Oroscopo Paolo Fox di sabato 21 maggio: giornata da incorniciare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile): un fine settimana particolarmente intenso per l’amore e i sentimenti, approfittatene. Evitate sul lavoro di parlar male dei colleghi.

Toro (21 aprile-20 maggio): i cuori solitari si sentono particolarmente stimolati in questo fine settimana. Calma e sangue freddo sul lavoro, non fatevi prendere dallo stress.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): sabato e domenica sono giornate positive per l’amore e i sentimenti. Sul lavoro non fatevi abbattere dai colleghi, dovrete combattere con qualche invidioso.

Cancro (22 giugno-22 luglio): recupero parziale per le emozioni nei prossimi due giorni. Sul lavoro potrebbe sbloccarsi qualcosa per il mese di giugno.

Leone (23 luglio-22 agosto): oggi avete Saturno e Luna in opposizione, quindi siate cauti con l’amore. Nel fine settimana riposatevi, ne avrete bisogno per il lavoro.

Vergine (23 agosto-22 settembre): fine settimana di recupero con il vostro partner, sappiate attendere. Troppi pensieri per la testa che riguardano il lavoro, allentate la presa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre): se c’è una persona che vi piace fatevi avanti, ma non strafate. Fase di transizione per il lavoro, passerà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre): giornata interessante, ma qualcosa non quadra. Sul lavoro questo è il momento giusto per capire le vostre vere potenzialità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): fate qualcosa di improvviso, cercate di stupire il vostro partner. Il lavoro rimandatelo a lunedì e godetevi il fine settimana.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non c’è tregua per i cuori solitari. Il lavoro vi soddisfa, ma sentite che si può fare di meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): pensate bene al vostro rapporto, e non lasciate che l’orgoglio si prenda il meglio. Il lavoro procede tranquillamente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): giovani cuori solitari, cercate di sublimare le vostre emozioni, non torturatevi. Cercate di dare il massimo sul lavoro.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

