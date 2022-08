Oroscopo Paolo Fox di sabato 20 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Potresti essere al centro di una polemica amorosa, ma anche lavorativa. Non lasciarti abbattere dalle opinioni altrui e vai dritto per la tua strada.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La giornata, per quanto riguarda l’amore, comincia bene ma nel pomeriggio potrebbe esserci qualche ripensamento. Sul lavoro, farai rimpiangere di averti lasciato indietro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Dovete lasciarvi andare per quanto riguarda i sentimenti e mantenere, invece, l’attenzione alta sugli aspetti lavorativi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Le difficoltà della mattinata saranno facilmente risolte nel pomeriggio. Sul lavoro, invece evitate di intraprendere azioni azzardate.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Quella di oggi è una giornata molto strana che potrebbe portare a qualche piccola incomprensione. Sul lavoro devi evitare questioni importanti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Marte è nel tuo segno e la Luna è ancora favorevole. Non rovinare tutto ora e mettici il massimo impegno, anche sul lavoro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi dovrete evitare qualsiasi forma di conflitto e lasciarvi trasportare dal vostro intuito. Sul lavoro dovete evitare di fare scelte azzardate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualche piccolo problema emotivo potrebbe tornare a galla ma vi consolerete con nuovi progetti lavorativi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non dovete temere il rischio, ma allo stesso tempo provare ad accontentarvi. Anche sul lavoro, ricordate che non tutto il male viene per nuocere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Devi cercare di essere meno diffidente per quanto riguarda i sentimenti, sul lavoro, invece è arrivato il momento di apportare dei cambiamenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna è nel tuo segno e questo ti permette di risolvere piccole incomprensioni per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, bisogna fare attenzione agli affari.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Le stelle sono dalla tua parte, sfrutta questa giornata. Sul lavoro è arrivato il momento di prendere scelte importanti e non temporeggiare.

