Oroscopo Paolo Fox di lunedì 11 aprile: le previsioni su amore e relazioni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Amore/relazioni: È possibile che la vicinanza dell’eclissi in autunno stia influenzando il tuo umore, ma anche la tua percezione della realtà. È logico pensare che tutto cambierà e in meglio, come è sempre accaduto; ma nessuno sarà in grado di liberarlo dall’incertezza che potrebbe provare poiché ha perso il controllo del suo futuro e di quello della sua famiglia. Avere il sostegno e il calore del tuo coniuge e dei tuoi cari compenserà qualsiasi dubbio o paura tu possa avere. Salute: Rilassarsi, fare lunghe passeggiate, fare sport e godersi la natura saranno le migliori opzioni per recuperare l’armonia interiore. Lavoro: Gli sforzi compiuti ai suoi tempi, le buone comunicazioni con l’ambiente di lavoro in generale, e i consigli ricevuti da persone di fiducia, saranno motivi sufficienti per non perdere la speranza di continuare a scalare posizioni a posizioni di maggiore rilevanza. Non è consigliabile cercare di coprire troppe responsabilità perché si corre il rischio di finire in un vicolo cieco. Denaro: Si consiglia di fare previsioni di fondi pensando di affrontare alcune spese straordinarie che non possono essere evitate.

Toro – Amore/relazioni: Non è conveniente per lui lasciare per un’occasione migliore alcuni problemi irrisolti, poiché alla fine aumenteranno così tanto che potrebbero sopraffarlo. È importante visitare i genitori, i nonni, ecc. più spesso e dedicare loro un’attenzione speciale. L’area sentimentale attraverserà alcuni alti e bassi che alla fine rafforzeranno quella relazione; tuttavia, tale forza non dovrebbe essere abusata. Salute: Il modo migliore per sbarazzarsi dello stress accumulato è fare sport e fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia. È importante evitare di cadere nella vita sedentaria. Lavoro: I nuovi progetti, alcuni viaggi in sospeso da fare e i nuovi compiti da sviluppare ti motiveranno molto poiché sarà un buon modo per sbarazzarsi di alcuni compiti di routine o senza fantasia. È importante imparare ed esplorare nuove materie per coprire di più e andare oltre professionalmente parlando. L’adozione di un atteggiamento diplomatico e flessibile eviterà di alimentare alcune tensioni. Denaro: Buon momento per esplorare nuove forme di investimento e risparmio pensando alla sicurezza della famiglia.

Gemelli – Amore/relazioni: L’area sentimentale sarà notevolmente favorita da una nuova conquista, se non hai ancora un partner, e da un approccio al tuo partner, se si fossero allontanati. Non è consigliabile fidarsi così tanto che i legami emotivi che li uniscono lo faranno di nuovo, poiché c’è il rischio che si indeboliscano quando meno se lo aspettano. Essere equilibrati significa recuperare l’armonia interiore riposando, oltre ad evitare di lasciarsi trasportare dagli impulsi; non sarà facile, ma non sarà nemmeno impossibile. Salute: Lo stress accumulato e l’energia non canalizzata potrebbero causare emicranie o problemi digestivi o di stomaco. Ricorda che fare sport o fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia ti aiuterà a sbarazzarti di molte pressioni. Lavoro: Se senti che devi fare passi avanti per affermarti prima che lo facciano gli altri coetanei, allora non esitare e vai avanti. Ricorda che non è così facile occupare posizioni di leadership o influenza, poiché man mano che venivano raggiunte potevano essere perse. Nonostante tutto, e tutti, la loro situazione occupazionale si consoliderà più di quanto pensassero. Denaro: Non è consigliabile effettuare investimenti finanziari o speculativi rischiosi, in quanto si potrebbero subire ingenti perdite. Si consiglia di consultare specialisti del settore, poiché la buona fortuna potrebbe non accompagnarti.

Cancro – Amore/relazioni: Gli scontri con alcuni membri della famiglia potrebbero essere troppo comuni, e non sarà facile raggiungere tregue che permettano di negoziare alcuni cambiamenti e forme di convivenza. È importante non aggiungere carburante a nessun incendio, o l’ambiente diventerà irrespirabile. Le sorprese verranno dal lato sentimentale; che compenserà alcuni problemi in altre aree. Salute: Si consiglia di controllare alcune emozioni, siano esse euforiche o pessimiste, in quanto sarà il modo migliore per mantenere l’equilibrio interiore. Lavoro: Ci sono opzioni per cambiare lavoro, o aziende, o specialità di lavoro, e persino città, che raccomanda di essere prudenti quando si prendono decisioni poiché altre persone dipendono da tali decisioni. La moderazione in termini di non cercare di coprire più di quanto tu possa gestire, la pazienza con i tuoi nuovi colleghi e il continuare a guardare avanti saranno i tuoi migliori alleati quando si tratta di muoversi verso nuovi obiettivi. Denaro: È importante tenere d’occhio le piccole spese quotidiane se si desidera raccogliere risorse sufficienti per effettuare acquisti molto più grandi.

Leone – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà per tutti un periodo preparatorio che porterà a una seconda parte dell’anno e a un 2023 di grande forza. Che tu abbia già cominciato a muoverti o che tu debba ancora capire cosa fare, avrai comunque una grande svolta a partire da maggio. Finalmente potrai liberarti di parecchi pese che ti hanno oppresso finora.

Vergine – Domani partirà una settimana che ti costringerà a usare un po’ di cautela in più. Già la scorsa settimana hai dovuto affrontare delle ostilità intorno a te, qualche provocazione di troppo o dei problemi. Impegnati per superarli al più presto. Potresti, per esempio, approfittare della parte centrale della settimana, quando la Luna sarà nel segno, per agire. In amore, potresti sentirti poco sostenuto dalla persona al tuo fianco: meglio avere prudenza e non innervosirsi.

Bilancia – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani inizierà una settimana che ti offrirà diverse opportunità interessanti e una buona capacità di iniziativa. Ricordati che dovrai superare le tue difficoltà entro e non oltre il 10 maggio. Se stai avendo un problema personale, di lavoro o di salute, sarà indispensabile muoversi in questo periodo, per cercare di risolverlo. Sfrutta anche la Luna nel segno che arriverà a metà mese.

Scorpione – Domani si preannuncia un inizio settimana un po’ fiacco, ma poi, nel corso della settimana, avrai l’opportunità di recuperare bene. Il momento più promettente cadrà di domenica con la Luna nel segno.. Questo oroscopo è molto importante per l’amore. Chi è single, può cominciare a guardarsi attorno oppure può vivere rapporti part-time, flirt. Sono tanti gli Scorpione che sentono un bisogno di più conferme in amore e molto presto saranno accontentati. Possibili novità anche nel lavoro.

Sagittario – Non c’è modo che accada così velocemente come vorresti; il che potrebbe lasciarti a sentirti immerso in un cerchio da cui non puoi uscire. E presto vi renderete conto che il problema era dovuto alla stanchezza accumulata. È importante recuperare l’energia persa e le ore di riposo durante il giorno. Gli sbalzi d’umore saranno costanti se il tuo corpo o la tua mente non possono rilassarsi e ricordare che le cose nuove devono ancora arrivare! Salute: Dovresti evitare di essere sedentario, di passare molte ore in casa, dato che il tuo sistema respiratorio potrebbe risentirne se non ti godi la natura all’esterno o non passi abbastanza tempo all’aperto (a seconda di dove si trova). Evitare a tutti i costi gli stimolanti come il tabacco, il caffè o l’alcol! Lavoro: avere sogni premonitori fa di uno un leader che ha bisogno di un’attenzione speciale – qualcosa legato alle eclissi imminenti può causare frustrazione perché potrebbero non sognare troppo quello che vogliono; inoltre gli stati d’animo si riflettono all’interno degli ambienti di lavoro.

Capricorno – La fiducia è importante quando si tratta di relazioni e amore. Se non vi fidate dell’altra persona nella vostra relazione, la gelosia inizierà a crescere rapidamente. In un ambiente familiare, ci sono alcune questioni di cui non si può parlare con tutti a causa delle discrepanze tra i diversi membri. Oltre a non essere facile recuperare la pace e l’armonia in un tale ambiente, non è nemmeno impossibile! Controllare le situazioni delicate ci permetterà di evitare mali maggiori come le malattie o addirittura la morte, per esempio. La salute: La perdita delle difese potrebbe causare un raffreddamento generalizzato, motivo per cui dovremmo prestare abbastanza attenzione troppo presto prima che le cose ci sfuggano di mano (e ci costino il lavoro). Lavoro: Sarà difficile se ci sono disaccordi con i superiori o persone che hanno potere su di voi perché vi renderanno la vita difficile sul lavoro – questo include le promozioni.

Acquario – Relazioni: Gli Acquario sono di solito molto disciplinati e severi con se stessi, ma non così tanto quando si tratta dei loro cari. Anche se potreste aver bisogno di un po’ di tempo per riflettere e analizzare, niente può battere l’essere circondati dal silenzio e dalla solitudine per ottenere la migliore qualità di vita sia per i membri della famiglia che per voi stessi. Quando le opportunità non si presentano ora – il che è molto probabile a questo punto – sappiate che arriveranno presto! Salute: Se pensi di essere diventato sovrappeso (forse a causa di abitudini di vita), consulta subito un medico su nuovi modi di vivere o altrimenti cambia la tua dieta prima che succeda qualcos’altro, se necessario. Nessuno ha mai raggiunto il successo attraverso diete o routine magiche; parla con qualsiasi nutrizionista che sappia di cosa sta parlando! Lavorare: Le procedure seguite in passato non funzioneranno oggi, il che potrebbe portare a sentirsi frustrati e senza controllo sulla situazione… Ma non si può negare che queste metodologie non solo fornirebbero assistenza su come “fare qualcosa” ma ci direbbero anche “cosa non dovremmo” fare mentre lo facciamo – la loro esperienza dice che tutto ciò che è stato fatto in passato rimane ancora non sfruttato, ma nemmeno le loro risorse.

Pesci – Amore/Relazioni: Non è il momento migliore per fare pace con l’ambiente familiare e il gruppo di amici del vostro partner romantico, poiché potreste sentirvi ancora un po’ confusi quando si tratta di mantenere un trattamento adeguato. Forse i Pesci sono persone sensibili che si feriscono facilmente; tuttavia, non tutti hanno lo stesso grado di sensibilità. Non dovrei dare così tanta importanza ad alcune cose rispetto ad altre – ma questo non significa che abbiano meno valore o significato! L’area sentimentale sarà favorevole per quanto riguarda le buone notizie. Salute: Tutti abbiamo bisogno di una pausa di tanto in tanto se si vuole mantenere la concentrazione sufficiente necessaria per risolvere i problemi e dare il meglio di sé nel lavoro e nella vita in generale. C’è il rischio che la distrazione possa finire per causare qualche incidente o contrattempo! Lavoro: I successi passati ci ripagheranno presto, il che ci consiglia di non riposare sugli allori – piuttosto continuiamo ad andare avanti con nuove idee e progetti!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di lunedì 11 aprile: le previsioni su amore e relazioni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.