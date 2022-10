Oroscopo Paolo Fox di domenica 2 ottobre: nuovi amori in arrivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata è un po’ nebbiosa o con molta incertezza, hai diverse strade da intraprendere o possibilità tra cui scegliere, sia sul posto di lavoro che semplicemente personali. Le circostanze sono un po’ complicate e non è facile sapere quale potrebbe essere la strada più fortunata, ma segui il tuo intuito e lo troverai.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi un’influenza dissonante di Marte potrebbe spingerti ad avere dei dissapori, delle tensioni o anche dei litigi appassionati in famiglia, con il tuo partner o anche al lavoro. Dovresti fare tutto il possibile per evitarlo perché questo potrebbe solo portarti problemi inutili, soprattutto se ti capita sul posto di lavoro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il bellicoso pianeta Marte è nel vostro segno e oggi la sua energia non sarà positiva, quindi può portare ad un aumento della vostra instabilità emotiva, a manifestare un’attività opprimente ma mal canalizzata o senza una chiara direzione. Dovresti anche stare attento agli infortuni se pratichi sport.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ti viene presentato un weekend fortunato o di speranza, tra l’altro perché ti ritroverai anche molto più animato e ti sentirai chiaro sul percorso della tua vita, quando qualche giorno fa hai visto tutto molto più oscuro. Sarà una giornata ideale per svolgere ogni tipo di attività vocazionale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Si apre per te un ottimo weekend in cui potrai realizzare molti dei tuoi sogni o illusioni legate al tempo libero, ma questa sarà anche una giornata ideale per questioni di cuore, per godere della compagnia del tuo partner o dei tuoi cari. , perché in Inoltre le cose andranno, in generale, come vorresti di più.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’arrivo del weekend ti porterà sorprese positive e le cose andranno meglio di quanto ti aspetti. Tutto cambierà perché pianificherai una serie di attività, ma poi la giornata andrà diversamente, comunque vincerai con il cambiamento. Questo è anche un buon momento per l’amore o l’amicizia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il passaggio del Sole e di Venere attraverso il tuo segno ti porterà fortuna e opportunità, sia nella sfera materiale e sociale, sia nella vita sentimentale e nei piaceri. Sei in un buon momento e non ti conviene restare a casa o assumere un atteggiamento passivo, anzi. Soprattutto oggi puoi essere abbastanza fortunato in viaggio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È nei momenti più difficili, pericolosi o drammatici, proprio quando dai il meglio di te stesso e riemergi trionfando sulle più grandi prove o minacce, e qualcosa del genere ti sta per succedere oggi in ambito sentimentale o semplicemente su un livello intimo e personale. Oggi sarai consapevole della tua immensa forza interiore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Hai un cuore enormemente generoso in cui si inserisce il mondo intero e ti senti sempre felice aiutandoti a vicenda e dando il meglio di te alle persone che ti circondano. Tuttavia, a volte devi pensare a te stesso, fare i tuoi affari. Sei come un bicchiere di nettare prezioso, che se viene svuotato non può più dare più.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi le stelle portano buone notizie perché riuscirai a superare con successo una situazione molto difficile che ti stava causando molte sofferenze. Un vero colpo di fortuna o una svolta inaspettata degli eventi ti tirerà fuori da un problema che solo tu non sapresti o dal quale non potresti uscire. È un fine settimana fortunato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Per fortuna in questi giorni sarà tutto molto diverso da come te lo aspetti e un weekend da cui non ti aspetti molto può diventare un ottimo momento sia personale che lavorativo, perché anche se oggi potresti non lavorare però , un ottimo amico ti offrirà un ottimo affare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi dovrai fare una scelta particolarmente piacevole tra due attività legate al tempo libero, e le amerai entrambe, una sarebbe legata a qualche viaggio o spostamento, mentre l’altra avrà un carattere più intimo, familiare o familiare . O uno ti porterà una grande gioia.

