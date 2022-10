Oroscopo Paolo Fox di domani 19 ottobre: fortuna e amore di questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oroscopo di oggi: riceverai un supporto di buon auspicio in tutti i collegamenti che stabilirai, guidato dal contatto sociale che hai generato. Amore: l’amore e il lavoro avranno molto a che fare con questo. Forse stai seducendo qualcuno senza rendertene conto. Fare attenzione a non mescolare. Ricchezza: con molto lavoro e impegno sei riuscito a raggiungere ogni obiettivo che ti sei prefissato. Goditi il ​​tuo successo, non lasciarlo andare. Benessere: monitora l’aumento di peso e la massa corporea. Se non lo fai, ti sentirai male con te stesso e tenderai ad angosciarti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oroscopo di oggi: sarà un periodo sfavorevole per la salute, quindi bisogna stare attenti ed evitare qualsiasi rischio che un incidente possa comportare. Amore: poiché sai ascoltare come nessun altro, otterrai l’amore di qualcuno che pensavi fosse molto lontano. Sarai l’invidia di molti dei tuoi amici.Ricchezza: quando si tratta di denaro, hai opinioni fisse e nessuna intenzione di cambiarle. Qualunque cosa dicano le persone, tu sei così. Benessere: se hai dei dubbi sulle opzioni di carriera, soprattutto per quanto riguarda il tuo futuro, sii onesto con te stesso e rivedi i tuoi obiettivi e le tue ambizioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oroscopo di oggi: qualcuno che non avresti mai pensato fosse possibile si avvicinerà a te con una scusa. Sensazione di ricostruzione e benessere. Amore: una realtà affettiva bussa alla porta del tuo cuore. Dovrai prendere una decisione, ma non impegnarti con nessuno. Ricchezza: le condizioni meteorologiche di oggi avranno un grave impatto sul modo in cui svolgerai il tuo lavoro. Prudenza. Benessere: se non si commettono abusi, la vitalità psicofisica risponderà in modo soddisfacente alle richieste che in questo momento sono richieste.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oroscopo di oggi: oggi ti libererai di un grande peso che ti opprimeva il petto. Questo aprirà un mondo nuovo e migliore davanti ai tuoi occhi. Amore: impara a rendere il tuo partner più coinvolto nei tuoi sentimenti ed emozioni. Cerca di non isolarti nella relazione.Ricchezza: oggi tutto andrà liscio se segui il tuo itinerario. Cerca di non improvvisare o di lasciare i fattori senza cura. Benessere: ricorda che ci sono tante opinioni quante sono le persone nel mondo e la tua è solo una delle altre. Apri un po’ la mente alla varietà.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oroscopo di oggi: non avrai shock nella tua salute. È stabile, ma in ogni caso non smettere di avere quelle sane abitudini alimentari. Amore: è difficile che accadano eventi spiacevoli, liti o allontanamenti. Allo stesso modo, supera i rancori e dimentica i dolori dell’amore. Ricchezza: i tuoi colleghi e partner ti incoraggeranno a fare il salto di cui hai bisogno per rimbalzare finanziariamente. Benessere: recupera il tempo perso, hai l’energia e le conoscenze necessarie per recuperare il ritardo e andare avanti. Inizia subito. Esprimere ora le tue opinioni potrebbe suscitare ancora di più il vortice, ma alla fine è meglio, Leo. C’è un tono esplosivo nell’aria in questo momento che è difficile da ignorare. Hai bisogno della tua forte volontà per combattere le forze abrasive all’opera oggi. Hai l’opportunità di avviare il controllo sulla situazione. Altre persone potrebbero essere troppo insicure di se stesse per fare una mossa.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oroscopo di oggi: anche se non sarai in grado di fare tutte le cose programmate per oggi, sarai in grado di riorganizzare i tuoi programmi in modo efficace. Amore: ti renderai conto di quanto ami il tuo partner quando affronti una situazione di rottura definitiva. Non è mai troppo tardi per scusarsi. Ricchezza: che i tuoi disagi a livello personale non influiscano sulle tue capacità lavorative. Mostrati sempre con il temperamento d’acciaio. Benessere: devi imparare a riconoscere i tuoi limiti, sia fisici che mentali, o finirai per perdere tempo a riprenderti dalle tue richieste eccessive. Il tuo miglior piano di attacco oggi è non attaccare affatto, Vergine. C’è abbastanza aggressività là fuori. Non è necessario aggiungere altro alla mischia. Lascia che gli altri se la cavino. Il tuo compito è aspettare che la polvere si depositi. Cerca di non farti coinvolgere nelle controversie di altre persone. Potresti essere trascinato ulteriormente nella situazione di quanto non ti faccia sentire a tuo agio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oroscopo di oggi: sarai sorpreso di sapere quante persone sono consapevoli di te e del tuo benessere. In questi giorni riceverai diverse chiamate piacevoli. Amore: Pronto ad amare? Sei fortunato perché avrai un incontro affascinante con una persona che amerai per la sua passione travolgente. Ricchezza: la mancanza di lavoro influirà in modo significativo sul tuo reddito. Devi abbassare il tenore di vita fino a quando non puoi riorganizzarti. Benessere: Di notte e dopo una giornata così dura, potresti regalarti un bagno ad immersione, con sali e aromi naturali. Prova a riposare. Potrebbe essere necessario frenare oggi, Bilancia. La tua traiettoria attuale non è del tutto in linea con le persone e l’energia intorno a te. Assicurati di non calpestare i piedi degli altri con il tuo comportamento abrasivo. Questo è il giorno in cui prendere in considerazione un approccio più disciplinato. Potrebbe essere necessario stabilire una struttura migliore, in modo da utilizzare l’energia in modo più efficiente in generale.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oroscopo di oggi: un membro della tua famiglia tirerà fuori il peggio di te. Non sarai in grado di capire, dopo tutto quello che fai per loro, perché si comportano così. Amore: Sappiamo già che la sensibilità non è nuova per te, ma oggi più che mai avrai bisogno delle coccole del tuo partner. Ricchezza: Uno sfizio che da tempo volevi concederti ti farà perdere l’equilibrio economico che stavi mantenendo. Benessere: puoi scaricare lo stress del lavoro, parlarne e alleviarlo con il tuo partner. In ogni caso, assicurati di dedicare qualche minuto alla meditazione. Se sei stato riluttante a fare una mossa, Scorpione, dovresti considerare il motivo. Cosa ti ha trattenuto? Paura di sbagliare? Un commento negativo di qualcun altro? Ti senti come se non fossi del tutto preparato per le conseguenze delle tue azioni? È tempo di liberarti da queste barriere mentali che ti impediscono di fare progressi. Non lasciare che l’insicurezza interferisca con i tuoi piani.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oroscopo di oggi: presenta le tue recenti afflizioni al tuo partner. Non disperare davanti alla pressione dei tuoi obblighi, fai un respiro profondo e continua. Amore: sei stanco e sopraffatto dalle esigenze di una vita frenetica di lavoro continuo. Cerca rifugio tra le braccia del tuo partner. Ricchezza: valutare costantemente nuove opzioni di lavoro. In questo modo raggiungerai la crescita e gli obiettivi che ti sei prefissato. Benessere: è saggio ripensare certe idee, non dovresti fidarti di essere il proprietario di verità assolute. Nella tua umiltà troverai la ragione per cambiare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oroscopo di oggi: uno scambio di informazioni con la mente fresca di un nuovo arrivato ti aiuterà a scoprire un segreto a lungo nascosto.Amore: brucerai di un fuoco inestinguibile e saprai farti amare da tutti, anche da chi per te non ha mai avuto molta simpatia. Ricchezza: sul posto di lavoro sorgeranno sfide e tensioni che ritarderanno i tuoi progetti ma, come sempre, saprai superarli a pieni voti. Benessere: potresti non sapere cosa vuoi, ma a mano sai cosa non vuoi. Elimina i dettagli indesiderati e il percorso verso il successo diventerà più chiaro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oroscopo di oggi: sai perfettamente che il tuo egoismo e il tuo egocentrismo rappresentano i tuoi più grandi nemici. Fai del tuo meglio per superarli. Amore: giorno di complicazioni emotive. Ti vedrai con la tendenza ad arrabbiarti spontaneamente. Evita le controversie con il tuo partner. Ricchezza: approfitta dei tuoi momenti di ispirazione nel tuo lavoro per brillare al meglio. Non lasciarli scivolare tra le dita. Benessere: entrerai in una fase molto produttiva e positiva della tua vita. Non permettere che le tue brutte esperienze vengano completamente cancellate, non commettere vecchi errori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oroscopo di oggi: potrai organizzare un’uscita sociale per oggi che ti permetterà di passare dei bei momenti. Goditelo al meglio. Amore: sii molto selettivo con le parole che usi oggi quando ti rivolgi al tuo partner. Sta attraversando un momento difficile. Ricchezza: non lasciare che alcuni commenti dannosi ti portino fuori fuoco prima di presentazioni importanti per oggi. Benessere: impara ad affrontare le conseguenze delle tue azioni con la stessa integrità con cui le hai eseguite all’inizio. Non rinnegare le tue decisioni.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

