorse che hai e il modo in cui le utilizzi. Sappi che sarai in grado di realizzare tutti i sogni e le ambizioni. Non preoccuparti, poiché l’ambiente sarà armonizzato per raggiungere il tuo scopo. Amore: accetta la proposta di impegno che farà il tuo partner. Accetta una volta per tutte che è lei la persona che ti ha reso felice ultimamente.Ricchezza: giornata eccellente per intraprendere una transazione finanziaria di una certa rilevanza. Per quanto ne sei sicuro, non dimenticare di cercare informazioni.Benessere: poiché sono giorni che non svolgi la tua routine di allenamento, cerca di includere la frutta di stagione nella tua dieta e riposa più del solito.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È un giorno speciale per lanciare le tue idee e iniziative. La tua chiarezza e la tua percezione ti daranno le linee guida di grandi idee finanziarie. La tua simpatia e il tuo ingegno saranno le chiavi della giornata. SENTIMENTI: È il momento di usare la percezione e mantenere la comunicazione con le persone che hanno bisogno di te. AZIONE: oggi potrai prendere l’iniziativa e mantenere accordi e accordi verbali in modo corretto e piacevole. FORTUNE: È un momento chiave per usare il tuo dinamismo e usare la tua verve su questioni importanti. Attraverserai una fase in cui dovrai voltare le spalle ai problemi, altrimenti sarai sull’orlo di un esaurimento nervoso e non sarai in grado di vedere chiaramente.Amore: dal momento che condividi molto più tempo con la persona che ti piace, cerca il momento giusto per parlare a fondo delle questioni che ti riguardano, evita di litigare. Ricchezza: sappi che il pianeta Mercurio ti accompagnerà in questo momento. Devi sfruttare le opportunità che ti vengono presentate per istruirti e progredire nel tuo ambiente di lavoro.Benessere: se ritieni che le cose non stiano andando come ti aspettavi ultimamente, controlla le persone intorno a te. Non lasciare che le persone negative prosciughino la tua energia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È un momento fortunato per mantenere la tua brillantezza dialettica nei patti con altre persone e che il tuo dinamismo è calmo e puoi risolvere problemi passati che non hanno più bisogno di essere mantenuti. SENTIMENTI: dovresti organizzare piani con persone che la pensano allo stesso modo e affidabili in modo che tutto sia positivo. AZIONE: è una giornata in cui è necessario risolvere problemi che bloccano il tuo modo di agire professionalmente e di guadagnare.FORTUNE: È un giorno per risolvere problemi scaduti di cui è necessario sbarazzarsi. Se non vuoi che nessuno reclami qualcosa da te, inizia a gestire il tuo tempo con maggiore cura e responsabilità. Se fai bene, nessuno pretenderà nulla da te. Amore: evita la gelosia, poiché potrebbe causare stress emotivo difficile da controllare. Cerca di fidarti della tua cotta, non cercare fantasmi dove non ce ne sono. Ricchezza: capisci che questo non è un momento ottimale per spendere un conto, poiché alla fine del mese potresti pentirti. Aspetta tempi migliori per fare quegli acquisti inutili.Benessere: giorno per riscoprire te stesso, dovrai tacere. Vai alla tua biblioteca e scegli un libro che ti piace leggere.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento in cui è indicato che organizzi i tuoi progetti con visione e intuizione. Il tuo aiuto alle persone a te vicine ti aiuterà a gettare basi future con benefici per tutti. SENTIMENTI: È importante pianificare gli obiettivi in ​​modo vivace in modo che i risultati siano ottimali e positivi. AZIONE: dovresti sfruttare i progetti originali e agili che hai durante questa giornata. FORTUNE: È il momento di pianificare con gioia ed entusiasmo nuovi accordi con persone che la pensano allo stesso modo e degne di fiducia. Se non vuoi che nessuno reclami qualcosa da te, inizia a gestire il tuo tempo con maggiore cura e responsabilità. Se fai bene, nessuno pretenderà nulla da te. Amore: evita la gelosia, poiché potrebbe causare stress emotivo difficile da controllare. Cerca di fidarti della tua cotta, non cercare fantasmi dove non ce ne sono.Ricchezza: capisci che questo non è un momento ottimale per spendere un conto, poiché alla fine del mese potresti pentirti. Aspetta tempi migliori per fare quegli acquisti inutili. Benessere: giorno per riscoprire te stesso, dovrai tacere. Vai alla tua biblioteca e scegli un libro che ti piace leggere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un momento in cui devi realizzare un piano in modo che i tuoi obiettivi siano equilibrati e tu possa usare i tuoi doni e la tua esperienza. I momenti di divertimento e romanticismo saranno incredibili. SENTIMENTI: oggi dovresti riuscire a raggiungere accordi coerenti ed evitare emozioni e incomprensioni che interrompono le tue aspirazioni. AZIONE: i tuoi obiettivi dipendono dalla soluzione dei problemi che vengono da dietro. Una volta risolto tutto sarà più vantaggioso. FORTUNE: gli obiettivi di questa giornata saranno equilibrati e armoniosi. Quindi cogli l’occasione per raggiungere accordi. Comprendi che i cambiamenti portano sempre a nuovi apprendimenti. Stage per generare una trasformazione totale nella tua vita e incoraggiarti a cose nuove. Amore: Sappi che a seguito di quella situazione un po’ triste che hai vissuto qualche giorno fa, potrai scoprire nella tua famiglia i forti legami di affetto che ti uniscono. Ricchezza: pensa a nuove strategie a livello professionale, così puoi applicarle ed essere in grado di competere sul mercato. Prenditi il ​​tempo per studiare ogni situazione. Benessere: poiché hai più tempo del normale, sarà un giorno opportuno per dedicarti a te stesso. Fatti curare a casa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È il momento ideale per godere di progetti unici e divertenti che ti uniranno in modo gioioso e dove il consenso sarà appropriato nel tono generale dei tuoi accordi. SENTIMENTI: fondazioni di famiglia e patti di proprietà comune saranno alla base di questa giornata. AZIONE: è il momento di organizzare i tuoi progetti con precisione e molta intensità. In questo modo saranno prudenti e di successo. FORTUNE: è un giorno in cui hai bisogno delle tue speranze per essere ottimista e rifare i tuoi piani di tanto tempo fa. Impara che quando inizi qualcosa, dovresti concentrare le tue energie su un obiettivo alla volta. Cerca di non disperdere le forze su percorsi diversi. Amore: per quanto tu sia una persona calma, sappi che non dovresti permettere al tuo partner di maltrattarti con critiche permanenti. Non devi tollerarlo. Ricchezza: smettila di gironzolare e assumi la posizione che ti interessa così tanto. Sappi di avere le risorse necessarie, afferma le tue capacità di leadership. Benessere: Taglia con gli eccessi di ogni tipo. Evita di cadere in tentazioni, cerca un’attività per occupare il tuo tempo libero.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È il momento giusto per condividere i beni altruisticamente e con grande affetto. L’uguaglianza sarà il tonico della giornata. E l’armonia e l’interesse a comunicare in modo piacevole ti aiuteranno a concentrarti più rapidamente e con armonia. SENTIMENTI: la tua simpatia e generosità saranno la chiave degli accordi positivi e leggiadri di questa giornata. AZIONE: è un momento speciale per bilanciare le risorse che hai e gli obiettivi che vuoi raggiungere con esse. FORTUNE: Sarai in grado di mantenere i contratti di proprietà coniugale in modo generoso e gentile. Momento in cui dovresti occupare la mente nelle cose veramente importanti e non negli aspetti superficiali. Comprendi che non sono essenziali per la tua vita. Amore: se vuoi che la tua relazione migliori giorno dopo giorno, inizia ad apprezzare di più la tua cotta. Cerca di abbandonare il tuo comportamento egocentrico.Ricchezza: ci saranno giorni in cui ti sentirai molto radicato nel tuo ambiente di lavoro e sarà difficile per te apportare modifiche. Smetti di essere così strutturato e incoraggia te stesso a modificare la tua routine professionale.Benessere: sii più adulto e prendi coscienza del momento che attraverserai nella tua vita. Non andare in giro senza meta, fermati e pensa.

