Oroscopo Paolo Fox di lunedì 6 giugno: amore e lavoro al top, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è una giornata un po’ spenta, hai bisogno di qualcuno che possa migliorarla. Chiama la prima persona che ti viene in mente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non ci sono tantissime novità. Questa non dev’essere per forza una brutta notizia, concentrati per cambiare le cose. Solo se vuoi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei veramente innamorato e questo non succedeva da tempo. Non rovinare le cose. A lavoro cerca di essere sempre più concentrato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’amore è un po’ difficile ultimamente ma non darti per vinto. Se pensi che ne possa valere la pena, buttati.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Hai tanti pensieri e non riesci a concentrarti. In questo periodo è normale, non preoccuparti. Attento a lavoro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – I tuoi amici sanno cosa consigliarti, ascoltali. A lavoro non creare problemi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ci sono cose che non si possono cambiare. Altre invece si, quindi inizia a farlo. Non sprecare più tempo inutile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Studia te stesso per cercare di capire perché gli altri si comportano così con te. Non è un brutto periodo ma potresti avere di più.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo periodo è decisamente stressante. Hai bisogno di una pausa da tutto. Non dimenticarti di quanto sia importante passare del tempo con chi ami.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna è dalla tua parte, cerca di non demoralizzarti. A lavoro puoi avere di più. Impegnati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sarà un periodo stressante ma non demoralizzarti. La tua famiglia è con te così come anche il tuo partner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Anche se le cose non vanno come dovrebbero, armati di pazienza. Oggi sarà una bella giornata. Anche a lavoro avrai tante novità.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

