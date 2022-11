Oroscopo Paolo Fox di lunedì 7 novembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questo sarà un giorno ideale per coltivare le tue amicizie, o semplicemente per aprirti all’esterno e relazionarti, ti aspettano esperienze ancora più piacevoli di quanto pensi. Sarà anche ottimo per riconnettersi con vecchi amici o con altre persone care che sono state via per molto tempo. Gioie inaspettate. Smetti di avere paura dello sforzo e sii più responsabile nella vita. Dovresti tenere a mente che i risultati spesso richiedono tempo e richiedono più perseveranza. Amore: è tempo di metterti nei panni del tuo partner e cercare di capirlo. Mantieni un dialogo calmo e pacifico quando chatti con la tua anima gemella. Ricchezza: in questo giorno, la Luna manifesterà al massimo le tue capacità intellettuali in quel progetto economico. Usa il tuo intuito quando prendi una decisione.Benessere: per quanto difficile possa essere, cerca di sbarazzarti di tutto ciò che non usi più. Approfittane, poiché vivrai un momento ricco di rinnovamento.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Speri di goderti una giornata abbastanza felice in famiglia o nella sfera sentimentale e hai dei piani fatti su come vuoi che vada la giornata, cosa vorresti fare o dove vuoi andare. Tuttavia, devo avvertirti che alla fine le cose non andranno come avevi pianificato e qualcosa andrà storto all’ultimo minuto. Sicuramente gli impegni quotidiani ti travolgeranno troppo, evita di cadere nella disperazione. Passo dopo passo, sarai in grado di completare tutti i compiti che ti sei prefissato. Amore: modifica l’abitudine che hai sempre di confrontare il tuo partner con altre relazioni passate, così non sarai mai in grado di formare una solida relazione d’amore. Ricchezza: avrai l’opportunità di incontrare persone che ti apriranno buone prospettive a livello professionale. Cerca di essere molto attento con chi ti associ. Benessere : Inizia a rispettare il tempo libero e dedica più tempo al riposo. Diminuire le tensioni, altrimenti potrebbe provocare mal di testa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La settimana si concluderà in modo chiaramente favorevole per te e avrai l’opportunità di concretizzare i tuoi sogni a livello personale o più intimo. D’altra parte, è un giorno ideale per aprirsi al mondo esterno e socializzare e persino fare un viaggio, qualunque cosa tu scelga, le circostanze saranno a tuo favore. Dovresti essere consapevole dei diversi segni che ti si presentano durante il giorno. Molti di essi conterranno la chiave che guiderà il tuo prossimo futuro. Amore: se vuoi creare legami più forti tra i tuoi amici, trova il tempo per fare una videochiamata con loro. Comprendi che ogni relazione deve essere alimentata con affetto Ricchezza: guarda bene quel contratto che devi firmare, altrimenti potresti farti del male senza capirne il motivo. Se hai bisogno di aiuto, cercalo. Benessere: Sarebbe opportuno che iniziassi a riposare più del necessario, se intendi evitare l’esaurimento quotidiano. Impara a prenderti più cura della tua salute.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non lasciarti ingannare dagli eventi, a volte le cose non vanno come vorresti semplicemente perché non ti si addice. Pensi di sapere cosa è meglio per te, ma in realtà è il destino, o Dio, o come vuoi chiamarlo, che sa davvero cosa è meglio per te e cosa ti porterà a un destino felice. Ricordati di non lasciare a domani la proposta che vuoi fare oggi a quella persona che non vedi da molto tempo. È tempo che tu cominci ad agire senza indugio. Amore: ogni volta che puoi, trascorri più tempo con la persona che ami. Capisci che entrambi hanno bisogno di recuperare la passione, curare quelle vecchie ferite del cuore.Ricchezza: dovrai modificare il metodo di lavoro che utilizzi per raggiungere obiettivi a breve termine. Fallo in questi giorni e senza esitazione. Benessere: oggi la tua tensione e il tuo nervosismo regoleranno il tuo umore. Procedi con attenzione, poiché lo stress in eccesso potrebbe influenzare il tuo corpo. Tempo di rilassarsi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La cosa più importante è che impari che anche l’attesa ha le sue ricompense. Il modo di comunicare con gli altri deve essere aperto e piacevole per evitare disagi o incomprensioni. SENTIMENTI: È un giorno in cui hai bisogno dell’approvazione degli altri in alcune questioni importanti. E non ti piace questa attesa. AZIONE: occorre mantenere una maggiore lucidità e affinità con gli altri, nei momenti di attesa o di cambio programma. FORTUNA: riuscirai ad alleviare i disagi che sorgono nelle tue relazioni, purché manterrai molto sveglie le tue “capacità umane”.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sarai una persona fortunata fintanto che manterrai la tua simpatia nelle tue relazioni e che il tuo spirito sia con te. Se trovi ritardi nelle tue azioni, impara a metterti nei panni degli altri. SENTIMENTI: è opportuno che ti metti nei panni degli altri e li comprendi più facilmente. AZIONE: è importante che il tuo umore sia alto per mantenere la fiducia e un trattamento piacevole. FORTUNA: i benefici ti accompagneranno finché manterrai la tua cordialità e il tuo ingegno con le persone con cui hai patti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La priorità in questo giorno sarà l’intensità e l’attenzione con cui gestirai le questioni che richiedono più tempo per il loro completamento. La fortuna ti accompagnerà se sai come coordinare progetti con parenti che la pensano allo stesso modo e mantieni la calma di fronte ai ritardi. SENTIMENTI: devi mettere d’accordo le tue emozioni e il tuo intelletto per poter giungere a conclusioni valide sia per te che per gli altri AZIONE: il modo di pensare sarà profondo per giungere a conclusioni valide nei momenti di ritardo o nei tempi di attesa più lunghi nei progetti. FORTUNE: La fortuna verrà dalla comunicazione e dalla collaborazione con la famiglia nei progetti congiunti che porti avanti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarai in grado di portare avanti i tuoi progetti in modo allegro e convincente. La fortuna ti accompagnerà fintanto che ti spieghi in modo chiaro e conciso. Il mondo emotivo prende una svolta positiva se credi in te stesso. SENTIMENTI: i tuoi problemi sentimentali devono essere risolti in sicurezza e con la certezza che tutto sarà positivo e piacevole. AZIONE: è un momento per risolvere problemi e chiarire malintesi di altri tempi per risolvere problemi del passato. FORTUNE: La fortuna che le tue speranze siano soddisfatte dipenderà principalmente da come il tuo messaggio raggiunge gli altri.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’illusione e l’ottimismo si sono stabiliti in te e qualcosa dentro di te ti dice che sei molto vicino a realizzare qualche sogno importante e quella sensazione piacevole sarà la cosa più importante per te oggi. Per il resto, mostrerai una grande attività sia socialmente che all’interno della tua stessa casa. Molto buono per le relazioni. Durante la giornata, sappi che con la tua vitalità e passione sarai in grado di portare a compimento i progetti che molti intorno a te credevano impossibili per te. Amore: sappi che potrebbero verificarsi nuovi cambiamenti nel campo dell’amore che saranno utili per la coppia. Smetti di guardare al passato e cerca la felicità.Ricchezza: cerca di liberare la tua energia e lascia che le proposte economiche arrivino senza pressioni. Periodo ottimale per espandere la tua attività, non lasciare che nessuno ti fermi. Benessere: cerca di ridurre l’irritabilità e la rigidità quando interagisci con la tua cerchia ristretta. Cerca di condurre la tua vita con più calma e pazienza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Una sorpresa tanto piacevole quanto inaspettata, probabilmente nel pomeriggio, vi porterà fuori da una situazione di qualche preoccupazione o malinconia per ridare speranza e ripristinare le vostre energie vitali. Potresti sentire da una persona cara che era lontana, ma in ogni caso è una svolta inaspettata per il meglio. Approfittane, poiché in questo giorno potrai esporre la tua vitalità e intelligenza in tutto ciò che intraprendi. Non esitare e avvia quei progetti posticipati. Amore: cerca di armonizzare i sentimenti con la mente e così ti godrai i bei momenti con il tuo amante. Vedrai che lo apprezzeranno appieno. Ricchezza: Sappi che la tua capacità di essere obiettivo ti permetterà di affermarti nella tua attività professionale. Ricordati di mettere tutto te stesso, in questo modo otterrai ciò che desideri tanto. Benessere: avrai bisogno di trovare un equilibrio nel tuo essere interiore. Prova la meditazione o qualche attività che ti rilassi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Vi aspetta una domenica fortunata, emozionante o addirittura felice, con tante piacevoli sorprese, ma anche con un’intima sensazione di ottimismo che farà molto per rendere la giornata così positiva. La vita sentimentale o familiare vi regalerà momenti di insolito benessere e appagamento. Sarà un giorno in cui potrai lottare per ottenere tutto ciò che volevi da molto tempo e potrai ottenerlo senza problemi. Non lasciarti sfuggire nessuna opportunità. Amore: affronterai un parente molto stretto che ha avuto problemi per molto tempo e finiranno per litigare. Se lo incontri in qualsiasi situazione, cerca di evitarlo. Ricchezza: preparati per le attività legate all’estero, poiché potrebbero diventare una buona fonte di reddito. Mantieni un ritmo di lavoro costante. Benessere: se tutto ciò che inizia va in pezzi senza sapere perché, prova a rivitalizzare la tua energia e il tuo corpo. Altrimenti, non sarai in grado di intraprendere cose nuove.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Un incontro molto piacevole renderà questo giorno molto più felice e pieno di speranza di quanto avresti immaginato. Qualcosa di molto bello ti accadrà nella tua vita intima, qualcosa che di certo non ti aspettavi e che ti farà vedere le cose in un modo molto più positivo. Quando pensi di aver perso tutto, all’improvviso tutto rinasce. Vivrai una fase speciale in cui dovrai ordinare ogni tuo pensiero. Cerca di prendere il tempo essenziale per elaborare ciascuna delle tue idee. Amore: in questo giorno, riprendi il dialogo e l’incontro intimo con la tua anima gemella per rafforzare il legame d’amore. Dona il tuo cuore alla persona che ami. Ricchezza: dovrai affrontare i cambiamenti in base all’attuale situazione economica. Sii più organizzato nella tua vita professionale, poiché potresti commettere errori. Benessere: oggi le tue emozioni saranno troppo mobilitate a causa di una situazione molto scomoda che devi affrontare. Non cadere nella disperazione.

