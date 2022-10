Oroscopo Paolo Fox di sabato 8 ottobre: amore, lavoro e fortuna di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti ritroverai un po’ più nervoso o impaziente del solito, le cose non vanno come vorresti e sorgono nuovi imprevisti che, pur non essendo gravi, ti fanno sentire sterile. Oggi dovresti sforzarti di prendere le cose con più calma perché se non lo fai, tirerai fuori il peggio di te.Questo è uno di quei giorni in cui camminerai e all’improvviso sentirai un artista di strada suonare. Improvvisamente i tuoi piedi iniziano a muoversi e presto stai ballando. Ti ritrovi a ballare per il resto della strada. Non ci vorrà molto per farti impazzire. Una volta che inizi, potrebbe essere difficile per te smettere. Procedi!

Toro (21 aprile-20 maggio) – A volte senti che, per quanto ci provi, combatti e ti sacrifichi, i problemi sembrano riaffiorare di nuovo davanti a te e con più vigore che mai. Ma non lasciarti travolgere, è solo una sensazione perché oggi la Luna e gli altri pianeti formeranno aspetti negativi e tutto tende a complicarsi, sarà solo un brutto momento.Non prendere cose che non ti appartengono, Toro. I tuoi occhi penetranti sono inclini a individuare cose che si possono facilmente mettere in tasca, anche se nel profondo sai che quelle cose non sono fatte per te. La tua immaginazione potrebbe cercare di convincerti che va bene eseguire manovre così subdole e potresti essere tentato. Non illuderti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non lasciarti trasportare da nervi, tensione e stress. Oggi vi aspetta una giornata difficile, una di quelle giornate in cui sembra che all’improvviso tutto si complichi e giri intorno, anche se allo stesso tempo non si verifica nessun problema serio. Se non la prendi con più calma, avrai dei disaccordi con le persone intorno a te o con i membri della tua famiglia.Cerca di non pensare troppo a ciò che “dovrebbe” accadere dopo, Gemelli. La verità è che le cose non vanno necessariamente nel modo in cui sono pianificate, quindi non contare su qualcosa che non ha alcuna garanzia di realizzarsi. Attieniti al tuo modo di fare le cose e cerca di non rimanere troppo attaccato ai risultati. La chiave ora è godersi il processo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Hai grandi sogni su quanto lontano vorresti arrivare o sulle grandi cose che vorresti fare. Senti che anche se ora sei abbattuto e incatenato alle miserie della vita quotidiana, tuttavia, un giorno, anche se passano molti anni, la provvidenza ti porterà in cima a quella montagna dove la tua vita risplenderà come il sole.Innaffia le tue piante oggi e assicurati che ricevano abbastanza luce, Cancro. Se non hai piante, cogli l’occasione per andare al vivaio e prenderne un paio per la tua casa o il tuo ufficio. Nutri le cose organiche nella tua vita per aiutarti a ricordare le tue radici, che sono estremamente importanti per te in questo momento. Immergiti nella profondità della Terra per comprendere l’ambiente che ti circonda.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti sentirai pieno di vitalità e desideroso di attività, pronto a superare ogni ostacolo che si frappone sulla tua strada, e ciò che non otterrai con l’aiuto della fortuna, lo otterrai attraverso una lotta implacabile e una volontà di ferro. È tempo di regolare i conti con coloro che ti hanno impedito di andare avanti. Oggi sei a posto, Leo. Non lasciare che le insicurezze di altre persone o la comprensione superficiale di un problema ostacolino i tuoi progressi. C’è un netto vantaggio nel modo in cui ti avvicini alle cose. Sentiti libero di esercitare la tua volontà su coloro che hanno bisogno di una forte direzione. Se sei sicuro della risposta, non essere timido nel dirlo. Se alle persone non piace il modo in cui guidi, non è necessario che ti seguano.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ti senti preoccupato e a disagio per i tuoi affari finanziari e materiali, anche se non ce n’è motivo. Hai paura di essere vittima di un inganno o di un tradimento quando fai affari o prendi iniziative economiche. La prudenza potrebbe portarti a non fare nulla o evitare di affrontare qualsiasi tipo di rischio oggi.Ti starai chiedendo su quale spalla dovresti piangere, Vergine. Di solito la tua è la spalla che tutti gli altri amano usare. Il colletto della tua camicia è probabilmente fradicio ormai, grazie a tutte le lacrime che si sono versate su di te. La tua compassione per gli altri è sicuramente uno dei tuoi più grandi punti di forza, ma sii consapevole del fatto che può anche essere una delle tue più grandi debolezze.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Esteriormente ti mostri più fermo e testardo del solito, invece dentro ti senti più titubante e insicuro. Prendi decisioni e affronti le cose in modo più deciso, ma cerchi solo di impedire agli altri di vedere le paure o le tensioni che ti causano grande angoscia e grande instabilità.I tuoi carboni bruciano da un po’ e c’è molto fumo che fuoriesce dalle tue braci annerite, Bilancia. La buona notizia è che oggi potrebbe esserci una grande raffica di vento, che funge da catalizzatore che accende le fiamme. Hai fornito il calore e il carburante. L’elemento mancante dell’aria sta finalmente arrivando, quindi preparati. Il fuoco tende a riscaldarsi rapidamente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È un momento di gioia e soddisfazione, una giornata che sarà più difficile o tesa per gli altri, ma che ti porterà maggiore felicità e speranze che si avvereranno, è anche probabile che la disgrazia di un tuo nemico ti porti fortuna o percorsi aperti precedentemente chiusi. Anche l’amore ti porterà sorprese.Diffida delle grandi promesse oggi, Scorpione. Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui è più probabile che le persone scommettano perché non sono realistiche su come andranno le cose. Non sorprenderti se il mercato azionario salta a causa dei segni del dollaro che la gente immagina. Sarà difficile per gli altri resistere quando le persone ricevono promesse di un grande guadagno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi devi mostrare il tuo lato più umano, non è il momento di ricevere, ma di dare ed esercitare quel buon cuore che è segno caratteristico della tua natura. Una persona a te molto vicina sta attraversando un momento molto difficile e solo tu puoi liberarla da quella situazione o mitigare la sua sofferenza fino a quando non la raggiunge.Sentiti libero di fare shopping online per te stesso, Sagittario. Già che ci sei, potresti anche scegliere alcune cose per gli altri. Sei in grado di essere in sintonia con lo spirito piacevole delle persone intorno a te. D’altra parte, se sono particolarmente negativi o irritabili, non esitare ad andare altrove. Sfortunatamente, potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi devi muoverti con grande cautela e pensare a tutto prima di farlo, i pianeti sono mal disposti e ci sono molte possibilità che subirai qualche tradimento o spiacevole sorpresa in ambito lavorativo o finanziario. Devi stare molto attento a ciò che firmi o alle decisioni che prendi.È probabile che tu graviti verso coloro che possono mettere in scena uno spettacolo e portare la tua immaginazione in una terra lontana oggi, Capricorno. Cerca questa qualità negli altri invece di rivolgerti alla TV per soddisfare questa esigenza. Se non stai attento, potresti finire il divano tutto il giorno, senza parlare con nessuno. Prendi nota che la vita reale è molto più arricchente di qualsiasi cosa possa arrivare attraverso le onde radio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei nato in un segno diverso dagli altri e che tende sempre ad andare in direzione opposta, quindi se questa giornata può essere difficile, avversa o piena di lotte per la stragrande maggioranza delle persone, però, per te sarà un giorno di fortuna e felicità, i sogni diventano realtà al lavoro o questioni di cuore.Connettiti con coloro che ti portano in alto e incoraggia le tue fantasie oggi invece di coloro che cercano di portarti alla realtà, Acquario. C’è bisogno che tu brilli più brillantemente del solito, e non c’è motivo per cui questo desiderio non debba essere esaudito. Tutto funzionerà magnificamente per te fintanto che ti allineerai con persone ammirevoli e cause nobili, quindi provaci.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – All’inizio ti aspetta una giornata difficile o avversa, anche se potresti non svegliarti di ottimo umore; ma poi tutto diventerà più chiaro e alla fine finirai per avere una giornata fortunata e felice, risolverai con successo le cose che ti preoccupano e ti aspetta anche una sorpresa che ti renderà molto felice nella tua vita intima.Probabilmente ora sei sul punto di completare una mossa importante di qualche tipo. La tua prima reazione potrebbe essere quella di sederti in una deliberazione solitaria mentre combatti con i pro ei contro di ogni parte della situazione. Cerca di non sovraccaricare la testa con troppi dettagli. Guarda il quadro generale. Forse troverai la risposta che cerchi durante una passeggiata. Durante quel periodo, puoi liberare la testa dal disordine non necessario.

