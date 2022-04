Oroscopo Paolo Fox di sabato 16 aprile: le stelle su amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Per l’amore sarà una giornata difficile. Un velo di malinconia coprirà la vostra giornata fino a sera. Nel lavoro dovrete scontrarvi con momenti di stress abbastanza difficili da affrontare.

Toro – In amore le cose andranno meglio rispetto ai giorni passati. Se credi dover chiedere scusa a qualcuno fallo, è il momento migliore. Probabilmente ti riscriverà una vecchia fiamma. Nel lavoro concentrati, tra oggi e domani potrebbe venirti un’idea geniale.

Gemelli – Sarà un buon giorno per l’amore, finalmente ritroverai il desiderio di amare. Nel lavoro impegnati perché potrai avere grosse e importanti soddisfazioni.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – In amore torneranno vecchie amicizie. Attenzione agli inviti, il fine settimana sarà parecchio fertile. Nel lavoro le difficoltà si prenderanno una pausa.

Leone – In amore dovrai sbrigarti ad essere partecipativo. Attenzione ai segni dei Pesci e dell’Ariete, potrebbe accadere qualcosa di magico. Nel lavoro sarà premiata la tua tenacia.

Vergine – In amore concentrati sulla tua anima gemella, dedicale più momenti che puoi. Nel lavoro fidati del tuo istinto e ascoltati, potresti avere delle idee brillanti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – In amore dovrai ringraziare la Luna, ti renderà desiderabile più del solito. Potresti ricevere grandi novità lavorative. Fai tutti i colloqui che ti eri prefissato. I più giovani saranno i più fortunati, impegnati.

Scorpione – In amore goditi la giornata con chi ami e rilassati. Nel lavoro rimani sempre concentrato.

Sagittario – In amore troverai la tranquillità che ti era mancata nei giorni scorsi. Nel lavoro impegnati ad istruirti sempre al meglio e prepararti nella ricerca di cose nuove.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – In amore dovrai aspettare un po’, ci vuole un po’ di tempo. Nel lavoro datti a fare e impegnati al massimo. Non attirare energie negative ma allontanale.

Acquario – In amore buttati, sarai fortunato. Se ti piace qualcuno dichiarati, la tua giornata sarà positiva. Nel lavoro vai oltre le tue aspettative e mettiti in gioco.

Pesci – In amore sarà un mese davvero importante. Ci saranno tantissime novità pronte a sorprenderti. Nel lavoro attento ai tuoi superiori, potresti trovarti al centro di qualche polemica con i tuoi colleghi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di sabato 16 aprile: le stelle su amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.