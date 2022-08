Oroscopo Paolo Fox di domenica 21 agosto: le previsioni di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Forse, nella giornata di oggi, sarebbe il caso di non prendere grandi decisioni. Sul lavoro siete un po’ stanchi e le cose non vanno esattamente come previsto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Devi tagliare i ponti con chi non ti apprezza realmente. Sul lavoro devi puntare tutto sulle scelte di queste giornate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In amore non è sempre facile uscirne “vincitori”, ma per voi, in questo momento, è importante risolvere alcune questioni con voi stessi. Il lavoro lasciatelo da parte per un po’.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Le difficoltà di qualche coppia potranno essere facilmente risolte. Sul lavoro, invece, qualche piccolo contrattempo potrebbe rallentare alcune questioni.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi potrebbe arrivare la fine di una storia molto complicata, ma come devi fare anche sul lavoro, procedi dritto per la tua strada.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non abbiate paura di iniziare una nuova storia, ma andateci con cautela. Stessa logica va usata nel lavoro e nei nuovi progetti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dovete tentare di aprirvi di più con le persone che amate ed evitare giochetti. Nel lavoro, credete di più in voi stessi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questa giornata sarà meglio lasciarsi scivolare di dosso qualsiasi provocazione. Sul lavoro, invece, potrete finalmente rilassarvi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’amore non è al massimo in questo periodo, ma tutto dovrebbe facilmente risolversi. Sul lavoro, valutate nuovi progetti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Se in amore ci sono delle situazioni conflittuali ma facilmente risolvibili, sul lavoro tutto procede per il meglio e potresti risolvere molte incomprensioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sabato e domenica potrebbero portarvi solo vantaggi, sfruttateli. Sul lavoro mantenete alta l’attenzione sugli incontri di questa giornata.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna e le stelle sono con te. Devi assolutamente sfruttare queste giornate e magari avanzare qualche richiesta a lavoro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di domenica 21 agosto: le previsioni di oggi scritto su Oroscopo Più da Redazione.