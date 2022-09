Oroscopo Paolo Fox di giovedì 8 settembre: giornata incredibile, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Giornata di instabilità emotiva, predisposta a cambiamenti o sorprese, in cui tutto può essere diverso da come lo avevi inizialmente previsto, anche se questo non significa che andrà in peggio, anche le cose potrebbero andare meglio di quanto ti aspettassi. Sarai preoccupato per alcuni problemi familiari.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non tutti quelli che affermano di essere tuoi amici sono davvero amici e oggi ne avrai la prova. Devi essere prudente perché dietro la tua forza e fermezza esteriore nascondi un grande cuore e a volte ti fidi di qualcuno che non dovresti. Ma le stelle ti proteggono e se qualcuno ti tradisce, non raggiungeranno gli obiettivi che si sono prefissati.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Devi lasciarti alle spalle molti fardelli e sofferenze emotive che tendono a ostacolare il tuo percorso. Questi sono momenti di cambiamento e inizia un nuovo ciclo per tutti, quindi ora devi pensare al futuro e guardare avanti, ciò che è rimasto della tua vita non tornerà più, ma arriveranno persone molto migliori.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dimentica le sofferenze, non voltarti indietro. So che il passato è cruciale nella tua vita, ma rivolgiti ai ricordi che ti portano gioia o felicità e non a quelli che ti fanno soffrire. La tua vita va avanti anche se ti rifiuti di crederci, come il granchio sembra che tu stia camminando all’indietro, ma in fondo stai andando avanti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Hai davanti a te una giornata di grande attività e fatica sul lavoro, una giornata positiva in cui potrai mostrare le tue capacità e brillare davanti a chi ti circonda, ma anche una giornata di grande tensione e problemi imprevisti da cui verrai fuori trionfante. Anche se devi stare attento con il tuo temperamento arrabbiato ed esigente.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – A volte non puoi evitare di cadere in stati d’animo depressivi o malinconici, di solito a causa di qualche piccolo dettaglio che qualcun altro si sarebbe perso. La stessa cosa ti accadrà oggi, almeno per parte della giornata, soprattutto perché pensi che non vedano, o non apprezzino, il tuo lavoro ei tuoi sacrifici.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Tensioni, conflitti e confronti sono tra le cose che più ti danneggiano e destabilizzano, e oggi ti aspetta una giornata un po’ difficile perché incontrerai alcune di queste cose, sia al lavoro che nella tua vita intima. Inoltre, subirai le conseguenze di qualcosa di cui non sei responsabile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualche piccola delusione ti aspetta nella vita sentimentale o familiare, soprattutto verso la seconda metà o la fine della giornata, quindi sarebbe meglio per te non entrare in conflitti o discussioni se vuoi evitare che ciò accada o accada ma per in misura minore. Non preoccuparti perché saranno solo turbolenze temporanee.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ti aspetta una giornata di grande attività, ideale se devi viaggiare o affrontare abbondanti relazioni sociali. Ma è un giorno in cui ti sentirai felice e pieno di voglia di fare cose e obiettivi da raggiungere. Non essere troppo impaziente, tutto verrà e le cose si evolveranno come desideri, ma devi dare tempo al tempo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Una buonissima giornata ti aspetta sul lavoro e indirettamente nelle finanze, sei molto vicino al raggiungimento di un obiettivo o al raggiungimento di una promozione o riconoscimento, questo può succederti oggi o nei prossimi giorni, ma molto presto raccoglierai i frutti di i tuoi lunghi mesi di lavoro, fatica e sacrificio, ti aspetta una grande gioia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questo è un giorno di gioia o soddisfazione, soprattutto nel tuo lavoro. Inoltre, la Luna sarà oggi nel tuo segno e ti renderà molto più intuitivo e creativo, saprai, quasi istintivamente, qual è il percorso o la decisione che dovresti prendere. È un buon momento per te anche se non ci sono ragioni chiare per questo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Uno dei maggiori pericoli che di solito ti circondano sono i tradimenti e gli attacchi alle spalle, e oggi alcune di queste cose ti minacceranno. Devi stare molto attento nel tuo lavoro, pensa che anche se alla fine ricevi grandi delusioni di solito hai più fortuna di quanto sembri. Ma guardati le spalle più che puoi.

