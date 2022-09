Oroscopo Paolo Fox di sabato 10 settembre: grandi novità per coppie e single. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È una giornata in cui dovresti moderarti, poiché le esibizioni saranno commosse e tutti vorranno avere un’opinione. Concentrati su come utilizzare le tue priorità e i tuoi talenti. Evita la stagnazione, ci sono cambiamenti in arrivo. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui la tua tranquillità interiore e la tua intuizione ti aiuteranno a evitare malintesi fuori luogo. AZIONE: È un giorno in cui la moderazione e l’intuizione ti aiuteranno nelle tue azioni. FORTUNE: È un giorno per evitare la stagnazione e continuare con le tue trasformazioni e cambiamenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui dovresti calmare le tue tensioni nei tuoi obiettivi e andare piano piano. Con la coppia evitate incomprensioni che non hanno senso. È necessario prendere accordi per evitare di provare insoddisfazione. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui è importante risolvere i problemi scaduti per ricominciare da zero. AZIONE: È un momento in cui dovresti evitare disaccordi con il tuo partner e con persone con un carattere simile al tuo. FORTUNE: È un giorno in cui sarai in grado di risolvere questioni scadute e sentirti più felice per questo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui devi risolvere le questioni familiari con calma e comprensione. I progetti devono essere concordati con i soggetti coinvolti ed evitare malintesi. Dovrai aiutare a chiudere le persone con generosità. SENTIMENTI: È un giorno per godere dell’affetto che gli altri hanno per te. Sii una persona amorevole e offri anche la tua. AZIONE: È un giorno in cui puoi fermare il ritmo e risolvere problemi in sospeso, prima di continuare con nuovi argomenti. FORTUNE: È un giorno per continuare con i tuoi piani e sentire la gratificazione di un lavoro ben fatto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è importante evitare sfide e disaccordi nelle consegne con gli amici intimi. È importante evitare che i progetti portino al consenso. Attenzione ai cambiamenti dell’ultimo minuto nei piani. SENTIMENTI: Oggi sentirai di dover raggiungere accordi con persone con cui senti affinità per raggiungere obiettivi comuni. AZIONE: È un giorno in cui la tua intuizione e simpatia ti aiuteranno a essere una persona cauta nei tuoi progetti e piani. FORTUNE: Sarà un giorno in cui dovrai sfruttare la tua simpatia e la tua bontà interiore per raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi la cosa più importante sarà usare il tuo miglior potenziale ed evitare incomprensioni con gli altri. Per gli obiettivi devi avere risparmi di tanto tempo fa. Dovrai incorporare in loro le persone vicine che ne hanno bisogno.SENTIMENTI: È un momento molto speciale per mostrare la tua solidità e aiutare gli altri nei momenti in cui ne hanno bisogno.AZIONE: È tempo di usare pragmatismo e parsimonia per raggiungere i tuoi obiettivi. Saranno necessari accordi economici. FORTUNE: È un momento per potersi prendere cura della propria salute fisica ed emotiva, e con essa un maggiore entusiasmo intorno a te.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui utilizzare il tuo miglior potenziale per aiutare le persone a te vicine. La tua grande vitalità mostrerà un carattere forte che devi moderare. Avrai cambiamenti nella tua vita romantica di coppia.SENTIMENTI: Oggi è un giorno per dare con il cuore ciò di cui senti che una persona ha bisogno in ogni momento.AZIONE: Noterai che è un giorno in cui il tuo senso dell’umorismo e il tuo dinamismo saranno presenti. Sii una persona perseverante nei tuoi sogni.FORTUNE: Devi divertirti e proteggere le persone meno fortunate prestando loro attenzione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è una giornata per occuparsi di raggiungere accordi nelle relazioni personali e con gli amici. È importante che tu sia condiscendente nella distribuzione delle merci. Dovresti accelerare i cambiamenti nel modo di organizzare la famiglia. SENTIMENTI: È un momento per divertirsi condividendo gusti e ricordi comuni con il tuo partner e amici che la pensano allo stesso modo.AZIONE: Oggi è un giorno per risolvere questioni sentimentali in sospeso da molto tempo. Dovresti essere paziente e cauto. FORTUNE: È un giorno per mantenere le basi a un buon ritmo e le relazioni personali e amichevoli in modo piacevole.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà una giornata in cui è importante stringere accordi con le persone che si amano, e per questo niente di meglio che mettersi d’accordo sui progetti e sulle persone che partecipano. È importante evitare malintesi con le parole fuori luogo. SENTIMENTI: devi mantenere la stabilità per aiutare qualcuno che ha bisogno di supporto emotivo. AZIONE: È un giorno in cui puoi goderti i progetti congiunti che hai con persone che la pensano allo stesso modo. FORTUNE: È un giorno per entusiasmarsi per i nuovi progetti e le conversazioni che li circondano.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in una giornata in cui è consigliabile organizzare i piani con calma e d’accordo con gli altri. Nei tuoi obiettivi devi includere i tuoi cari. Dovrai organizzare tutto con basi economiche e familiari. SENTIMENTI: È un giorno in cui divertirti a parlare in modo piacevole di questioni che ami entrambi. AZIONE: Sarà un giorno in cui la tua generosità sarà molto evidente e aiuterai tante persone che ti sono vicine. FORTUNE: È un momento in cui potrai mantenere le basi e l’economia familiare a buon ritmo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui devi raggiungere accordi armoniosi sulla base dei tuoi progetti. È consigliabile pianificare tutto con il proprio partner e i propri cari. Evita di organizzare tutto a modo tuo in modo che non ci siano malumori.SENTIMENTI: Oggi sarai in grado di mantenere l’economia in modo corretto e sicuro. AZIONE: È una giornata per divertirsi organizzando un viaggio divertente e rilassante con amici sinceri. FORTUNE: È un giorno in cui puoi potenziare le tue riunioni e il modo in cui collabori con altre persone.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È un momento in cui dovrai essere prudente ed evitare parole fuori luogo. È importante che ti impegni per gli obiettivi da seguire con la tua famiglia e il tuo partner. Non dimenticare il backlog in modo che tutto funzioni correttamente. SENTIMENTI: È un giorno per godersi la gioia di riconnettersi con vecchi amici e avere una conversazione vivace. AZIONE: Questo è un momento in cui puoi avvicinarti ai membri della famiglia per discutere di questioni relative alla proprietà coniugale con calma e correttezza. FORTUNE: È un giorno in cui sarai in grado di definire i tuoi progetti in modo produttivo e risolvere le frange cadute nel dimenticatoio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi dovresti approfittare di questa giornata per aggiornare le questioni scadute, in particolare quelle relative all’economia. È tempo di raggiungere accordi con la coppia e gli amici intimi. I progetti possono cambiare all’ultimo minuto. SENTIMENTI: Oggi sentirai che è un giorno molto fortunato per seguire le tue percezioni nel modo di dare il tuo amore. AZIONE: È un momento per godere di piacevoli incontri e conversazioni con persone gioviali e vicine. FORTUNE: Potrai utilizzare il tuo dinamismo e proiettare nuove fonti di guadagno per tutti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di sabato 10 settembre: grandi novità per coppie e single scritto su Oroscopo Più da Redazione.