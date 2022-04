Oroscopo Paolo Fox di Pasqua: ecco le stelle del 17 aprile 2022 Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore purtroppo neanche oggi è la tua giornata. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per dimenticare alcune discussioni e abbandonare le tensioni. Nel lavoro finalmente potrai iniziare nuovi progetti che avevi nel cassetto.

Toro – In amore oggi ti sentirai un po’ spaesato, cerca di calmarti. Anche nel lavoro non andare oltre le tue aspettative, non sbilanciarti.

Gemelli – In amore oggi inizierà l’inizio del tuo risveglio. Piano piano recupererai le forze perché a Maggio probabilmente ci saranno novità.

Cancro – In amore aumenterà la passione nei rapporti duraturi e la complicità si farà sempre più grande, sarà più facile comunicare e parlare. Se vuoi cambiare completamente lavoro, oggi è la giornata giusta.

Leone – In amore avrai qualcosa da chiarire. Nel lavoro ci sarà una novità che potrebbe cambiare completamente i tuoi piani.

Vergine – In amore potrai finalmente dire basta ai problemi. Potrebbero esserci momenti di discussioni con il tuo partner. Nel lavoro non stai dando il massimo perché non ti appassiona più come una volta.

Bilancia – In amore potresti fare grandi progetti per quanto riguarda la casa. Le coppie che si amano da tanto avranno belle novità. Nel lavoro sarà più semplice aprirsi a nuove imprese.

Scorpione – In amore evita discussioni che possono nascere dalla gelosia. Nel lavoro cerca di essere più concentrato perché non sei presente.

Sagittario – In amore ti sei fidato troppo di persone sbagliate. Nel lavoro cerca di scegliere nuove iniziative e di farlo con convinzione.

Capricorno – In amore la giornata sarà piuttosto particolare, attento perché qualcuno potrebbe ferirti. Nel lavoro porterai avanti iniziative che ti andranno molto bene.

Acquario -In amore avrai bisogno di conferme e attenzioni. Di sera la Luna sarà un po’ contro e diventerai polemico. Nel lavoro ci saranno dei problemi legali ma ti stai riprendendo.

Pesci – In amore andrà bene dal 20 in poi. Nel lavoro avrai tantissime opportunità che dovrai sfruttare al meglio.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

