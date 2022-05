Oroscopo Paolo Fox di giovedì 4 maggio: buone notizie in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In amore è tempo di impegnarsi e farsi forza, senza scuse. A lavoro i legami personale aiuteranno per arrivare al successo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Un occhio a Scorpione e Acquario. Forse non è momento per pretendere così tanto dall’amore, calma. A lavoro ci sono cose che possono andare meglio ma basta lamentarsi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non ci sono grandissime incomprensioni amorose ma come sempre, occhio. A lavoro la tenacia e l’intraprendenza salveranno tantissime situazioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’amore può andare meglio ma arriveranno presto tantissime altre sorprese. Il lavoro non va come dovrebbe andare ma niente paura perché si potrà risolvere tutto.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Una situazione non chiara potrà creare qualche dubbio amoroso. A lavoro il capo è più gentile del solito.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In amore va meglio dell’ultimo periodo, le cose potrebbero migliorare. Potrebbero esserci novità anche a lavoro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – A volte l’amore non può essere facilmente compreso, ma questo è il bello. Il lavoro è a buon punto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Finalmente un po’ di pace, godersi la giornata con il proprio partner è ciò che serve. A lavoro crederci di più potrebbe essere la soluzione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ulteriori conferme di quanto il vostro amore sia raro e puro. La stanchezza del lavoro potrebbe essere stimolante a crescere di più.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi è una giornata un po’ strana, l’amore è complicato ma anche sorprendente. A lavoro parlare un po’ di più con i colleghi potrebbe aiutare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’amore risolverà alcuni traumi. Tra un po’ il lavoro sarà più duro del solito.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Una buona giornata per sbilanciarsi e andare oltre le proprie aspettative. A lavoro ci saranno novità.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

