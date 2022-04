Oroscopo Paolo Fox di domenica 10 aprile: aprite il cuore a nuovi amori. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi l’amore non è molto stabile: nulla di grave ma senti che qualcosa non va. Giornata no sul lavoro: gli affari non sono favoriti.

Toro – Un po’ di nervosismo nel matrimonio: il motivo è che sentite tutte le nuove responsabilità a vostro carico. Le stelle sono a favore di chi ha un lavoro indipendente e chi mette in atto nuove idee.

Gemelli – L’amore è ovunque, perciò potrebbe giungere da un ambiente estraneo e da uno sconosciuto. Il lavoro è ok per i liberi professionisti: i progetti possono partire.

Cancro – Se avete problemi di comunicazione con chi amate non abbattetevi. I single devono uscire e trovare l’amore. Se avete bisogno di assistenza sul lavoro è il caso di agire entro mercoledì.

Leone – Buono l’amore, specie nell’ultimo fine settimana del mese. Se cercate un nuovo amore frequentate ambienti diversi. Avete bisogno di aiuto per raggiungere un obiettivo lavorativo: potrebbero esserci nuove collaborazioni.

Vergine – C’è qualche piccolo problema in amore ma siete molto disponibili. Se frequentate Sagittario, Gemelli o Vergine avrete meno occasioni di stare insieme.

Bilancia – Ritorna la voglia di amare, non scartate le nuove relazioni. Potrebbe arrivare qualche novità sul lavoro ma dovete fare le vostre richieste, specie se a inizio anno ci sono stati problemi.

Scorpione – Cercate di restare pazienti con il partner e tornate sui vostri passi. Se oggi lavorate potreste essere un po’ arrabbiati perché c’è stato qualche problema, magari con i turni.

Sagittario – E’ una giornata particolare in amore: è positiva, ma qualcuno trama contro la vostra felicità per un torto che pensa voi gli abbiate fatto. Venere è contraria ma la Luna è dalla vostra. Avete la possibilità di recuperare del lavoro arretrato.

Capricorno – Avete bisogno di stabilità: ora basta far fare, a quella persona, avanti e indietro nella vostra vita. Sul lavoro le stelle sono favorevoli, specie se avete avuto dei mesi di down.

Acquario – La Luna è opposta, se siete da soli potreste dire la vostra ma occhio alla polemicità. State lontano da affari poco chiari.

Pesci – Ottimo l’amore, grazie a Venere che vi promette stabilità o incontri positivi. Finalmente si sbloccherà quel progetto lavorativo.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di domenica 10 aprile: aprite il cuore a nuovi amori proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.