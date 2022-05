Oroscopo Paolo Fox di venerdì 13 maggio: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – le storie d’amore complicate vanno tenute sotto controllo, soprattutto in questi giorni. Evitate la fretta e l’aggressività sul lavoro, cercate di essere più pacati e riflessivi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – questa che avete davanti è una giornata molto interessante per i sentimenti, non sprecatela. Se avete un’attività indipendente allora troverete le certezze che vi mancano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – torna finalmente un certo movimento sentimentale, sentitevi liberi di sperimentare. Non fatevi prendere dal nervosismo sul lavoro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – c’è molta agitazione nell’aria, e i sentimenti di certo non ne giovano in questo momento. Coloro che hanno perso il lavoro, invece, presto lo ritroveranno.

Leone (23 luglio-22 agosto) – nuove sensazioni e nuove emozioni si profilano all’orizzonte, anche oggi è una di quelle giornate. La vostra situazione professionale subirà presto delle modifiche.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – maggio è un mese positivo, e lo sarà fino alla fine per i vostri amori. Sul lavoro, cercate di programmare una settimana alla volta per non andare in confusione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – in amore, le persone che avete conosciuto in questi mesi non sono così affidabili. Basta attacco sul lavoro, giocate in difesa per un po’.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – considerate che domenica la Luna sarà nel vostro segno, dunque non perdete l’occasione ghiotta. Novità positive in vista per coloro che hanno un’attività indipendente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – l’amore non è il vostro forte in questo periodo, ma non dovete mai scoraggiarvi. Il lavoro, almeno quello, procede a gonfie vele.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – il fine settimana in arrivo si prospetta molto interessante, potreste fare nuovi incontri. Nell’attuale situazione, sul lavoro vi sarà più facile intraprendere i vostri progetti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – se qualcosa non funziona nella coppia, prendetevi del tempo oppure cambiate rotta. Le situazioni lavorative che nascono adesso porteranno in futuro grandi soddisfazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – le sorprese potrebbero arrivare tutti i giorni, non c’è bisogno di attendere il fine settimana. Il lavoro potrebbe andare meglio, e forse tra qualche mese sarà così.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di venerdì 13 maggio: le stelle di questa giornata proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.