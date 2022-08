Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 17 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se sei fidanzato da tempo occhio a non riversare i problemi che hai sul lavoro nella vita di coppia. Sul lavoro, riceverai presto una conferma!

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore, nell’ultimo periodo, ci sono state tante polemiche. Sul lavoro, senti il bisogno di rimetterti in gioco: vuoi sfidare il destino!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Luna è in opposizione e anche le coppie più solide ne risentiranno, si litiga soprattutto per l’educazione dei figli. Sul lavoro, ora si può discutere con successo di qualsiasi progetto!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore potresti avere qualche dubbio e ripensamento, la giornata non è delle migliori. Sul lavoro, cerca di tenere sotto controllo gli aspetti burocratici così non avrai brutte sorprese in futuro!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi in amore sarai al centro dell’attenzione, cosa che tu ami. Sul lavoro, la giornata è promettente: cerca di ambire a posizioni privilegiate, fatti avanti e dimostra quanto vali!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La Luna è un po’ dissonante ma non riuscirà a rovinare l’amore. Sul lavoro, invece, non cedere alle provocazioni e mantieni sempre la calma: vai avanti per la tua strada!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna è dalla tua parte per questo è meglio non rimandare nulla a domani, soprattutto se ci sono questioni in amore da risolvere. Sul lavoro, non sei pienamente soddisfatto, potresti anche aver interrotto delle collaborazioni!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore non devi perdere di vista i tuoi obiettivi, lasciati andare alle emozioni. Sul lavoro, c’è chi ha ricevuto un premio e chi invece ha intenzione di cambiare qualcosa!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Buone notizie in amore con la Luna che oggi è nel tuo segno: favoriti gli incontri, saranno emozionanti. Sul lavoro, in arrivo delle novità: c’è chi potrebbe, addirittura, cambiare mansione, chissà!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna da domani sarà nel tuo segno e in amore arriveranno belle sorprese. Sul lavoro, la giornata è favorevole e chi ha avanzato delle richieste ora sarà accontentato!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna è dalla tua parte e in amore porterà delle sorprese. I single, invece, avranno un’occasione importante, bisogna approfittarne. Sul lavoro, cerca di andare avanti perché stai vivendo un cambiamento radicale. C’è anche chi vorrà mettersi, ancora una volta, alla prova!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Venere non è contraria e ora in amore è arrivato il momento di chiarirsi, di lasciarsi alle spalle il disagio. Sul lavoro, le spese sono superiori alle entrate: occorre fare attenzione, meglio essere cauti!

