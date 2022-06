Oroscopo Paolo Fox di domenica 12 giugno: giornata favorevole in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è importante concentrarsi nelle cose più importanti, non mollare la presa. A lavoro ti aspettano tantissime sorprese. Il tuo capo sarà finalmente soddisfatto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna è un po’ storta e potrebbe creare alcuni problemi. Anche a lavoro cerca di stare tranquillo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi potrebbe essere il giorno giusto per chiarire le cose che non vanno. Nell’ultimo periodo ci sono stati tantissimi problemi ma piano piano recupererai tutto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cerca di parlare di ogni tuo problema, oggi riuscirai ad essere ascoltato. Dovresti cercare di allontanare le cattive energie anche se non sempre è così facile.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ci sono sicuramente delle cose da sistemare ma puoi goderti un po’ di relax. Lo stress del lavoro si fa sentire ma piano piano passerà.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è una bella giornata per affrontare alcune questioni lasciate in sospeso. A lavoro cerca di essere più produttivo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La tranquillità ultimamente si è fatta sentire poco. Hai tutto il tempo per recuperare. Non ti dimenticare di chiedere informazioni al tuo capo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Anche se ti sembra tutto complicato, per te sono in arrivo tante cose belle. Fidati del tuo istinto.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Lascia tutti i pensieri e inizia a goderti le giornate con più tranquillità. A lavoro le cose andranno meglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con un po’ di tempo tutti i problemi inizieranno a sparire. Devi avere più fiducia nelle cose che fai.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Riesci sempre a trovare il bello in qualcosa, non perdere questa forza. Continua ad impegnarti ma non stressarti troppo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ultimamente hai una determinazione che non si vedeva da tempo. Sfruttala anche per le questioni amorose irrisolte.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di domenica 12 giugno: giornata favorevole in amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.