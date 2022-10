Oroscopo Paolo Fox di lunedì 24 ottobre: domani sarà un buon inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oroscopo di oggi: l’intuizione in superficie di fronte a una situazione che ti farà perdere l’equilibrio. Immergiti in te stesso e impara ad affermarti. Amore: le aspettative che hai riguardo a una relazione che hai appena iniziato possono essere soddisfatte. Inoltre non lasciare i tuoi amici. Ricchezza: le stime che hai fatto riguardo a un progetto che hai in comune con qualcuno, potrebbero finalmente essere come calcoli. Benessere: è fondamentale raggiungere il corretto apprendimento della buona respirazione. L’idroterapia regolare è la più indicata.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oroscopo di oggi: tutto ciò che inizi in questi giorni avrà una buona base e sarà consolidato a breve. È un buon momento per proiettare. Amore: Quel cambio di programma è avvenuto senza l’intenzione di lasciarti da parte, gli imprevisti si prestavano a confusione. Sono sicuro che ti chiamerà. Ricchezza: La capacità di guidare non è data dalla capacità di instillare paura, ma dal rispetto che susciti nei tuoi subordinati. Benessere: il benessere è anche nei bei ricordi del passato. Se sei triste, migliora il tuo umore ricordando i bei momenti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oroscopo di oggi: avrai una grande lucidità mentale per iniziare i cambiamenti nella tua vita. Sei sotto l’intensa e positiva influenza di Giove. Amore: l’opportunità di cui hai bisogno per scusarti è ora. In amore non dovrebbero esserci risentimenti, dimostralo oggi. Ricchezza: È un buon momento per iniziare a pensare alle tue vacanze invernali e specificare prezzi e prenotazioni. Forse avrai uno sconto. Benessere: qualcuno come te è inconsapevole della depressione e, se ci cade, la supera presto. Quindi, non lasciare che i brutti momenti ti blocchino.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oroscopo di oggi: questi sono giorni contraddittori se avevi intenzione di viaggiare, poiché ci sono frustrazioni dovute a promesse non mantenute e procedure complicate. Amore: hai bisogno di molto amore e comprensione per non vederti solo. Le ore pomeridiane sono le migliori della giornata per condividerle. Ricchezza: se mantieni la coerenza, sarai in grado di saldare alcuni debiti o accettare accordi accettabili per uscire da questa situazione angosciante. Benessere: sei in armonia e stai bene con te stesso. Puoi usare quell’energia in eccesso per aiutare gli altri e fornire un po’ del tuo ottimismo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oroscopo di oggi: possono verificarsi cambiamenti drastici che modificano la tua immagine personale. Predominano i desideri di differenziarsi dagli altri. Amore: inizierai un’avventura che renderà più piccante la tua vita. Riceverai una pioggia di proposte per condividere passione e romanticismo. Ricchezza: i conflitti che ne nasceranno saranno principalmente finanziari, poiché dovrai decidere con astuzia come gestire il capitale. Sii sempre determinato. Benessere: devi adattarti alle situazioni e pensare prima di prendere qualsiasi determinazione. È necessario ampliare i punti di vista e adattarsi ai cambiamenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oroscopo di oggi: Tendenza a dipendere più dal supporto esterno che dalla propria personalità, dando la sensazione di non essere preparati. Amore: Tutto è possibile, dicendoti anche ti amo nei momenti più difficili. Cerca di essere più aperto e amichevole e affronta le tue emozioni. Ricchezza: il tuo bisogno di sicurezza ti spingerà ad apportare modifiche e aggiustamenti. Unire le forze e condividere idee sarà molto utile. Benessere: alcuni modi di pensare non sono convenienti e ti tengono legato a idee obsolete. Devi agire razionalmente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oroscopo di oggi: sorgerà la possibilità di viaggiare per lavoro o questioni personali. Incontrerai molte persone e ti divertirai moltissimo. Amore: cerca situazioni sociali con persone che sono sulla tua stessa lunghezza d’onda. Ciò consente alla comunicazione di fluire facilmente. Ricchezza: aumenta le responsabilità e i guadagni per raccoglierli per i prossimi mesi, di cui avrai sicuramente bisogno. Benessere: sii aperto a ciò che dicono gli altri. Non dimenticare di esprimere i tuoi sentimenti, che devono anche essere riconosciuti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oroscopo di oggi: una persona cara sta attraversando un brutto periodo, ma ha un po’ paura di dirlo e se si rivolge a qualcuno sarai tu. Amore: hai un fermo controllo delle relazioni amorose, non lasciare che nessuno ti dica cosa fare. Sai come vuoi che stiano le cose. Ricchezza: migliorano i rapporti con i superiori, favorendo così la comunicazione e la possibilità di poter realizzare nuovi progetti. Benessere: non chiudere gli occhi su un problema familiare che non può continuare a essere ignorato. Se metti la testa sotto la sabbia le cose andranno peggio, affronta la realtà.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oroscopo di oggi: è probabile che in questi giorni si verifichino gravi incidenti nella vita sociale che influenzeranno i contatti preziosi. Siiprudente. Amore: goditi i tuoi desideri più intimi e mettili in pratica perché sei in un periodo favorevole all’estroversione e alla felicità. Ricchezza: fai attenzione perché gli amici degli altri vorranno appropriarsi di ciò che non gli appartiene. E ricorda, non sono sempre estranei. Benessere: otterrai ciò che desideri, ma devi prenderti cura dell’orgoglio, della vanità, della freddezza e dell’egoismo. Dirigi la tua energia verso nuovi progetti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oroscopo di oggi: False aspettative, ti sentirai deluso da un piano in cui avevi messo tutte le tue energie. Non sarà quello che ti aspettavi. Amore: potresti passare la giornata tra i computer. Potresti essere tentato da un forum o da una pagina per incontrare persone. Ricchezza: i progetti professionali che hai in cantiere verranno alla luce, ma se non fai un buon piano puoi sbagliare. Benessere: ti sentirai creativo, eccitato e ottimista. Ci saranno anche cambiamenti emotivi e potresti incontrare qualcuno durante un viaggio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oroscopo di oggi: riceverai un regalo da qualcuno vicino a te. Questo ti farà precipitare in un mare di confusione sui tuoi sentimenti nei confronti di quella persona. Amore: goditi i piaceri più semplici della vita. Buona giornata per organizzare una passeggiata o una gita con il proprio partner. Ricchezza: non impegnare i tuoi difetti o svantaggi nel tuo nuovo ambiente di lavoro. Apparire fiducioso, ma riservato e semplice. Benessere: il grande controllo che hai sul tuo corpo ti giocherà brutti scherzi. Le emozioni negative lo influenzeranno in modo negativo, portandoti a disagio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oroscopo di oggi: Movimento dentro e fuori il Paese. Da un lato realizzerai vecchi desideri di cambiamento e, dall’altro, buoni contatti all’estero. Amore: bei tempi per sentirsi amati. Ora sei tu che devi mostrare più affetto. Non arrabbiarti per le piccole cose. Ricchezza: un buon modo per rafforzare la tua economia sarà investire in un bene a lungo termine, come una casa o un terreno. Benessere: sentirai di avere le ali sul tuo corpo e che i tuoi sogni diventano realtà. Un trasloco o un viaggio in un altro luogo ti offriranno un ricongiungimento con le tue radici.

