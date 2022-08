Oroscopo Paolo Fox di giovedì 11 agosto: sorprese in amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Usa la tua grande simpatia per evitare disaccordi fuori luogo. Approfitta della grande trasformazione di cui hai bisogno per curare quel lato oscuro prima dei tuoi obiettivi che dovresti lasciarti alle spalle. SENTIMENTI: Sarà una giornata per imparare a organizzare in modo diverso i tuoi obiettivi sociali e professionali. AZIONE: È una giornata da evitare scontri sentimentali o in questioni professionali. FORTUNE: È un giorno in cui devi imparare attraverso una trasformazione nel modo in cui comunichi con gli altri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Dovrai accrescere la tua generosità e aiutare le altre persone a poter accogliere con gioia, quell’idealismo che germoglierà con forza. Evita i disaccordi con le persone vicine. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui è importante imparare qualcosa di nuovo che avrà un impatto sulla tua vita d’ora in poi. AZIONE: È un momento adatto per gettare le basi della tua economia senza tensioni o tensioni con gli altri. FORTUNA: È un giorno in cui è opportuno che la tua generosità nasca da sola e ti riempi di appagamento aiutando gli altri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui dovresti sentire la pienezza di essere vicino ai tuoi cari e usare la tua simpatia in modo piacevole e vicino, evitando di rifugiarti nel tuo modo introspettivo. SENTIMENTI: È un giorno per introspezione e imparare qualcosa sulla tua vera personalità che ti aiuterà in futuro. AZIONE: È un giorno in cui dovrai mantenere la tua simpatia ed evitare incomprensioni con gli altri. FORTUNE: È un giorno in cui puoi imparare attraverso la gioia che condividi con gli altri e il modo per ingraziarti il ​​tuo partner e i tuoi amici.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi potrai organizzare con calma le questioni familiari e domestiche, per mantenere l’equilibrio e il tuo modo sereno e piacevole di stare con gli altri, poiché hai bisogno di più pazienza. SENTIMENTI: Oggi sentirai di aver bisogno di sentirti più sicuro nelle tue relazioni con gli altri. AZIONE: È un giorno in cui è importante organizzare con calma i tuoi affari professionali e finanziari. FORTUNA: Sarà una giornata molto interessante per gettare le basi, rigenerando un intero modo di vedere la vita e la casa.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui bisogna mantenere la calma per evitare incomprensioni con altre persone o usare un tono fuori luogo. Inizia la tua cura personale perché se ti senti bene puoi dare una gioia maggiore agli altri. SENTIMENTI: È un momento molto appropriato per percepire la generosità degli altri, per mettere in pratica la propria. AZIONE: È tempo di potenziare i tuoi progetti e anche le tue attività personali in modo prudente. FORTUNE: È un momento per mantenere le interazioni con gli altri in modo chiaro e preciso per evitare incomprensioni ed errori.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui è importante affrontare quella parte di te che non ti permette di essere felice. È una questione in sospeso da molto tempo e dovresti dare importanza al tuo riposo e al tuo benessere. SENTIMENTI: Oggi è un giorno in cui puoi goderti la vita e sapere quando riposarti dalle tue attività. AZIONE: È un giorno in cui è importante risolvere alcune questioni scadute e pendenti in modo cauto e preciso. FORTUNE: È un giorno per promuovere la tua professione trasformando il modo in cui usi la tua economia come ponte tra le due.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Noterai che è un giorno in cui la cosa più importante è la serenità e le basi nella tua vita. approfitta della grande cerchia di amici che hai e che è sempre al tuo fianco. Le iniziative saranno le benvenute. SENTIMENTI: Si consiglia di organizzare la propria casa e svolgere le proprie attività più rapidamente. AZIONE: È una giornata in cui puoi organizzare con pazienza i nuovi progetti che mantieni con amici fidati. FORTUNE: È una giornata in cui il tuo dinamismo favorisce la rigenerazione del modo in cui svolgi i tuoi affari e le tue iniziative.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei in un momento in cui la chiave del tuo impegno per obiettivi con altre persone si basa sul tuo modo di parlare ed esprimerti. Hai degli affari in sospeso per concludere che sono molto importanti. SENTIMENTI: È un giorno per imparare come devi rivolgerti agli altri per agire con serenità e saggezza. AZIONE: Sarà un giorno in cui contatterai persone che saranno molto importanti nella tua vita. FORTUNE: È un momento in cui devi risolvere alcuni problemi emotivi e non commetterai più gli stessi errori.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento molto importante per bilanciare il tuo lato generoso invece di quello che si preoccupa solo dei tuoi affari. Dovresti sfruttare l’idealismo che hai per pianificare i tuoi nuovi progetti. SENTIMENTI: È una giornata per osservare la tua economia e conservare i risparmi in modo preciso. AZIONE: Sarà un giorno molto speciale per usare le tue conoscenze e abilità per questioni importanti. FORTUNE: È un momento in cui il tuo più grande successo determinerà come organizzerai i tuoi progetti d’ora in poi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un giorno in cui la tua più grande sfida che dovrai affrontare sarà con te. Ecco perché quando pianifichi i tuoi obiettivi devi tenere conto degli altri e delle persone con cui hai rapporti e associazioni. SENTIMENTI: Oggi è un giorno molto speciale per goderti la tua grande vitalità e le conoscenze che hai appreso nella tua vita. AZIONE: È una giornata per organizzare accordi ragionevoli di proprietà comunitaria in modo preciso con le persone coinvolte. FORTUNE: È un giorno in cui i tuoi obiettivi sono favoriti fintanto che impari a trasformare le tue abitudini obsolete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno importante per sfruttare il tuo grande intuito e dirti dove devi andare per correggere i tuoi errori. Dovresti sfruttare la tua grande giovialità per mantenere relazioni adeguate e felici. SENTIMENTI: È un giorno per essere in grado di risolvere problemi importanti seguendo la tua percezione interiore. AZIONE: È un momento per chiarire alcune incomprensioni sorte tempo fa con altre persone. FORTUNE: È una giornata in cui è importante che impari a goderti i momenti di svago in cui ti diverti e ti rilassi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno per risolvere alcune sfide che mantieni quando organizzi nuovi progetti. È importante dare con il cuore e cercare prima le persone che hanno bisogno di te. SENTIMENTI: Oggi sentirai che l’affetto che gli altri ti mostrano sarà la spinta vitale di cui hai bisogno per pianificare i tuoi nuovi affari. AZIONE: È un momento molto adatto per prendersi cura di aiutare le persone vicine che hanno bisogno del tuo consiglio e supporto. FORTUNE: Potrai divertirti imparando a trasformarti per cambiare il tuo modo di vedere la vita e gli altri.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di giovedì 11 agosto: sorprese in amore, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Redazione.