Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre: martedì positivo per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cerca di riposare e non sottoporti a situazioni stressanti. Soldi: se spendi troppo, in seguito avrai seri problemi. Amore: sei in un momento eccellente. Segui questo percorso e tutto andrà bene. Amore : trova quella persona che ti coccola. Denaro : non preoccuparti di questioni finanziarie; andranno bene Lavoro : Giornata tranquilla, potrai anticipare alcuni lavori. Salute : controlla il tuo cattivo umore o la tua salute ne risentirà.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La pazienza è il miglior antidoto ai disturbi cronici. Se vuoi cambiare lavoro, inizia a riciclare le tue conoscenze. Non ci sarà alcun elemento che disturbi le tue relazioni affettive. Amore : potresti goderti una storia d’amore appassionata. Soldi : I problemi economici che ti appesantiscono sono risolti. Lavoro : Opportunità per migliorare la propria situazione lavorativa. Salute : frutta e verdura sono essenziali nella tua dieta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Dovresti fare esercizio e seguire una dieta sana. Cerca di assecondare te stesso e di essere generoso con gli altri. Dopo la tempesta arriva sempre la calma. Non lasciarti sopraffare dai problemi. Amore : se il tuo cuore è libero, lanciati in nuove relazioni. Denaro : difficoltà economiche causate da una sanzione. Lavoro : Al lavoro, c’è chi non capisce il tuo atteggiamento. Salute : non dimenticare di praticare sport più spesso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cerca di controllare i tuoi nervi e non lasciarti trasportare dallo stress. Chiedi aiuto se ne hai bisogno, perché lo riceverai senza dare nulla in cambio. Le sorprese sono dietro l’angolo. Non distrarti…Amore : è molto probabile che avvenga una riunione d’amore. Denaro : oggi risolverai problemi economici in sospeso. Lavoro : nuovi obblighi professionali ti riempiranno di speranza. Salute : essere in forma ti dà qualità di vita.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È un giorno in cui dovresti avere molta cura della tua espressione per evitare disaccordi con altre persone. È necessario risolvere problemi che sono una grande sfida ma che, con generosità e affetto, sono molto più facili da risolvere. SENTIMENTI: È un giorno in cui le tue questioni scadute dovranno prendere una svolta e dovrai dare loro agilità e calore. AZIONE: sarà importante che la tua sensibilità ti aiuti a creare un’atmosfera di armonia intorno a te e con le persone che ami di più. FORTUNE: Sarai in grado di risolvere molte attività legate ai progetti, purché rimani calmo e generoso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Devi osservare con grande cautela e attenzione questioni importanti relative alle tue finanze. Affronta le nuove sfide con calma per evitare errori o controversie con i tuoi cari.SENTIMENTI: È un momento speciale in cui è importante che il tuo altruismo e generosità aiutino e supportino emotivamente gli amici intimi.AZIONE: è un momento in cui è necessario fare chiarezza su questioni di coppia e che toccano gli investimenti comuni. FORTUNE: è un giorno per avere risorse e gentilezza nei tuoi progetti finanziari, affinché i benefici siano fruttuosi per tutti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sarai in grado di adattarti alle difficoltà gradualmente. Le tue emozioni dovrebbero rilassarsi e vedere da un’altra angolazione come uscire da quella rete. Sarai in grado di ottenere associazioni divertenti con persone che la pensano allo stesso modo. SENTIMENTI: È il momento di pianificare obiettivi felici con i propri cari e goderseli. AZIONE: potrai mantenere vicinanza e sostegno verso le persone di cui ti fidi e gettare le basi per il futuro. FORTUNE: è un momento in cui il tuo dinamismo metterà in moto le tue risorse e idee e con esso organizzerà qualcosa di preciso e innovativo con persone che la pensano allo stesso modo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È il momento di mettere tutta la tua energia nel modo di aiutare gli altri con le tue capacità e la tua precisione. Dovrai concentrarti sulla centratura delle basi e sul bilanciamento delle emozioni. Molte persone stanno aspettando la tua saggezza. SENTIMENTI: oggi i tuoi sogni saranno la causa principale per avvicinarti alle persone che ami per dare il tuo amore in abbondanza. AZIONE: devi trarre “forza dalla debolezza” e farti conoscere nei tuoi accordi e nella precisione verbale per riunire persone che la pensano allo stesso modo nei tuoi piani.FORTUNA: sei in un momento per risolvere problemi scaduti e pianificare azioni altruistiche in cui sei d’accordo con amici fidati.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In generale, le tue condizioni saranno eccellenti. Non preoccuparti. Denaro: non hai altra scelta che essere conservatore e aspettare tempi migliori. Amore: il dialogo è un ottimo modo per superare gli ostacoli. Amore : le battute d’arresto che ha avuto con il suo partner si dissipano. Denaro : tempo per generare prosperità economica. Lavoro : Sii prudente sul lavoro o rovinerai tutto. Salute : non smettere di prenderti cura di te anche se ti senti molto bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Osserva la tua dieta ed elimina gli alimenti che possono aumentare il colesterolo. Denaro: i piani che richiedono grandi quantità dovranno attendere. Amore: non essere intransigente, perché tutti commettiamo errori a volte. Amore : non prendere decisioni unilaterali in amore. Soldi : Se hai pensato di cambiare casa, questo è il momento. Lavoro : buona giornata per raggiungere accordi con i tuoi capi. Salute : la tua pelle ha bisogno di cure, non lesinare su tempo o denaro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – I tuoi stati d’animo influenzeranno il modo in cui funziona il tuo corpo. A livello di lavoro non sperimenterai cambiamenti significativi. Devi essere coraggioso per esprimere i tuoi sentimenti. Ne uscirai aggraziato. Amore : Grande soddisfazione perché il loro rapporto è consolidato. Soldi : è un buon momento per comprare, fallo con cautela. Lavoro : giornata eccellente per contribuire alle iniziative sul lavoro. Salute : è giunto il momento di iniziare a prenderti cura di te stesso un po’ di più.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Una revisione di routine per valutare il tuo stato attuale non farebbe male. Non prestare soldi a coloro di cui non ti fidi completamente. Ricorda che i disaccordi non devono finire in liti. Amore : anche se sei malinconico, non innamorarti di soluzioni facili. Denaro : quella preoccupazione economica scompare. Lavoro : Avanza nella scala grazie al tuo sforzo. Salute : Le sue ginocchia sono delicate.

