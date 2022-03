Oroscopo Paolo Fox di giovedì 10 marzo: amore e lavoro, le stelle di domani

Ariete – Potreste sfruttare questo momento per riavvicinarvi a qualcuno che non sentite da un po’. Sul lavoro Marte è in aspetto attivo: sono buone le prospettive per il futuro.

Toro – L’energia è buona per l’amore: siete in grado di programmare nuovi progetti. Sul lavoro Urano è nel vostro segno e porta desiderio di cambiamento. Sono in arrivo nuovi contratti per chi è in proprio.

Gemelli – In amore ci sono lenti miglioramenti, la Luna è nel vostro segno ma permangono tensioni tra i separati. Sul lavoro sono in arrivo conferme. Chi ha fatto praticantato per tanto tempo e si è impegnato avrà una bella sorpresa.

Cancro – In amore avete avuto per tanto Venere opposta: ora finalmente arrivano delle belle novità. Anche sul lavoro la tensione è ormai alle vostre spalle, se siete stati fermi per tanto finalmente si recupera.

Leone – Attenzione in amore, Venere ha iniziato un transito polemico: le cose potrebbero non andare come volete voi. Ci vuole pazienza anche sul lavoro, inoltre dovete rivedere alcuni accordi.

Vergine – La situazione è fiacca, è necessario che facciate solo l’indispensabile in amore. Oggi siete intolleranti a causa della Luna dissonante. Domani non lo sarà più.

Bilancia – In amore le stelle sono con voi: se siete soli cercate di fare nuove conoscenze. Sul lavoro la situazione non è delle migliori: vorreste guadagnare ma non ci riuscite. Possibilità di firmare un contratto entro maggio.

Scorpione – In amore questo è un weekend in cui potete recuperare. Mercurio torna nel vostro segno e vi aiuta. In arrivo anche un momento favorevole sul lavoro, almeno per le relazioni con i colleghi.

Sagittario – In amore oggi è meglio non strafare, siete molto stanchi a causa della Luna in opposizione. Avete tanti progetti per il lavoro, ma oggi è meglio che vi limitiate a osservare.

Capricorno – In amore la situazione va meglio, ma se avete problemi dovreste parlarne oggi. Se avete un’attività in proprio sono in arrivo buone novità.

Acquario – Luna interessante in amore, ma non fatevi prendere troppo dai ricordi. E’ un buon periodo per il lavoro, progetti interessanti in vista.

Pesci – In amore c’è ancora un po’ di agitazione, tuttavia da domani arriva un po’ di recupero. Sul lavoro dovete impegnarvi molto e fare le scelte giuste: Giove è nel vostro segno e promette novità.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di giovedì 10 marzo: amore e lavoro, le stelle di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.