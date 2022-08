Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 31 agosto: grandi novità in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è un giorno in cui dovresti evitare qualsiasi tipo di impulso improvviso o forte eccitazione. Si consiglia di mantenere i propri sogni, ed essere una persona pratica e affettuosa, con un’attenzione costante e cercando per il benessere comune. SENTIMENTI: È un giorno per iniziare una fase positiva e benefica per la tua professione e guadagni. AZIONE: È una giornata per sfruttare l’energia in più, ma allo stesso tempo evitare malintesi dovuti al modo in cui ti esprimi nella tua professione. FORTUNE: Sarà una giornata piacevole e amorevole nelle tue relazioni e molto pratica nella tua professione. In materia d’amore parla col cuore, ma senza rimproveri. Se qualcosa ti infastidisce nella tua relazione, questo è il momento di dirlo e finirlo. Continuando con quella spina bloccata, ti causerà solo più dolore. La tua sfida sarà come comunicare quei sentimenti senza causare un confronto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È una giornata in cui sarà interessante per te dedicarti alla creazione di un ambiente armonioso intorno a te, soprattutto con i tuoi cari e il tuo partner. Evita incomprensioni e contrasti di idee esagerate. SENTIMENTI: Stai affrontando una giornata in cui sarai in grado di usare la tua simpatia e pragmatismo per risolvere problemi passati. AZIONE: È un giorno in cui devi correggere il modo in cui tieni le conversazioni con il tuo partner o le persone vicine. FORTUNE: È un giorno per sviluppare le tue basi e divertirti a dare il tuo amore con sensibilità e tenerezza. Ti piacerà trascorrere il tuo tempo libero con gli amici o in qualche attività di gruppo. La tua parola è potente. Le vostre energie devono essere dirette ad unirsi e non a seminare disunità nelle attività politiche, sociali o personali. Non tutti la pensano come te e a volte è difficile per te accettarlo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno per gettare le basi in modo pratico e semplice. I tuoi nuovi piani ti aiuteranno a essere una persona previdente ed evitare di lasciare alle spalle affari in sospeso. SENTIMENTI: È un giorno per organizzare con calma e attenzione i progetti con gli amici intimi. AZIONE: È importante evitare tensioni dovute alla conclusione di diverse questioni importanti in sospeso. FORTUNE: È un giorno in cui avrai fortuna nel modo di comunicare e porre le basi per i tuoi progetti. Un nuovo progetto o un’idea molto creativa ti motiverà e ti ecciterà verso un nuovo obiettivo. Il tuo intuito ti porterà sulla strada giusta, ma non fare un solo passo senza prima aver consultato esperti del settore. Il tuo fascino personale viene messo in evidenza rendendoti un essere irresistibile.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi la tua chiave principale sarà usare la tua simpatia e gentilezza per realizzare i tuoi sogni ed essere in grado di pianificare piani con persone di cui ti fidi con amore e in un ambiente armonioso. SENTIMENTI: devi mettere in atto le tue intuizioni per raggiungere i tuoi obiettivi e renderli utili. AZIONE: Gestisci con cura le parole che pronunci con le persone con cui hai piani e progetti per evitare confronti. FORTUNE: È una giornata in cui è importante calcolare le spese necessarie per realizzare i propri obiettivi in ​​modo fattibile. Viene enfatizzato il tuo desiderio di eccellere in tutto ciò che fai, di competere, di essere un leader e vedere i tuoi obiettivi realizzarsi a poco a poco. Le tue capacità creative sono esaltate aiutandoti a raggiungere tutto ciò che ti sei prefissato di fare in questo momento. Guarda bene i tuoi passi, sei nel mirino di molti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo giorno devi usare il tuo modo sereno e lungimirante, soprattutto in termini di risparmio ed economia, perché da esso dipendono piani e benefici economici. SENTIMENTI: È un giorno per organizzare le questioni economiche della tua professione e sognare in grande di divertirti con i tuoi cari. AZIONE: Devi mantenere l’equità nella distribuzione dei beni e dei profitti con i dipendenti e le persone con cui hai rapporti, per evitare malintesi. FORTUNE: È un giorno per usare il tuo grande dinamismo e tenere sotto controllo l’economia per raggiungere i tuoi sogni e obiettivi. In amore è fondamentale essere sinceri e, allo stesso tempo, consapevoli di dove ti stanno portando i tuoi passi. Per questo è fondamentale fare appello permanente al dialogo e commentare tutto ciò che ti preoccupa per evitare malintesi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è un giorno in cui è importante mantenere la vostra vitalità per realizzare i sogni che avete pianificato da tempo. È importante che tu sia una persona pratica e premurosa per raggiungere questo obiettivo. SENTIMENTI: È un giorno per rinvigorire e sentirsi a proprio agio con gli altri. L’amore che offri, lo riceverai indietro moltiplicato. AZIONE: Oggi è un giorno per mantenere un equilibrio tra le tue attività e l’attenzione agli altri. In questo modo eviterai stress inutili. FORTUNE: Sarà una giornata molto efficace se risolvi problemi scaduti con grande vitalità e allo stesso tempo riesci a intraprendere qualcosa di nuovo. Di solito tendi a essere disperso e ci sono anche momenti in cui non sei in grado di ascoltare attentamente chi ti sta parlando. Se continui con queste abitudini, le persone si renderanno conto che sei egocentrico e che ti preoccupi solo dei tuoi affari.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno per potersi dedicare alla risoluzione di problemi passati che sono attualmente in sospeso in modo che tu possa sentirti più rilassato e mantenere il tuo stile altruistico aiutando gli altri. SENTIMENTI: È un giorno per aprire il tuo cuore, il tuo affetto e gli auguri alle persone che ti accompagnano nella vita. AZIONE: È un giorno per risolvere i problemi in modo gentile con le persone che hanno bisogno di te. FORTUNE: È un giorno per programmare i tuoi obiettivi con l’intuizione e con la partecipazione di persone che la pensano allo stesso modo. In seguito troverai per te una situazione molto positiva, forse ideale per i cambiamenti che vuoi apportare, ma non osi intraprenderla per paura delle conseguenze. In questo momento, quello che dovresti fare è continuare a seminare e non avere fretta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno adatto per superare alcune sfide nei tuoi progetti in modo efficace e mantenere le tue aspettative molto alte e la tua gioia e percezione in un modo molto evidente. SENTIMENTI: È il momento di dare il tuo sostegno ai tuoi cari che dovresti integrare nei tuoi progetti. AZIONE: Oggi è un giorno in cui sentirsi a proprio agio con persone che la pensano allo stesso modo e dare e ricevere affetto sincero. FORTUNE: Dovresti organizzare i tuoi obiettivi se le persone che ti amano e che anche tu hai bisogno di essere vicino ti aiutano. Finalmente otterrai ciò che ti sei prefissato di fare. Tu stesso eri consapevole che i risultati sarebbero arrivati, ma hai avuto difficoltà a credere nelle tue possibilità. Devi imparare la lezione che gli eventi non possono essere forzati e che devi perseverare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi è un giorno in cui i tuoi obiettivi sociali e personali saranno molto prosperi. Per questo dovete usare la vostra generosità e il dialogo aperto, sia con la famiglia che con le persone con cui potete farlo. SENTIMENTI: Sei in un giorno molto importante in cui ti godi la luminosità che il tuo partner e/o i tuoi cari noteranno in te. AZIONE: È una giornata in cui devi organizzare le tue attività con chiarezza e ordine e avere tempo per te stesso e per gli altri. FORTUNE: Oggi dovrai organizzare con ordine e metodo le questioni relative al tuo mondo sentimentale e agli obiettivi della vita.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata molto appropriata per prenderti cura del tuo benessere e riuscire a dialogare in modo più aperto con tutti, e allo stesso tempo occuparti di questioni importanti con le persone che ne hanno bisogno. SENTIMENTI: È un giorno in cui è necessario chiarire alcune questioni che sono state in sospeso nelle trattative delle persone coinvolte. AZIONE: È importante usare il pensiero logico e le parole gentili con precisione e abilità. FORTUNE: Dovrai occuparti di accelerare le questioni legate alla famiglia e ai sogni che tutti voi avete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è necessario affrontare in modo molto efficace la risoluzione di problemi legati alla proprietà comune con altre persone. Il tuo grande idealismo ti aiuterà a imparare a dialogare in modo allegro per gettare le basi. SENTIMENTI: Oggi è un giorno in cui sentirai che il tuo grande cuore ha bisogno di essere equo nella distribuzione di beni e valori con le persone vicine. AZIONE: È necessario organizzare gli accordi in modo amichevole ed equo per evitare scontri nelle distribuzioni. FORTUNE: È un giorno per calcolare le spese di cui hai bisogno per le tue nuove iniziative e sfruttare l’agilità del momento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui la tua sfida più grande sarà quella di bilanciare il modo in cui vai d’accordo con gli altri per gettare le basi per nuovi inizi e progetti che puoi portare avanti insieme. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere l’armonia e una buona atmosfera con le persone vicine a coloro che ami. AZIONE: È un giorno speciale per raggiungere accordi con gli altri in modo armonioso ed evitare incomprensioni dovute alla fretta. FORTUNE: È un giorno per mantenere il tuo dinamismo e la tua economia, in modo da poter organizzare nuovi accordi con persone che la pensano allo stesso modo.

