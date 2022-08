Oroscopo Paolo Fox di giovedì 25 agosto: le previsioni di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Approfitta della buona striscia che ti viene presentata in questi giorni economicamente. Al lavoro, ti arriverà un cambiamento che stavi aspettando da molto tempo. Finché ti prendi cura della tua economia, non avrai motivo di essere sopraffatto. Oggi sarà un giorno molto importante per lasciarsi guidare dal sesto senso e affrontare le sfide di questioni e progetti che non sono chiari. Scava più a fondo in loro e sarà più facile.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Troverai una soluzione di lavoro che si adatterà molto bene alle tue esigenze. Ti aspettano giorni di lavoro piuttosto duri, aspetta perché presto passeranno. Puoi ricevere una sorpresa inaspettata in amore, qualcosa che ti renderà felice. Oggi è un giorno particolarmente appropriato per usare la tua ispirazione nelle questioni familiari e per essere in grado di affrontare le sfide nel tuo modo di comunicare e dialogare per portare a compimento i tuoi obiettivi professionali.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Possono offrirti qualcosa che occupa il tuo tempo, ma che ti dà molti vantaggi. Ti sentirai un po’ irrequieto, non sarai in grado di fermarti, cogliere l’occasione per far avanzare i compiti. La tua vita amorosa sarà particolarmente gratificante nei prossimi giorni. Oggi è un giorno ideale per le tue conversazioni e riunioni. Sarà molto piacevole lasciar volare la tua immaginazione, purché tu mantenga l’armonia e la cordialità con le persone che incontri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ti lancerai in un progetto che ti verrà proposto senza pensarci, e puoi sbagliarti. Nella tua economia, le cose stanno iniziando a mettersi in carreggiata e questo ti darà tranquillità. Dovresti iniziare a studiare qualcosa, le stelle faciliteranno l’apprendimento. Ringraziare debitamente gli altri per le cose, ne terranno conto in futuro. Oggi dovete affrontare il vostro dinamismo e le vostre iniziative, affinché la fiducia e la generosità che mostrate agli altri siano altruistiche e sempre benefiche per tutti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei in un momento in cui le tue finanze non sono particolarmente favorevoli. Forse sei troppo ossessionato dalle questioni finanziarie, divertiti di più. La tua economia migliorerà, ma cerca di non agire d’impulso, risparmia. Goditi ciò che ami e guarda il bicchiere mezzo pieno, ti tornerà utile. Un amico o un amico ti mostrerà quanto ti ama nei prossimi giorni. Sei di ottimo umore e diffonderai gioia alle persone intorno a te. Ti senti abbastanza bene in ogni modo, approfitta del momento. Devi cercare soluzioni a breve termine, è ciò che funzionerà meglio per te ora. Sei un po’ sopraffatto, ma è più mentale che fisico, cerca di calmarti. Per quanto riguarda la tua salute, ti senti con molta energia, attività e positività.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Professionalmente, non stanno riconoscendo il tuo pieno valore, devi farti conoscere. I tuoi capi si congratuleranno con te per le cose che hai fatto, lo farai molto bene. Avrai problemi nel tuo lavoro quando presenterai le tue idee, ma devi insistere. Ti manca un po’ per raggiungere i tuoi obiettivi, ma se insisti, lo raggiungerai. Innamorato, avrai un ottimo rapporto con i tuoi cari e, soprattutto, con il tuo partner. Puoi avere un incontro inaspettato con le stelle, che ti supportano. Non affrettarti nei tuoi giudizi, non puoi sempre avere ragione. Avrai bisogno di una buona dose di riposo e svago per recuperare il tuo umore e la salute. Con poche passeggiate migliorerai la circolazione e la resistenza. Ti aspetta una giornata tranquilla per goderti le piccole cose.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Stai risparmiando troppo e non stai andando male con i soldi, divertiti un po’. Ti metterai alla prova cercando nuove sfide sul lavoro, ti farà molto bene. Sarai molto affascinante e comprensivo, potrai fare qualche conquista. Innamorato, il tuo partner o i tuoi amici potrebbero non sapere cosa vuoi veramente, diglielo senza paura. Dovresti canalizzare meglio i tuoi sentimenti, cercare di non essere così impulsivo. Parcheggerai un po’ le tue faccende sentimentali e ti dedicherai ad altre cose. Cerca di non abusare delle cose che non ti fanno stare bene, non esagerare. Il tuo umore migliorerà durante il giorno, la tua energia aumenterà. Con una buona salute, sarai felice e pieno di energia, ma abbi cura di te stesso. Devi riposare di più, in modo che il tuo corpo non dica abbastanza, rilassati un po’.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Puoi arrivare a risolvere con un buon accordo un complicato conflitto che nasce sul lavoro. Metterai entusiasmo nei tuoi compiti e questo ti ricompenserà alla fine della giornata. Avrai il supporto e l’aiuto necessari dai tuoi coetanei. Lascerai alle spalle le tue paure e ti lancerai per conquistare ciò che desideri. In amore, i tuoi affari emotivi sono influenzati negativamente dalle stelle, sii paziente. Approfitta di questo periodo per prendere l’iniziativa con qualcuno che ti piace. Hai bisogno di più attenzioni e cure, non trascurare le tue condizioni fisiche. Stai benissimo e trascorrerai più tempo a rilassarti e divertirti. Avrai delle tentazioni malsane, dovresti cercare di controllarti. Potresti davvero usare un massaggio o qualche altro tipo di trattamento stimolante, la tua salute ti ringrazierà.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Al lavoro le porte si apriranno per te, non lasciarti sfuggire le opportunità. Fai attenzione ai commenti che fai con i tuoi colleghi, potrebbero non essere di beneficio per te. Ti ignoreranno in una questione professionale, stai attento e lo eviterai. Potresti ricevere una piacevole sorpresa con qualcuno del segno del Toro. Un buon amico ti darà un ottimo consiglio o suggerimento, presta attenzione. Innamorato, sarai felice e affascinante per gli altri, passerai dei bei momenti. Una dieta sana ed equilibrata ti aiuterà ad avere più energia e sentirti bene. Se prendi un po’ di cura, il miglioramento fisico sarà molto più veloce. Non abusare di cose che sai essere dannose per la tua salute, come alcuni cibi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Al lavoro ti verrà presentata una fase calma e positiva, divertiti. Potrebbero farti un’offerta di lavoro alquanto strana, ma dovresti studiarla. In amore, avrai l’opportunità di trovare un partner, se non ne hai ancora uno. Se stai facendo uno studio o una ricerca, non lasciartelo scappare, avrai molto successo. Fai attenzione, qualcuno potrebbe cercare di approfittare della tua buona volontà. Hai bisogno di svolgere qualche nuova attività di tipo intellettuale che ti riempia. Ti senti bene e stare a casa rilassandoti ti farà sentire ancora meglio. Ti senti un po’ nervoso, ma, in tutta tranquillità, raggiungerai i tuoi obiettivi prima. Sei con una certa tensione, ti fa comodo fare una piccola sosta per liberare la mente, la tua salute te lo sta chiedendo. Cerca di avere più positività, e noterai subito la differenza, cambierai atteggiamento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se stai cercando qualcosa che cambierà la tua vita, sei sulla buona strada per trovarlo. Molto presto otterrai il riconoscimento che meriti. Non lasciare che la paura ti rimetta in questioni di denaro, devi lanciarti. I tuoi progetti andranno molto bene oggi, raccoglierai più di un successo. Se hai recentemente iniziato una relazione amorosa, le cose andranno abbastanza bene per te. Vuoi uscire con i tuoi amici e devi farlo, devi divertirti. La tua vita diventerà più stabile, stai entrando in una fase di assestamento, vedrai come hai nuovi movimenti. Cerca di evitare problemi familiari, ora devi pensare di più a te stesso, la tua salute te lo sta chiedendo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Fai attenzione a qualcosa che sembra un buon affare, potrebbe non esserlo. Non trascurare le questioni di lavoro, sei distratto e nulla ti favorisce. Hai delle fluttuazioni in campo economico, ma non tutto sarà negativo. In amore, se qualcuno ti sta causando un problema, è meglio affrontarlo alla radice. Sarai nel mirino di molte persone, godrai di un carisma speciale. Dovresti iniziare qualche nuova attività che ti permetta di allontanarti dalla routine. Non sforzarti troppo nelle attività fisiche, a volte devi riposare. La tua salute ti accompagnerà in tutto quello che devi fare, avrai molta forza. Corri il rischio di stressarti a causa del ritmo della vita che conduci, cerca di riposare. Hai bisogno di un po’ di relax per liberare la mente e sentirti bene.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale

