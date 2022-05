Oroscopo Paolo Fox di martedì 10 maggio: amore e lavoro al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se affronterai l’amore senza reticenze delle belle emozioni ti circonderanno. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna in buon aspetto regala delle intriganti emozioni. Sul lavoro invece possibili trattative e accordi da firmare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In amore puoi costruire qualcosa di nuovo, non cadere nella trappola degli ex! Sul lavoro invece non escludo che da qui a poco possa arrivare un’attesa promozione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se hai una storia stabile, il desiderio di legalizzare l’unione di fa sentire. Sul lavoro invece sono possibili dei rallentamenti, cerca di restare calmo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – In amore quest’oggi avrai delle buone intuizioni, sfruttale al meglio per capire come muoverti. Sul lavoro invece fai attenzione alle nuove proposte, potrebbero rivelarsi preziose!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In amore non escludo l’arrivo di belle novità ma devi essere propenso ad accoglierle. Sul lavoro invece oggi hai decisamente una carica in più!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore se ci sono state delle discussioni con il partner oggi puoi tentare una riconciliazione. Sul lavoro invece attende delle risposte da capi e referenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore se di recente hai vissuto una separazione ti serve del tempo per metabolizzarla. Sul lavoro invece sono possibili dei rallentamenti, cerca di non spazientirti!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore se vuoi legalizzare un’unione oppure allargare la famiglia è il momento migliore per farlo. Sul lavoro invece se vuoi avanzare delle proposte è il momento giusto per farlo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore sarà necessario confrontarsi con il partner su alcune questioni inerenti la coppia. Sul lavoro invece i tempi stretti spronano ad essere celeri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore quest’oggi torna il sereno, tutte le questioni verranno al pettine. Sul lavoro invece spostamenti e viaggi sono favoriti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Favoriti i sentimenti oggi, se sei interessato ad una persona non esitare a farti avanti. Sul lavoro invece cerca di evitare discussioni e conflitti.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

