Oroscopo Paolo Fox di lunedì 2 maggio: buone notizie in arrivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – una giornata che parte con il piede sbagliato, ma avrete la possibilità di recuperare nel pomeriggio. Sul lavoro calma piatta, almeno per il momento.

Toro (21 aprile-20 maggio) – sono giorni difficile per i sentimenti, ma fatevi forza. Sul lavoro faticate più del solito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – l’amore ancora non bussa alla vostra porta, magari in estate ci sarà qualche cambiamento. Il lavoro procede spedito, a breve ci saranno novità all’orizzonte.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22 giugno-22 luglio) – la Luna in transito è davvero un toccasana per voi, sfruttatela al meglio. Avrete discussioni con i vostri colleghi.

Leone (23 luglio-22 agosto) – sentimenti confusi e poca pazienza, un mix che può dare fastidio. Professionalmente siete più carichi di ieri.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – ancora troppe incertezze sul vostro partner, lasciatevi andare! Lavorare sodo vi piace, ma cercate di non strafare.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – giorni relativamente tranquilli, siete in ottima forma, anche per i sentimenti. Sul lavoro state dando davvero il massimo, continuate così.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – un amore dopo l’altro e state maturando anche sentimentalmente. I pianeti sono dalla vostra anche sul lavoro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – non scoraggiatevi se ogni tanto vedete passare qualche nuvola sul vostro cammino. Possibili discussioni con il vostro capo nel pomeriggio.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – ieri è stato meglio di oggi, ma domani sarà meglio di ieri. Fidatevi. Per chi ha un’attività autonoma ci potrebbero essere importanti novità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – giorni di riflessione e meditazione, seguite solamente i vostri desideri. Il lavoro non vi sarà d’intralcio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – sognate sempre, ma non sapete bene cosa. L’amore non è ancora maturo in voi, dovete rialzarvi però, ad ogni caduta. Sul lavoro, stringete i denti e sarete ricompensati.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di lunedì 2 maggio: buone notizie in arrivo, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.