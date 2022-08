Oroscopo Paolo Fox di giovedì 18 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Venere è in opposizione quindi alcuni rapporti hanno bisogno di riflessione. Nel lavoro ti troverai in una situazione difficile da gestire: armati di pazienza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Chi aveva deciso di chiudere una relazione perché troppo controversa ora potrà tornare sui suoi passi. Nel lavoro hai tirato troppo sacrificando la tua vita privata, cerca di darti tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Devi pensare all’amore in maniera differente rispetto a prima. Attenzione ai rapporti con Pesci e Vergine che sono agitati. Nel lavoro se aspetti una chiamata sono possibili nuovi incarichi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi la Luna e Venere sono contrarie, attenzione alle parole. Doppia prudenza con Capricorno e Bilancia. Nel lavoro prima di fare scelte azzardate analizza bene la situazione, valutando pro e contro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – I nuovi amori sono favori da stelle perfettamente allineate nel tuo segno. Nel lavoro è un buon momento anche se l’opposizione di Saturno consiglia di non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La situazione è intrigante per relazioni di lunga data, alcuni stanno pensando al matrimonio o a una convivenza. Nel lavoro se qualcosa non va non devi perderti d’animo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La situazione astrologica ti invita a guardare l’amore con leggerezza. Nel lavoro nulla di grave ma è possibile ci sia qualche possibilità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le relazioni che nascono ora sono importanti per il futuro. Nel lavoro se possibile cerca di concludere le cose in sospeso.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sono giornate valide per gli incontri e le nuove conoscenze. Nel lavoro hai una grande voglia di sperimentare, Mercurio suggerisce un po’ di cautela nelle spese.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi meglio evitare complicazioni, in particolare con Ariete e Bilancia. Nel lavoro alcune situazioni vanno controllate, Mercurio e la Luna sono favorevoli.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi potresti vedere tutto nero.. sta capitando già da luglio che in certi giorni ti senti polemico in amore. Nel lavoro entro la fine della giornata devi parlare con chiarezza, la Luna sarà nel tuo segno il prossimo fine settimana.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Venere non è contraria e ora in amore è arrivato il momento di chiarirsi, di lasciarsi alle spalle il disagio. Sul lavoro, le spese sono superiori alle entrate: occorre fare attenzione, meglio essere cauti!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di giovedì 18 agosto: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Redazione.