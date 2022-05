Oroscopo Paolo Fox di lunedì 9 maggio: le stelle segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Giornata fortunata per il cuore a patto però di non chiudersi in casa! Sul lavoro invece non sottovalutare le conoscenze, potrebbero rivelarsi particolarmente utili!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questa giornata parte con un po’ di polemiche, cerca di non dare adito ad inutili discussioni. Sul lavoro invece ci sono delle piccole questioni economiche da risolvere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In amore sono in arrivo dei cambiamenti in positivo, fatti trovar pronto. Sul lavoro invece coltiva i contatti, potrebbero dar luogo a delle interessanti collaborazioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore i sentimenti sono un po’ in stallo, se hai qualcosa da dire al partner fallo entro domani. Sul lavoro invece sei un po’ insoddisfatto, vorresti delle maggiori conferme.

Leone (23 luglio-22 agosto) – In amore sei sereno anche se devi far fronte a delle nuove responsabilità. Sul lavoro invece Giove favorevole da domani regala novità.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Favoriti i sentimenti quest’oggi, organizza qualcosa con la tua dolce metà! Sul lavoro invece se ci sono difficoltà si risolveranno presto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna favorevole regala delle belle emozioni, cerca di non essere troppo critico. Sul lavoro invece ci vuole prudenza per le questioni economiche.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore attenzione alle parole di troppo oggi, prima di dire qualcosa conta fino a 10! Sul lavoro invece favorite le nuove iniziative ma attenzione alle spese!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Bel periodo per le coppie, Giove favorevole aiuta i nuovi progetti. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti, novità in arrivo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore se ci sono state delle tensioni ora puoi trovare il bandolo della matassa. Sul lavoro invece non fare passi falsi ma cerca di riflettere bene su tutte le proposte in arrivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore favorite le nuove conoscenze, mostrati disponibile. Sul lavoro invece devi ritrovare tranquillità, non è il momento di fare polemiche.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore la Luna opposta crea qualche disagio oggi. Sul lavoro invece soluzioni in arrivo ma devi avere pazienza.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di lunedì 9 maggio: le stelle segno per segno proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.