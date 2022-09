Oroscopo Paolo Fox di sabato 1 ottobre: tanto amore e relax, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Qualunque cosa accada oggi, non lasciarti deprimere dalla tristezza o dal pessimismo. Oggi troverai nel tuo lavoro una disgrazia inaspettata, con un tradimento o un attacco alle spalle. All’inizio i tuoi nemici penseranno di aver vinto e tu sei già fuori dal gioco, ma non ci vorrà molto prima che la situazione si trasformi in tuo favore. È del tutto possibile che presto considererai di apportare alcuni cambiamenti trascendentali alla tua vita, legati al lavoro o alla città in cui vivi. La chiave del successo è valutare i pro e i contro prima di fare un passo sbagliato. Sei avvisato. Amore : Nel campo dell’amore devi temperare il tuo spirito. Denaro : potresti ricevere una piccola ricompensa finanziaria. Lavoro : non passare a un altro lavoro senza finire quello corrente. Salute : la tua salute migliora ogni giorno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Devi accettare l’aiuto o la collaborazione che ti viene offerto o disponibile. Ti piace sempre fare le cose da solo o avere il controllo totale della situazione, ma in questo momento farai molto meglio e guadagnerai molto di più se accetti quell’aiuto e ti aprirai al lavoro di squadra, perché viene da qualcuno che ti apprezza. Poiché hai capito che non puoi combattere contro gli elementi, sei riuscito a migliorare notevolmente il tuo stato d’animo, che ti dà grande tranquillità per affrontare le sfide che si presenteranno in futuro, a breve e medio termine. Fai buon uso di questa tranquillità e pace mentale per raggiungere la felicità. Amore : potresti goderti una storia d’amore appassionata. Denaro : le difficoltà economiche potrebbero essere difficili per te. Lavoro : Ti faranno un’offerta di lavoro interessante. Salute : Dimentica le diete da solo, consulta uno specialista.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Fate attenzione con l’amore perché potreste rimanere delusi o magari entrare in una relazione che vi porterà molti sacrifici e disagi, anche se allo stesso tempo vi sentirete anche molto felici. In questo momento, le questioni di cuore potrebbero complicarti la vita più del previsto e dovresti agire con più freddezza. Comprendere i propri limiti è il modo migliore per ottenere i migliori risultati in tutto ciò che ti sei prefissato di fare. Per questo ti suggeriamo un esercizio di umiltà ogni volta che commetti un errore e vedrai come i progressi saranno evidenti.Amore : il tuo grande cuore renderà la vita familiare facile. Denaro : se risparmi, sarai presto in grado di effettuare l’acquisto desiderato. Lavoro : osserva attentamente le tue parole nei colloqui di lavoro. Salute : Metti ordine nella tua dieta.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Le stelle propizieranno che oggi si abbia una giornata di chiaroscuro, buona per il lavoro e per le questioni mondane o materiali, ma qualcosa di più rattristato o complicato in campo personale, sentimentale o familiare. Più tempo dedichi al lavoro o più ti impegni, meglio le cose andranno per te. È solo un po’ triste. Il segreto del tuo successo risiede nella fiducia che hai in te stesso e nelle tue possibilità. Il caso e la fortuna sono fattori assolutamente secondari nella tua vita quotidiana. Quando scoprirai la forza interiore che emani, sarai in grado di superare sfide sempre più ambiziose. Amore : le incomprensioni con il tuo partner verranno risolte inaspettatamente. Soldi : Buone prospettive economiche. Lavoro : Candidati per un salto di lavoro, hai già dimostrato il tuo valore.Salute : Tendenza a soffrire di vertigini occasionali, prenditi cura di te.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Vi aspetta in generale una giornata abbastanza favorevole, anche perché le cose vi andranno abbastanza bene sia sul lavoro che nelle faccende personali, una di quelle giornate in cui vi sentirete di navigare con il vento a vostro favore. Ma tutto questo servirà anche a far volare la tua immaginazione e sentire che un giorno potrai andare molto lontano. Una lettera o un pacco inaspettati potrebbero arrivare oggi, Leo. Potrebbe essere un regalo di un amante, forse un po’ più sontuoso di quanto ti saresti aspettato. Potresti ricevere anche altre comunicazioni. Almeno uno potrebbe essere correlato al tuo lavoro in qualche modo. Potrebbe anche arrivare un invito a una festa virtuale e probabilmente vorrai partecipare. Un altro significativo vorrà unirsi a te.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Una grande opportunità sta arrivando per te, qualcosa che stavi aspettando da molto tempo. Ora non puoi esitare, devi buttarti nella sabbia, mostrare a te stesso e agli altri che sei capace di affrontare grandi sfide con successo. Hai sempre pregato che la vita ti desse un’opportunità, perché in questo momento l’avrai.La felicità regna in casa in questo momento, Vergine. I soldi arrivano dai bonus, dallo stipendio dalle ore extra o dai regali. Potresti considerare di spendere parte di questi soldi per aggiungere o ristrutturare la tua casa. Se hai difficoltà a prendere una decisione, considera di consultare un decoratore. C’è una grande armonia all’interno della tua famiglia. Sembra che vi capiate a livello intuitivo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sebbene tu riesca nella vita ad evitare gli ostacoli con intelligenza e abilità, tuttavia, nel tuo cuore hai tristezza e disagio perché pensi che molte cose che stanno accadendo non siano giuste. Non ti senti a tuo agio con l’ambiente che ti circonda e finirai la settimana con un atteggiamento malinconico e deluso.Sei single, Bilancia? Se è così, oggi potresti innamorarti a prima vista. Potresti essere stato frustrato ultimamente dalla mancanza di persone disponibili e interessanti, ma oggi potresti incontrare qualcuno che sembra troppo perfetto per le parole. E puoi stare certo che l’attrazione è reciproca! Se sei già coinvolto, puoi aspettarti un revival della storia d’amore da favola tra te e un altro significativo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Dalla fine dell’estate sei stato in un atteggiamento molto positivo per lottare per i tuoi obiettivi lavorativi, materiali e sociali, per realizzare i tuoi sogni e le tue ambizioni, anche se ciò richiede di combattere e perseverare intensamente. Quello che senti davvero è che ora la fortuna è con te ed è per questo che devi andare avanti senza arrenderti.Una forte attrazione per qualcuno potrebbe coglierti di sorpresa oggi, Scorpione. Questa persona potrebbe essere coinvolta nelle arti in qualche modo, magari film, televisione o registrazioni. Potresti trascorrere molto tempo, forse virtualmente, insieme allo scopo di lavorare su un progetto, ma l’energia tra di voi dovrebbe essere forte ed evidente per entrambi. Se sei interessato a una nuova relazione, assicurati di apparire al meglio!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Lotte intense e tensioni sul lavoro ti porteranno una giornata un po’ più stressante del solito, anche se alla fine finirai per prendere le cose alle tue condizioni. Ultimamente senti che troppi ostacoli ti si frappongono, anche più di una volta hai pensato di dare una svolta alla tua vita, ma sono solo momenti di recessione.Sei coinvolto in un progetto creativo che coinvolge la tecnologia moderna, Sagittario? Se è così, i progressi potrebbero essere fatti a passi da gigante, a partire da oggi. Una pausa fortunata potrebbe avviarti in una nuova direzione che aggiunge profondità e dimensione al tuo lavoro. La comunicazione con i colleghi dovrebbe essere calda, congeniale e di supporto. C’è un senso di unità che pervade il gruppo e aumenta l’energia e l’entusiasmo. Amerai i risultati dei tuoi sforzi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi non devi abbassare la guardia perché stai per affrontare qualche problema importante del tutto inaspettato. Non dovresti mai rilassarti quando tutto sembra filare liscio perché è il momento ideale per sorprenderti e persino abbattere i tuoi risultati come un castello di carte. Alla fine riuscirai a fermare il colpo. Se possiedi la tua casa o hai qualsiasi tipo di investimento nel settore immobiliare, Capricorno, potresti sentire oggi delle ottime notizie sul valore di tale investimento. È probabile che aumenterà e probabilmente continuerà in quella direzione. Questo potrebbe fare una grande differenza nella tua vita in qualche modo in questo momento. In effetti, potrebbero esserci diverse opzioni che ti si aprono. Considerali tutti attentamente e scegli l’oro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ti aspetta una giornata di grande attività, anche se avrai la sensazione che sia una giornata un po’ sterile, di spegnere un fuoco dopo l’altro, ma che tutto questo dopo non ti lasci nessun tipo di compenso o ricompensa. Non ti preoccupare perché ciò che non viene ora verrà sicuramente da te più tardi e quando meno te lo aspetti.Sei tecnicamente single ma molto coinvolto con qualcuno, Acquario? Se è così, non sorprenderti se oggi prolunghi o ricevi una proposta di matrimonio. Gli eventi recenti vi hanno avvicinato molto e hanno notevolmente intensificato il legame tra di voi. Il tuo partner potrebbe voler legalizzare quel legame. Fai? Se c’è anche il più piccolo dubbio, concediti un po’ di tempo per pensare. Agire d’impulso non è una buona idea in questo momento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi sarà uno di quei giorni in cui ti piace rifugiarti nella tua vita interiore, anche se possibile a casa o con i tuoi cari. Sebbene nel tuo lavoro mostri una grande attività, o affronti con successo infiniti problemi, in realtà vorrai solo che tutto finisca per cercare riposo e pace a casa.Oggi potrebbero arrivarti notizie entusiasmanti che potrebbero portare molta gioia nella tua vita, Pesci. Il tuo reddito potrebbe presto salire alle stelle e maggiori opportunità di avanzare professionalmente dovrebbero iniziare ad arrivare in modo fitto e veloce. Potresti anche ricevere una sorta di riconoscimento pubblico. Questa non è la fine della linea, tuttavia, questo è solo l’inizio! Sarai felice di sapere che puoi aspettarti che questa tendenza continui per qualche tempo.

