Oroscopo Paolo Fox di martedì 12 luglio: amore e lavoro di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina sarà meglio del pomeriggio. In questi giorni hai una profonda agitazione dettato dalla smania di sistemare certe questioni. È Giove nel segno che ti stimola a una ripartenza in grande stile. Tutto questo è perfetto, ma fai solo attenzione a non essere troppo impulsivo. Cerca di riflettere sui passi da compiere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani sarai accompagnato da una enorme voglia di divertimento e di leggerezza, cresciuta da quando ti sei sbarazzato di un peso. Dovresti cominciare fin d’ora a muoverti in vista del 2023, se non hai già qualche progetto in ballo. Dissapori o problemi di soldi nell’aria. Cerca di chiarire, se qualcosa non va, non tenerti le cose dentro. In amore punta tutto sulla seconda parte della giornata.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai fare lo sforzo di mollare ogni strascico di nervosismo emerso lunedì. Domani pomeriggio si preannuncia molto intrigante: non sciuparlo inutilmente. Tra giovedì e sabato potrebbe arrivare perfino una proposta interessante. Dovresti sfruttare la presenza di Venere nel segno e metterti in gioco in amore. Chi però sta tenendo il piede in due scarpe dovrà fare attenzione!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani le stelle ti incoraggeranno ad affrontare questa agitazione riguardo il lavoro che ti tormenta da un po’. Forse non hai saputo superare un problema o un cambiamento in modo giusto oppure devi ripartire da zero, con persone nuove e non ne sei affatto contento. O ancora non stanno arrivando risposte, conferme necessarie. Speriamo solo che tu abbia qualcuno al tuo fianco, perché ora e, soprattutto dalla prossima settimana con Venere nel segno, potrebbe diventare ancora più importante.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare i conti con un profondo stress: fai attenzione. Per il resto, c’è da dire che Giove in ottimo aspetto ti regala una buona dose di coraggio. Cerca solamente di non trasformarla in troppa spavalderia: non peccare di presunzione! In amore i rapporti di coppia rimasti in piedi hanno superato la prova del nove. Chi è ancora single potrà contare sulle stelle di agosto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani mattina sarà un po’ confusa, ma dal pomeriggio in poi e mercoledì avrai una buona lucidità. Approfittane, per parlare d’amore, chiarire con il partner o per fare programmi in occasione dell’estate. Il 2023 sarà un anno molto importante per te: dovresti cominciare a pensarci fin da subito. Alcuni progetti potrebbero partire già in autunno. In amore dovrai superare le tensioni causate dalle ultime divergenze o da troppa lontananza.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sera potresti avvertire una certa agitazione intorno a te: cerca di avere prudenza, specie se avrai a che fare con una persona forte o critica nei tuoi confronti. Da tempo stai cercando di adattarti a un cambiamento che non è dipeso da te. Prova a viverlo con filosofia, senza farti sopraffare da tristezza o negatività.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Domani avrai dalla tua parte una splendida Luna che potrebbe regalarti un certo benessere interiore, una piacevole sensazione che qualcosa di bello sta per capitarti. Il prossimo weekend sarà particolarmente promettente in amore: perché non programmi qualcosa di speciale? La seconda metà di luglio potrebbe riservarti una sorpresa particolare…

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata partirà in maniera attiva e stimolante. Venerdì invece sarà la giornata giusta per concludere un accordo o confrontarsi con una persona. A poco a poco stai recuperando molto terreno e i progetti rimasti bloccati stanno prendendo il volo. In amore, se hai vissuto uno strano allontanamento, potrai riappacificarti a partire dalla prossima settimana, con il nuovo transito di Venere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Domani pomeriggio, quando la Luna sarà nel tuo segno, ritroverai maggiore lucidità mentale. Purtroppo avere il Sole e Mercurio in opposizione potrebbe averti portato qualche difficoltà pratica, sul lavoro, o forse con i soldi. Sono ancora molti i Capricorno che si sentono insoddisfatti per come stanno andando le cose a livello professionale. Bisognerebbe, però, non pensare troppo ai problemi e poco all’amore o finirete con il trascurare il partner.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una buona giornata per chi vorrà mettersi in gioco in amore. La creatività non ti manca, così come la voglia di viaggiare, di fare cose nuove. Ci sarà chi cercherà di stare sempre fuori casa, per non cadere vittima della routine giornaliera. Venerdì sarà la giornata migliore, se dovrai affrontare un chiarimento importante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani mattina dovrai fare i conti con piccole incomprensioni, qualche disagio. Dal pomeriggio in poi andrà molto meglio. Venere ancora in dissonanza potrebbe suscitare un po’ di nervosismo o di astio in amore e in famiglia. Chi è solo da tempo dovrà tenere duro fino alla prossima settimana, quando il pianeta si trasferirà nel cielo del Cancro.

