Oroscopo Paolo Fox di giovedì 17 marzo: belle notizie in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – I nuovi incontri potrebbero riservare belle sorprese in amore. State attenti domani, ci potrebbero essere dei disagi. La giornata è interessante sul versante lavorativo, specie per i nuovi progetti.

Toro – Finalmente la Luna torna favorevole in amore. Approfittatene per sistemare un po’ la situazione, però fatelo nel pomeriggio. Questo è il periodo migliore per il lavoro: mettetevi in gioco.

Gemelli – Fate attenzione in amore oggi! Sarete messi alla prova, anche nelle relazioni più forti. Sono giorni buoni per discutere di lavoro questi, ma ciò che è più importante rimandatelo al 19.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Siete un po’ polemici oggi e questo non fa bene alle relazioni. Sul lavoro se ci sono situazioni complesse e lunghe oppure cause legali potrebbero comparire delle soluzioni.

Leone – Siate prudenti nelle nuove relazioni. In arrivo qualcosa di bello nel fine settimana. Tenete alta l’allerta sul lavoro.

Vergine – Se siete single non fatevi tentare da relazioni occasionali. Sul lavoro avete bisogno di tempo per questioni burocratiche.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Luna in aspetto buono in amore, vi aiuterà a chiarirvi. Incontri di facile gestione. Sul lavoro avete in ballo un progetto importante: fate il massimo.

Scorpione – E’ un periodo positivo in amore e con delle belle stelle. Sul lavoro la vostra capacità di agire è doppia, inoltre i chiarimenti potrebbero arrivare all’improvviso.

Sagittario – Luna dissonante in amore, prudenza! Avete bisogno di serenità. Anche sul lavoro c’è agitazione, almeno tra oggi e domani. Dovete chiarire ciò che è rimasto in sospeso.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Luna favorevole in amore, cercate di evitare i conflitti. Sul lavoro c’è qualcosa che non quadra evitate di affrontare problemi il pomeriggio.

Acquario – Si riparte in amore! Sul lavoro non fatevi prendere dalla fretta e non prendete scelte sbagliate per questo motivo.

Pesci – C’è un po’ di disagio oggi pomeriggio, attenzione a lunedì e martedì. Sul lavoro pensate bene ed evitate gli errori.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di giovedì 17 marzo: belle notizie in amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.