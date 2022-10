Oroscopo Paolo Fox di domani 9 ottobre: tutto su amore, salute e fortuna. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il fine settimana inizierà per voi con una giornata di festa e di gioia, favorevole alle questioni del cuore e della vita intima o familiare, che in genere vi porterà buone notizie ed esperienze perlopiù piacevoli. Ma sarà anche un giorno di nostalgia, che riporterà alla mente i ricordi di qualcuno che non è più con te.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sarà una giornata molto intensa, sia nell’attività che nelle esperienze emotive, un po’ tesa o tesa al mattino, anche se molto più piacevole o felice al pomeriggio. I momenti di tensione saranno dovuti al fatto che oggi inizierai a mostrare un carattere più testardo o difficile, affinando tutto, anche se in seguito passerà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Questa giornata ti porterà alcuni momenti di tristezza o malinconia legati all’ambiente familiare, dove si presenterà un problema o una situazione avversa che potrebbe avere un impatto significativo su di te, almeno durante parte della giornata. Ma già nel pomeriggio o verso la fine della giornata ti ritroverai sempre meglio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questa sarà una giornata eccellente per te, ma non perché otterrai grandi trionfi, ma perché sarai in grado di superare una situazione di crisi emotiva e di introversione con grande successo. Tuttavia, a differenza di altre volte, oggi non ti accontenterai e ti rifiuterai di chiuderti in te stesso. Alla fine sarà una giornata molto positiva.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ti aspetta un giorno molto fortunato, sia nelle questioni materiali e sociali che nella vita intima, anche se è anche vero che tu stesso ti sentirai pieno di ottimismo, fede e ispirazione. Se ti piace coltivare qualche attività di natura artistica, puoi trascorrere una giornata eccellente e fruttuosa. Felicità nel sentimentale e familiare.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ci sono pochissimi momenti in cui puoi sentirti davvero rilassato e felice, ma oggi proverai di nuovo questa bella sensazione, almeno per parte della giornata, anche se più tardi, sicuramente nel pomeriggio o verso la fine della giornata, tornerai torna alla tua realtà quotidiana, sentendoti un po’ più stressato o sopraffatto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi vivrai una di quelle giornate tipo in cui, da un lato, le cose ti andranno benissimo e tutto andrà secondo i tuoi desideri, sia negli affari mondani che nella vita intima, mentre nel profondo del tuo cuore tu si sentirà piuttosto giù o triste, e quella sensazione potrebbe aumentare un po’ di più verso la sera o la fine della giornata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi dovresti essere cauto perché c’è un certo rischio che tu abbia disaccordi, tensioni o addirittura conflitti con uno dei tuoi cari. Anche se all’esterno ti controlli molto bene, dentro di te sei pieno di rabbia. Ma niente di tutto questo ha a che fare con il tuo partner o la tua famiglia e potresti inavvertitamente ferirli.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo è un giorno speciale perché oggi tutto andrà al contrario o in un modo molto diverso da quello che avevi pianificato. Se fai un viaggio o un’escursione, le cose non andranno come ti aspetti e sorgeranno difficoltà impreviste. Tuttavia, poiché il tuo carattere è profondamente ottimista, trarrai una lezione positiva da tutto questo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Hai difficoltà a ottenere le cose che hai deciso di fare nella vita. Combatti e sopporti più di chiunque altro, ma solo tu conosci il dolore e la stanchezza che il tuo cuore conserva. E oggi ti sentirai così tante volte, stanco ed esausto perché la strada è molto dura e la meta è ancora molto lontana. Alla fine della giornata starai meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Alcune preoccupazioni relative al denaro e alle questioni materiali rovineranno un po’ questo inizio di fine settimana, oppure potrebbero portare a tensioni e discussioni con la tua famiglia e i tuoi cari. Ecco perché dovresti prendere tutto con più calma, non essere impaziente, le soluzioni arriveranno al momento giusto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La tua personalità è profondamente emotiva e sei dominato dai sentimenti sul tuo lato più razionale. Questa è una delle caratteristiche più evidenti della tua natura, ma oggi ti sarà ancora più evidente e le emozioni e i sentimenti verranno a galla. Per questo anche a volte vorrai stare da solo.

