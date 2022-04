Oroscopo Paolo Fox di sabato 30 aprile: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Per l’amore è un momento abbastanza delicato dovuto all’ansia e allo stress. Nel lavoro bisogna essere concentrati.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Nell’amore chi sta insieme a qualcuno da tanto non deve farsi nessun problema. A lavoro potrebbero esserci delle distrazioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L’importante in amore è fare attenzione alle parole che si usano. Nel lavoro ci saranno novità che cambieranno le cose.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore ci sono cose che non si possono spiegare ma arriverà qualche riposta. Nel lavoro bisogna fare attenzione a chi si ha vicino.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Poca energia per l’amore. A lavoro procrastinare sarà una scelta totalmente sbagliata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per l’amore sono giorno un po’ strani, stare lontani dallo stress potrebbe risolvere le cose. A lavoro l’impegno è fondamentale.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore ci sono alcuni problemi che allontano la tranquillità delle giornate. A lavoro ci saranno novità positive per le finanze.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il comportamento nelle questioni amorose potrebbe essere quello giusto. A lavoro ci saranno degli aggiornamenti particolari.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore va bene. L’equilibrio per affrontare determinate situazioni è quello giusto. A lavoro non bisogna dimenticare mai qual è l’obiettivo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L’amore è un po’ ambiguo. Probabilmente ci saranno note positive. A lavoro i giorni miglioreranno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Per l’amore saranno giorni importanti se si lasceranno le preoccupazioni alle spalle. Nel lavoro è importante rimanere concentrati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ci sono cose dell’amore inspiegabili ma arriverà il momento giusto. A lavoro potrebbe andare meglio di così ma non bisogna mollare.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di sabato 30 aprile: le stelle di questa giornata proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.