Oroscopo Paolo Fox di martedì 16 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Buone notizie per l’amore con la Luna dalla tua parte: approfittane anche se qualche storia è un po’ sotto pressione. Sul lavoro, hai voglia di trovare una stabilità: basta con le esperienze negative!

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna non più contraria, Mercurio ha un ottimo aspetto e presto un incontro in amore ti cambierà la vita, chissà. Sul lavoro, cerca di fare solo quello che è davvero necessario!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Luna è in opposizione, ma occhio a non trasformare l’energia in rabbia in amore. Sul lavoro, non devi tirarti indietro se vuoi concludere un affare: non temere, qualcosa si sta muovendo!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – C’è chi ha avuto dei problemi con il partner a causa della lontananza o delle incomprensioni. Sul lavoro, c’è del nervosismo: cerca di essere convinto prima di concludere un affare e rimanda gli impegni non necessari!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In amore chi ha discusso nel fine settimana ora può ritrovare il giusto equilibrio, d’altra parte Venere è dalla vostra parte. Sul lavoro, non temere: tutti i problemi, presto, si supereranno!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La Luna è dissonante e in amore potrebbero esserci delle piccole incomprensioni, ma tutto andrà per il verso giusto già da mercoledì. Sul lavoro, se devi approfondire qualcosa è meglio rimandare!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore basta correre dietro a persone poco disponibili e poco sincere. Sul lavoro, le vertenze e le cause vanno affrontate con coraggio, anche perché presto arriverà una novità!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Venere da settembre sarà nel tuo segno e oggi è una giornata positiva nella sfera sentimentale. Sul lavoro, meglio evitare le polemiche. Che ne dici di iniziare un nuovo progetto? Forse è meglio!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Venere torna dalla tua parte e oggi la giornata in amore promette grandi cose. Sul lavoro, nell’ultimo periodo hai dovuto ridimensionare un progetto, ma presto recupererai, stai tranquillo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Mercurio ha iniziato un bel transito e in amore le cose andranno bene. Sul lavoro, punta a un ruolo migliore e a più gratificazioni, non tirarti indietro proprio ora!o.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna e Venere sono dalla tua parte: buone notizie, dunque, per l’amore. Sul lavoro, i progetti promettono bene, datti da fare!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Chi ha vissuto una crisi nel recente passato ora fa fatica a ritrovare l’amore, a lasciarsi andare. Sul lavoro, meglio essere prudenti con i nati sotto il segno del Leone e del Toro. Cerca di fare bene i conti a casa!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di martedì 16 agosto: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Redazione.