Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 20 aprile: le stelle su amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – I legami sono armoniosi, potresti fare un incontro importante. Sul lavoro invece presto le cose andranno come desideri.

Toro – In amore ci vuole prudenza, potresti correre il rischio di sentirti annoiato. Sul lavoro invece se devi fare delle proposte muoviti subito.

Gemelli – In amore se oggi devi rivedere un ex sii cauto. Sul lavoro invece la situazione presto si sboccherà.

Cancro – Cerca di non essere eccessivamente permaloso nei confronti del partner. Sul lavoro invece non farti il sangue amaro, dalla prossima settimana le cose miglioreranno.

Leone – In amore le emozioni di questo periodo sono positive. Sul lavoro invece con Giove favorevole a maggio ci sarà una ventata di novità.

Vergine – In amore c’è un po’ di tensione, non mettere in discussione tutto. Sul lavoro invece se hai da poco cambiato attività cerca di andare d’accordo con i colleghi.

Bilancia – Ottimo periodo per i sentimenti, se sei single guardati intorno. Sul lavoro invece potrebbero esserci delle discussioni con capi e referenti.

Scorpione – In amore inizia fin da ora a programmare qualcosa di bello per il futuro. Sul lavoro invece la fatica si fa sentire ma i frutti dell’impegno saranno premiati.

Sagittario – Con la Luna nel segno le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece trattative e accordi procedono a rilento.

Capricorno – Favorite le emozioni e gli incontri, non chiuderti in casa. Sul lavoro invece i nuovi progetti hanno una marcia in più.

Acquario – In amore la giornata è un po’ strana, non alimentare polemiche. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti, qualcosa si sta muovendo.

Pesci – In amore oggi potresti essere più malizioso del solito. Sul lavoro invece la tua creatività sarà premiata.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 20 aprile: le stelle su amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.