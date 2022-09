Oroscopo Paolo Fox di sabato 3 settembre: grandi manovre in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Dopo alcuni giorni di tensione, oggi vi aspetta una giornata più armoniosa e appagante, più favorevole a ricevere aiuto o rendere le cose un po’ più facili per voi stessi. Accadrà a te soprattutto nel lavoro e negli affari mondani, ma accadrà anche a te nella tua vita intima. La settimana lavorativa finirà felicemente per te.Vai dritto al punto e relazioni semplici con conversazioni dirette e obiettive. Un tuffo nei sentimenti porterà valutazioni e cambiamenti nel comportamento. I contatti e le comunicazioni di lavoro acquisiranno agilità. La settimana si concluderà con rivelazioni e nuove scelte. Scommetti sui piani di espansione, fai circolare, indaga sulle informazioni e scopri le novità. Caldo in amore!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Per quanto grandi possano essere gli ostacoli, non smetti mai di perseverare finché non ottieni ciò che stai cercando, e quello sarà lo spirito che avrai per tutto il giorno. La tua testardaggine è in grado di abbattere tutti i muri, quindi sai che qualunque cosa accada, alla fine finirai per realizzare i tuoi sogni.Riprendere una relazione in un nuovo schema. La settimana si concluderà con il salvataggio del passato, l’allineamento del team e l’empatia. Ci saranno amicizie leali, si aspettano incontri affettuosi e un’atmosfera calda nelle interazioni. Le risposte di lavoro e le negoziazioni renderanno le prospettive finanziarie più positive. La salute richiede disciplina, evita l’esagerazione. Amore in aumento!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La disgrazia o l’affondamento dei tuoi avversari o nemici ti renderanno una buona giornata. Il destino ti aprirà strade che altri ti avevano chiuso e oggi quel famoso detto che “non c’è bene che non venga dal male” si avvererà e se il male accade agli altri o anche a te stesso, sarà per il tuo bene.Assumi maggiore autonomia e realizza i tuoi desideri. La settimana si concluderà con maggiore indipendenza e importanti risultati personali. Concentrati sul momento presente, sviluppa idee e goditi diversi piaceri. Costruisci amicizie, avvia relazioni e muovi la vita con scambi motivanti e notizie interessanti. La pazienza sarà a corto di discussioni ripetitive, cambieranno argomento o ambiente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) –Oggi avrai lotta e tensione nella tua vita mondana ma pace nella tua anima e nel tuo cuore, perché sai che stai facendo quello che dovresti fare e stai combattendo per cercare di realizzare i tuoi sogni. Non importa quanto tu sia fortunato, non puoi mai vincere alla lotteria se almeno non giochi. Questo è il percorso che devi seguire ogni giorno.Gli eventi di oggi accelereranno le decisioni di cambiamento. I piani di viaggio prenderanno piede. Apri un nuovo percorso professionale e aumenta la tua mobilità. Le conversazioni con la famiglia illumineranno soluzioni e motiveranno nuovi progetti. Visualizza dove vuoi andare e determina i prossimi passi. Gli studi saranno accesi, diversificheranno le attività e troveranno nuove motivazioni. Cerca la stabilità nell’amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La buona disposizione tornerà di nuovo nella tua anima e con essa anche la buona stella che in questo momento è altissima e luminosa illuminando il tuo destino. Ecco perché non rimanere invischiato in piccoli conflitti domestici perché ora dovresti pensare in grande e lottare per quei successi lavorativi e finanziari che ti aspettano.Ora ti proietti molto sicuro di te stesso. Le stelle ti danno quella piccola spinta in più di cui hai bisogno per prendere quelle decisioni nella tua vita che hai lasciato per dopo o dopo. Non avrai problemi a pretendere ciò che meriti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La giornata di oggi sarà dominata dai sentimenti e le questioni sentimentali o familiari acquisiranno un’importanza maggiore del solito. Ma non dovresti soffrire o avere paura perché se gli altri possono essere felici puoi farlo anche tu, non c’è niente in te che ti fermerà e presto la vita ti darà una nuova opportunità. Corri il rischio di chiedere ciò che meriti. Non vivere all’ombra della paura o del dubbio. Ora hai il via libera per portare avanti qualsiasi piano o progetto che possa lasciarti con buoni guadagni economici. La tua parola avrà forza di convinzione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi: Oggi sarà un giorno di possibile bassa energia. Devi prenderti cura della tua salute, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.Amore: hai la tendenza a idealizzare la persona amata, ti senti davvero incapace di impegnarti con qualcuno. Amare se stessi. Ricchezza: se stai pensando di cambiare lavoro, è tempo di lasciarlo e avventurarti lungo la strada di un campo diverso. Benessere: permetti a te stesso di rifiutare qualsiasi videochiamata di gruppo per goderti la calma, il silenzio e la solitudine di cui hai tanto bisogno. Sarà riparatore. Sarai più chiaro in ciò che vuoi dalla vita, specialmente in materia di amore. Il sessuale si esalta in te, portandoti a cercare un partner, se non ne hai uno. Approfitta di questo weekend per divertirti poiché avrai tante energie per fare quello che vuoi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: è un buon momento al lavoro, ma non trascurare i tuoi amici o la tua famiglia. Perché sono i più importanti. Amore: nella coppia compaiono incertezze, ma saranno superate dall’amore. Fai un gesto romantico verso il tuo partner.Ricchezza: se sei efficiente e responsabile, sarai in grado di risolvere qualsiasi evento imprevisto che ti si presenta al lavoro, ti aiuterà a progredire. Benessere: sei in un buon momento lavorativo, ma non lasciare da parte i tuoi cari. Fai un po’ di attività fisica a casa. L’energia dei pianeti ti stimola a sfidare gli altri creando tensione nella tua vita. Ora potresti affrontare il tuo partner, i vicini, la famiglia o gli amici. Canalizza tutta quell’energia in modo positivo, unendo le forze con il tuo partner per avere successo insieme.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi: buon momento per goderti più tempo di qualità con te stesso. Rivedi cosa vuoi veramente dalla tua vita. Amore: se sei sopraffatto dalle emozioni, fai un passo alla volta, questo non è il momento migliore per cambiare qualcosa nella relazione. Ricchezza: È un momento in cui è conveniente non sprecare ciò che ti è costato così tanto da ottenere. Stai attento con i soldi. Benessere: fai attenzione quando fai qualsiasi attività, c’è un alto rischio che tu possa subire un incidente se non prendi più precauzioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi: Ci sono tensioni sul lavoro, ma non portarle a casa perché potrebbero generare grandi disaccordi in casa. Amore: se sei un po’ depresso, appoggiati al tuo partner perché sa come confortarti. In questo modo vedrai contenuti in tutti i piani della tua vita. Ricchezza: la tua buona fortuna è evidente sul tuo cammino. Cerca di aiutare gli altri. A volte basta un consiglio. Benessere: Sii più comunicativo e aperto con i tuoi parenti, possono aiutarti in quella situazione di difficile risoluzione che ti infastidisce.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi: non essere spaventato da ciò che ti sta succedendo. Avrai più responsabilità, ma stai calmo, lo gestirai molto bene. Amore: se stai ancora aspettando un amore precedente, è tempo di dire basta e continuare la tua vita. Smetti di guardare indietro e vai avanti. Ricchezza: avrai l’opportunità di collaborare in affari. E se incontri problemi, saprai come trovare soluzioni rapide. Benessere: i progetti futuri non hanno ancora preso forma, dentro di te c’è la visione di un’idea meravigliosa. Insisti e prova a tirarlo fuori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi: Dovrai evitare atteggiamenti eccessivamente testardi con uno dei tuoi genitori che sta attraversando una fase difficile. Amore: il tuo rapporto con il tuo partner migliorerà notevolmente, quindi tutta la tensione che hai portato andrà via a poco a poco. La calma regnerà. Ricchezza: il campo economico presenta una certa tensione, poiché il tuo reddito non è sufficiente per coprire le tue necessità quotidiane. Benessere: un approccio positivo può fare miracoli, ti farà uscire dal vortice in cui sei stato coinvolto e ti mostrerà che tutto risiede nella mente.

