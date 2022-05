Oroscopo Paolo Fox di sabato 14 maggio: una giornata di amore e felicità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – fate attenzione ai pensieri repressi e non espressi, sono la fine di ogni rapporto. Il lavoro procede spedito, ma potete fare di più.

Toro (21 aprile-20 maggio) – la Luna è sempre favorevole, dunque siete ancora in un momento positivo per i sentimenti. Sul lavoro non perdete tempo e mettetevi in gioco

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – a partire da oggi pomeriggio cercate di essere un po’ più prudenti rispetto al solito con le persone che incontrate. Sul lavoro c’è qualcosa che non va, ma non sapete ancora bene cosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – da questa sera cercate di non mettere troppe pressioni al vostro partner, non ve ne pentirete. Il lavoro ha molte prospettive, ma i progetti hanno bisogno di tempo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – amore e sentimenti sono un po’ penalizzati per oggi, rimandate le discussioni a domani. Il lavoro regge, ma potrebbe andare meglio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – novità interessanti per questo fine settimana, cercate di lasciarvi andare. Staccate la mente anche dal lavoro, se ne avete la possibilità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – emozioni e amore sono sempre dietro l’angolo per voi, dovete solamente aprirvi di più. Attenti ai rapporti con i colleghi di lavoro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – la calma e il raziocino non sono mai stati il vostro forte, e forse è meglio così per l’amore. Gli altri vi ammirano sul lavoro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – la Luna è ancora lontana, ma non demordete. Il lavoro procede spedito, con qualche ostacolo che potrebbe rallentarvi nella prossima settimana.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – il vostro partner è insofferente, cercate di non essere troppo possessivi. Se siete dei liberi professionisti, allora ci saranno novità interessanti a fine mese.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – la voce del cuore ha sempre ragione, se qualcuno vi manca dovete dirglielo. Il lavoro andrà meglio già dalla settimana prossima.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – cercate di stare calmi, se è amore, allora presto fiorirà nuovamente. Il lavoro vi piace e vi stimola, traetene beneficio.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

