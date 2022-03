Oroscopo Paolo Fox di sabato 26 marzo: amore e lavoro al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore oggi la Luna è contraria, cerca di non agire d’impulso. Sul lavoro invece non alimentare inutili polemiche.

Toro – In amore se devi fare una richiesta al partner muoviti dopo il 5 aprile! Lavorativamente parlando invece attenzione alle finanze, analizza bene tutte le spese.

Gemelli – La Luna è favorevole: buon momento per i sentimenti, soprattutto se sei circondato da persone positive. Sul lavoro invece chiedi il parere di un esperto per le questioni finanziarie.

Cancro – In amore cerca di non agitarti e fai le cose con calma, la Luna oggi è opoosta. Sul lavoro invece non sottovalutare la possibilità di un cambiamento.

Leone – In amore invito sempre alla prudenza ma con una persona Ariete o Sagittario possono nascere delle belle emozioni. Sul lavoro invece per inoltrare una richiesta sarebbe meglio aspettare che i tempi divengano maturi.

Vergine – In amore l’energia cresce, dal 20 del mese il Sole infatti non è più in opposizione. Sul lavoro invece non ami chi tergiversa e non ti dà le risposte che cerchi.

Bilancia – In amore cerca di non arrabbiarti, la Luna contraria consiglia cautela. Sul lavoro invece hai voglia di ripartire anche se questo potrebbe significare fare la voce grossa.

Scorpione – In amore oggi si registra una grande complicità, organizza qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece sei molto orientato sulle soluzioni piuttosto che sull’esser competitivi.

Sagittario – In amore il weekend parte con una marcia in più, ‘merito’ della Luna nel segno. Sul lavoro invece è la giornata giusto per portare avanti un progetto.

Capricorno – In amore se c’è qualcosa che ti turba oggi potresti reagire molto bene ad eventuali provocazioni. Sul lavoro invece potrebbe verificarsi un confronto importante con capi e referenti.

Acquario – In amore presto arriveranno delle belle emozioni, soprattutto per chi è solo. Sul lavoro invece c’è un pò di elettricità, niente di cui preoccuparsi.

Pesci – In amore oggi la tua capacità di azione verrà premiata. Sul lavoro invece con Giove nel segno le novità non mancheranno.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di sabato 26 marzo: amore e lavoro al top proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.