Oroscopo Paolo Fox di giovedì 28 aprile: amore e lavoro di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In amore ci saranno grosse sorprese. Potrete sentirvi innamorati pronti per stravolgere la vostra vita. Nel lavoro avrete il vostro riscatto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In questi tre giorni concentratevi perché potrebbero esserci molte novità. Nel lavoro non buttatevi troppo ma ragionate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Per l’amore è un buonissimo periodo. Nel lavoro sentitevi pronti per cambiare le carte del vostro destino.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Bisogna credere sempre di più nell’amore perché sta per arrivare. Nel lavoro attenti a chi è del segno Gemelli perché potrebbe stupirvi.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se state cercando fermamente l’amore, allora lo troverete. Nel lavoro le cose potrebbero avere dei cambiamenti in questi giorni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le situazioni scomode amorose si potranno facilmente risolvere. Nel lavoro invece non abbassarti a tutto ciò che ti dicono di fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore evitate lunghe discussioni che non portano a niente. Anche nel lavoro cercate di comportarvi alla stessa maniera.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Aspettatevi delle novità in amore perché potrebbe essere il momento giusto. Nel lavoro preparatevi a superare un limite.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Affrontare delle cose che ti fanno male per amore sarà una buona scelta. Non bisogna dare troppa importanza. Nel lavoro ci sarà qualche novità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore potrebbero esserci dei momenti di nervosismo e polemica. Nel lavoro attento a quello che fai al pc.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La concentrazione nell’amore non è tanta. Investire il tempo nel lavoro potrebbe essere la scelta migliore da fare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Bisogna fare pace con se stessi per risolvere le questioni amorose. Nel lavoro invece l’impegno ripagherà sempre di più.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di giovedì 28 aprile: amore e lavoro di questa giornata proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.