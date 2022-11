Oroscopo Paolo Fox di domani 3 novembre: novità in arrivo questo giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà per te una giornata molto positiva, ovvero in cui ti sentirai molto a tuo agio, perché a differenza di questi ultimi giorni, potrai imporre la tua volontà e i tuoi punti di vista, portare cose o persone nel tuo campo, soprattutto nel tuo ambiente di lavoro. E soprattutto, le tue iniziative avranno successo. Ricevi il mese di novembre con un atteggiamento positivo e un sorriso sulle labbra. Cerca di fiorire, anche in autunno. Mostra i tuoi colori migliori al mondo. Rafforza la tua autostima attraverso affermazioni positive. Vai sempre da te, Ariete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Da qualche tempo, e grazie all’aiuto delle stelle, stai attraversando una fase molto positiva in cui le tue lotte e i tuoi sforzi sono accompagnati da una moderata fortuna e continuerai a farlo anche oggi. Inoltre, l’influenza di Venere potrebbe portarti situazioni piacevoli o un po’ di romanticismo al lavoro. Concentrati su ciò che sai fare meglio e risplendi. Non aspettare nessuno, poiché ti piace che le cose vadano a modo tuo e, prima o poi, farai ciò che ritieni sia meglio per te e, con sorpresa di molti, avrai ragione, Toro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Anche se per te non è facile, però, oggi devi sforzarti di non disperdere le tue energie. Le circostanze ti costringeranno a concentrare la tua attenzione su determinate attività o problemi che non possono più aspettare e la cui risoluzione è essenziale per uscire da una buca che ti stava imprigionando. Coraggio, non lasciarti deprimere da cose che sfuggono al tuo controllo. Hai una mente privilegiata e con essa puoi realizzare, creare, fare, inventare cose o momenti, in cui manifestare i tuoi molteplici talenti. Agire. Non lasciare nulla per dopo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non c’è bene che non derivi dal male, non dimenticate questa frase perché oggi si avvererà. Un evento che all’inizio sembra doloroso o sfortunato, alla fine porterà a un cambiamento altamente positivo, un’evoluzione che non vuoi attraversare in questo momento, ma quando tutto accadrà sarai molto felice. A poco a poco sei uscito da problemi o situazioni economiche che ti tenevano un po’ stagnante. Ora puoi godere di una maggiore libertà per sbizzarrirti in quei piccoli snack che danno sapore alla tua quotidianità. Lavoro, successo e denaro ora vanno di pari passo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi le influenze astrali non saranno così favorevoli come lo sono state per molto tempo e quindi è conveniente che tu vada con un po’ più di prudenza nelle tue attività lavorative, affaristiche e altre questioni materiali o sociali. Devi pensare alle cose prima di farle, non affidarti tanto alla fortuna come fai di solito.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi sorgeranno problemi o attività che ti faranno rompere la routine e persino costringerti a improvvisare. Anche se ti piace avere tutto controllato e organizzato, tuttavia, questa volta dovrai prendere decisioni al volo. Tuttavia, devi essere calmo perché tutto andrà meglio di quanto avresti potuto immaginare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Amici e protettori sono tra i pilastri fondamentali della tua vita, ti aiutano a consolidarti e a crescere sia nel lavoro che nella stabilità personale, e oggi avrai l’opportunità di verificarlo perché ti aiuteranno a uscire da una calma situazione complicata nel lavoro o nella vita sociale. Sarà una buona giornata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi non dovresti affidarti alla fortuna, almeno se devi prendere una decisione di grande importanza, né appoggiarti troppo all’intuizione perché le stelle non formeranno buone configurazioni. Tuttavia, la tua intelligenza sarà più lucida o acuta del solito e la tua mente ti darà le risposte di cui hai bisogno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Dovrai affrontare grandi difficoltà nel tuo lavoro o in altri affari mondani, anche un possibile tradimento o inganno. Ma la fortuna è sempre dalla tua parte, in un modo o nell’altro, e alla fine potrai uscire dalla prova, anche se ti costerà dei brutti momenti. L’importante è che la giornata finisca molto bene. È imposto alla tua vita analizzare le priorità, con chi e con cosa ti identifichi, chi servi e cosa vuoi. Non accetterai che altri esseri ti controllino, dominino o manipolino. Cercherai il tuo spazio e la tua libertà. Visualizza te stesso in alto, riempiti di potere e otterrai l’impossibile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ti aspetta una giornata piena di lotte e ostacoli da superare, e in molti momenti ti sembrerà di navigare controvento. Ma la tua grande volontà e capacità di affrontare le situazioni più difficili ti faranno superare tutto con successo. Non dovresti fidarti di nessuno, procedi come meglio credi, che ti piaccia o no. Continua a lottare per ciò che è giusto per te. La tua tenacia ti porterà grandi benefici. Non lasciarti umiliare o rimandare da nessuno, Capricorno. Entri in un periodo di maggiore potere personale e carisma. Hai su di te energia curativa, vitalità e rigenerazione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Nessuno meglio di te sa come guardare al futuro e tracciare nuove strade, tuttavia, in questo momento è molto difficile per te lasciare andare il passato, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti della tua vita amorosa. Ma è essenziale che tu lo faccia se vuoi che la tua vita abbia quel cambiamento favorevole che tanto cerchi. Oggi sarai impulsivo e disposto a correre rischi che potrebbero essere pericolosi. È necessario che tu controlli il tuo temperamento, puoi, Acquario. Prenditi il ​​tuo tempo e medita prima di fare o dire qualsiasi cosa. Saturati di positività ed entusiasmo e supererai tutto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Devi andare avanti e non voltarti indietro, superare la tua tristezza emotiva e il senso di vulnerabilità, che oggi cercheranno di spaventarti e paralizzarti. Ma la realtà è che le strade del destino ti sono aperte e questo sarebbe il momento ideale per combattere e anche per correre dei rischi, anche se per te non sarà facile. La tua arte, la tua bellezza interiore, il tuo potere di persuasione e la tua magia personale ti portano al successo personale e professionale. Ora ti sentirai amato e apprezzato. La tua fortuna sarà strettamente legata all’estero. Gli esseri che non sono nati nella tua terra ti daranno valore e prestigio.

