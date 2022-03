Oroscopo Paolo Fox di martedì 8 marzo: ottima giornata per amore e lavoro

Ariete – Molto buono l’amore: le coppie sono stabili grazie a Venere in aspetto molto favorevole. qualche disagio al lavoro, ma c’è comunque una lenta crescita.

Toro – In amore ci sono Mercurio, Venere e Marte contrari, potrebbe tornare qualche indecisione. Passate del tempo con chi amate. Sul lavoro non compromettete il vostro lavoro pensando che le cose non cambieranno.

Gemelli – La Luna sarà presto nel vostro segno, in amore, è importante che affrontiate le difficoltà familiare con leggerezza. Sul lavoro siete confusi. Non vorreste cambiare e non dovreste farlo se non c’è certezza.

Cancro – In amore dovete essere più positivi. Mercurio torna favorevole il 10. Sul lavoro nel fine settimana ci sono buone intuizioni. Vi piace vincere, ma avete bisogno di stimoli.

Leone – La passione non è proprio al top questo martedì. Sul lavoro il cielo chiede di essere pazienti, attenti a Scorpione e Acquario.

Vergine – Periodo favorevole in amore, coglietelo. Sul lavoro è in arrivo un po’ di stress, ma questi giorni permettono di elaborare buone strategie.

Bilancia – In amore si prospettano importanti domani, dopodomani e il giorno dopo. Mercoledì e giovedì la Luna sarà favorevole. Sul lavoro siete fiduciosi, dovete sperare in qualcosa di positivo.

Scorpione – E’ un momento importante nell’amore: sebbene proviate affetto per qualcuno spesso ci sono discussioni. Sul lavoro avete voglia di novità e di non fare le solite cose.

Sagittario – In amore saranno importanti i giorni centrali della settimana: chiaritevi. Attenzione sul lavoro, sembra che sia difficile recuperare qualcosa. Un progetto non va come vorreste.

Capricorno – Questo è il momento giusto per fare progetti in amore, novità positive in arrivo. Lo stesso vale per il lavoro, sfruttate il periodo per recuperare.

Acquario – Situazione strana in amore, meglio il pomeriggio della mattina. Attenti se avete de storie. Se il lavoro non funziona o è troppo noioso potreste cambiare.

Pesci – Dovete sfruttare questa giornata in amore e non rimandare a domani. Situazione positiva tra sabato 12 e domenica 13. Sul lavoro ci sono problemi che riguardano le proprietà e le compravendite.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di martedì 8 marzo: ottima giornata per amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.