Oroscopo Paolo Fox di martedì 29 marzo: attenti in amore e al lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – La fine del mese è positiva in amore e lancia nuove speranze. Sul lavoro potreste essere un po’ indecisi, anche se vaia da persona a persona.

Toro – Buona l’energia di questo mese in amore, sfruttatela. Sul lavoro rimandate eventuali questioni alla settimana prossima ed evitate di discutere per ogni cosa. Dovete recuperare il tempo perduto.

Gemelli – In amore cercate di parlare con il partner, la serata potrebbe essere un pochino agitata. Sul lavoro invece devi accettare quello che arriva e progettare un futuro migliore.

Cancro – In amore ci vuole pazienza, quelle che arrivano saranno giornate interessanti. Sul lavoro invece le stelle sono buone anche se potrebbero esserci dei piccoli malintesi.

Leone – In amore adesso vivi le tue emozioni in modo nuovo rispetto al passato. Sul lavoro invece non aspettarti delle risposte immediate, i risultati arrivano se c’è la volontà.

Vergine – In amore consiglio prudenza, non pretendere tutto e subito. Sul lavoro invece cerca di essere più accomodante, buone idee in arrivo.

Bilancia – In amore c’è maggiore serenità, buoni gli incontri per chi è solo. Sul lavoro la giornata è positiva, hai una buona energia.

Scorpione – In amore favorite le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro Giove nei prossimi giorni aiuta a recuperare la propria posizione.

Sagittario – Periodo favorevole per i sentimenti, non sottovalutare i nuovi incontri. Sul lavoro invece sono in arrivo cambiamenti, tieniti pronto!

Capricorno – In amore questa fine del mese è piuttosto interessante, sii ricettivo. Sul lavoro anche se hai molte cose da fare e da gestire, cerca di ritagliarti del tempo per te.

Acquario – In amore non fare il passo più lungo della gamba, sono in arrivo delle soluzioni vantaggiose. Sul lavoro invece presto avrai delle risposte alle tue richieste.

Pesci – In amore la Luna favorevole regala delle belle emozioni. Sul lavoro invece sono favorite le collaborazioni ma stabilisci bene turni e orari.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di martedì 29 marzo: attenti in amore e al lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.