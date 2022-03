Oroscopo Paolo Fox di domenica 13 marzo: attenti alle questioni amorose. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Calma oggi, in amore! Giornata agitata, qualche problema. Novità in arrivo sul versante lavorativo, positive. Se avete seguito un progetto potrebbero arrivare conferme entro maggio.

Toro – In amore la Luna ti favorisce a tenere i contatti e le nuove storie partono bene. Dovete, però, fare i conti con alcune responsabilità. Sul lavoro potreste affrontare un cambiamento.

Gemelli – L’amore oggi va bene, il dialogo è positivo. Possibile buon rapporto con il Cancro. Siete irrequieti sul lavoro, ma dovete sforzarvi di calmarvi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Buono l’amore, le stelle tornato attive e venere non è più in opposizione. Sul lavoro nel caso abbiate passato un periodo difficile non tornate indietro.

Leone – In amore c’è un po’ di ambiguità, ma domani la Luna torna nel vostro segno. Sul lavoro ci sarà da discutere forse per via della gratifica che cercate da un po’, fatelo però settimana prossima.

Vergine – L’amore è un po’ strano, bene con Scorpione e Toro. Sul lavoro la situazione migliora e la soluzione che aspettate potrebbe arrivare, anche se potrebbe non essere del tutto soddisfacente.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – L’amore migliora e il prossimo weekend sarà ancora meglio. Il lavoro promette qualcosa di nuovo grazie alle stelle, ma dovete essere pazienti e attendere.

Scorpione – Luna favorevole in amore: sfruttatela. Il lavoro è in un momento di stasi, avete bisogno di riflettere. In arrivo una risposta importante tra il 21 e il 22.

Sagittario – L’amore torna protagonista: buona la vostra capacità di azione. Sul lavoro è necessaria un po’ di obiettività.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Evitate discussioni, c’è ancora la Luna opposta in amore. Sul lavoro vi sentiti un po’ persi, non sapete che occasioni cogliere.

Acquario – Buono l’amore, ma attenti: domani ci sarà qualche incomprensione. Sul lavoro rimandate le decisioni importanti dopo il 21.

Pesci – Luna favorevole in amore e non solo: Venere entra nel vostro segno dal 5 aprile: gli amori che nascono in questi giorni potrebbero avere futuro. Sul lavoro dovete cogliere il momento e realizzare progetti per il futuro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di domenica 13 marzo: attenti alle questioni amorose proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.