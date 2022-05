Oroscopo Paolo Fox di martedì 3 maggio: lavoro e amore al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – i sentimenti volgono al meglio, soprattutto nei prossimi giorni. Giornata impegnativa sul lavoro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – amore in ripresa, grazie alla Luna in transito in queste settimane. Fate attenzione ai guadagni facili.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – il cuore è in sovraccarico, fate attenzione ai prossimi incontri. State migliorando la vostra situazione lavorativa. Avanti così!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – la famiglia richiede maggiori attenzioni, soprattutto nei fine settimana. Grattacapi sul fronte lavorativo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – romantici, nessuno è in grado di superarvi. Il lavoro in ripresa: opportunità in vista per i lavoratori indipendenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – giorni difficili e sentimenti confusi, ma non demoralizzatevi. Sul lavoro, qualche discussione con i vostri colleghi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – i pianeti non sono dalla vostra parte e l’amore tarda ad arrivare. Il lavoro, in compenso, va a gonfie vele.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – sentimenti irruenti, ancor prima dell’estate. Il lavoro vi sta consumando, non esagerate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – le notti insonni parlano la lingua dell’amore, nei prossimi giorni incontri interessanti. Procedete a rilento, ma è normale, Giove non è più con voi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – la primavera vi rende stanchi ma amabili, il vostro partner lo sa bene. Opportunità lavorative nel fine settimana.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – avete cancellato l’amore dalla vostra tabella di marcia, e il lavoro è diventato tutto il vostro mondo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – fate bene a sognare, ma ogni tanto è bene anche tenere i piedi per terra. Sul lavoro, soddisfazioni in vista.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di martedì 3 maggio: lavoro e amore al top proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.