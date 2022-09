Oroscopo Paolo Fox di venerdì 16 settembre: giornata di prova per i sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà un giorno in cui dovresti andare al tuo ritmo e dimenticare ciò che indossano gli altri. Usa il tuo dinamismo e il tuo modo di essere piacevole in modo che i tuoi argomenti importanti diano nota in questo giorno. SENTIMENTI: sarà una giornata in cui dimostrerai il tuo amore in modo originale e prematuro. AZIONE: è una giornata con la quale la tua sfida sarà quella di prestare la necessaria attenzione ai tuoi obiettivi e allo stesso tempo mantenere le distanze e la libertà.FORTUNE: è una giornata in cui l’importante perché tutto vada bene è definire le proprie azioni e spostare il ventaglio delle possibilità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui devi aggiornare rapidamente i problemi emotivi di tanto tempo fa. La tua creatività e il tuo perfezionismo ti aiuteranno ad essere originale e a non confrontarti con nessuno. La tua simpatia sarà la chiave. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui è importante che tu risolva con pazienza problemi passati legati a questioni sentimentali. AZIONE: è una giornata in cui la tua sfida sarà legata a come soddisfare le tue aspettative divertendosi. FORTUNE: sentirai di aver bisogno di goderti la compagnia della persona che ami di più per fare progetti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui avrai il supporto di persone che la pensano allo stesso modo e con loro potrai gettare le basi per i tuoi impegni e le tue finanze comuni. I tuoi obiettivi saranno produttivi grazie alla tua simpatia. SENTIMENTI: È un giorno in cui riceverai molto affetto da persone di cui ti fidi e avrai notizie anche da altre più lontane. AZIONE: è una giornata in cui è importante bilanciare i tuoi risparmi e gli investimenti che puoi fare con essi. FORTUNE: È un giorno in cui la tua maturità e il tuo ordine ti aiuteranno a gettare le basi in un ambiente in cui risolverai rapidamente i problemi in sospeso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi dedicarti a mantenere i contatti con amici fidati affinché la fortuna ti accompagni nei tuoi sogni. Una profonda amicizia sarà la chiave del buon andamento dei progetti. SENTIMENTI: Oggi è il momento di mantenere aggiornati i tuoi piani con amici fidati. AZIONE: è importante mantenere i propri accordi in un clima di armonia e altruismo con gli altri. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua migliore opzione per attirare fortuna sarà la tua simpatia e i sogni che insegui e in cui hai coinvolto altre persone.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui potrai organizzare il supporto, sia finanziario che emotivo, per le persone che ne hanno bisogno. Sarai in grado di creare nuove alternative nella tua professione. E la cosa migliore per gli obiettivi saranno accordi vantaggiosi per tutti. SENTIMENTI: È un momento molto speciale per preparare un piccolo viaggio ideale con le persone che ami di più. AZIONE: è il momento in cui la tua più grande sfida sarà tra il tuo sostegno agli altri e l’economia che hai. FORTUNE: è un momento speciale per mantenere organizzate le basi economiche in modo che le distribuzioni siano equilibrate con quelle coinvolte negli accordi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di mantenere le tue intuizioni e l’ordine negli accordi con altre persone. Evita le modifiche dell’ultimo minuto. La tua simpatia e generosità possono essere la chiave del tuo successo. SENTIMENTI: oggi è un giorno per ribaltare le alleanze che mantieni e il modo in cui distribuisci tutto in modo equilibrato. AZIONE: noterete che è una giornata in cui è necessario potenziare la propria autonomia e la gioia di vivere. FORTUNE: devi goderti molta libertà e rilassarti come facevi anni fa per divertirti, viaggiare e fare piacevoli conversazioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui dovresti evitare confronti e mantenere aggiornati i tuoi problemi per evitare di tornare su di essi in seguito. La tua empatia con gli altri sarà la chiave. SENTIMENTI: È un momento in cui è opportuno mantenere la fiducia e la vicinanza con i propri cari. AZIONE: oggi è una giornata in cui la tua sfida principale è quella di disfare vecchi malintesi e seminare pace e armonia in casa. FORTUNE: è un giorno per risolvere rapidamente questioni del passato che erano rimaste incompiute.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno per evitare di essere qualcuno che non sei. Abbi cura di sapere su quali persone conti davvero nei momenti difficili, e questo sarà il segreto della tua vita. SENTIMENTI: È importante che tu stia vicino e aiuti le persone che ti amano. AZIONE: È una giornata in cui la tua sfida principale è essere gentili ed evitare di paragonarti a nessuno. FORTUNE: è un giorno per organizzare i tuoi obiettivi e divertirti a pianificarli con amici fidati.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento molto speciale per una cotta d’amore. E se hai un partner puoi pianificare obiettivi comuni con originalità e gettando bene le basi comuni. SENTIMENTI: È un giorno per avere una cotta o un idillio speciale con una persona molto speciale. AZIONE: sarà una giornata in cui sarà importante valorizzare i tuoi obiettivi comuni con la famiglia, che è quella che ti sostiene di più. FORTUNE: è un momento in cui la tua armonia sarà la chiave che detta le linee guida e il modo di comunicare affinché sia ​​un giorno fortunato. Un figlio, un nuovo lavoro o una nuova casa impreziosiscono la tua esistenza. È tempo di decorare, cambiare e reinventare per esaltare il tuo ambiente. È molto importante che tu ti senta a tuo agio ovunque tu sia. La pace, l’armonia deve regnare nella tua vita e solo tu puoi raggiungerla.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata importante per occuparti di iniziare i tuoi obiettivi originali e mantenere calme le tue emozioni. La chiave sarà la tua simpatia e il tuo modo piacevole di essere. SENTIMENTI: oggi potrai mantenere le basi del tuo affetto condite con un modo intuitivo di avvicinarti agli altri. AZIONE: è una giornata per mantenere i propri sogni e la propria vitalità in una via di mezzo, evitando di competere con altre persone. FORTUNE: è un giorno in cui devi mantenere vivi i tuoi sogni per divertirti e incorporare i tuoi cari nei tuoi piani. Il tempo è denaro per te e vuoi assicurarti di investirlo con saggezza. Ti adatterai ai continui cambiamenti che la vita ti presenta. Sarai oggetto di critiche, ma quei disaccordi in casa o in famiglia verranno risolti senza troppi sforzi da parte tua.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi sarai in grado di mantenere il tuo carattere armonioso ed empatico con gli altri, che sarà di grande aiuto di fronte alla competitività che manterrai con le altre persone. La tua chiave sarà aiutare le persone che hanno bisogno del tuo supporto. SENTIMENTI: È un giorno per condividere momenti di unione attraverso conversazioni divertenti e insolite con persone che la pensano allo stesso modo. AZIONE: è il momento di intuire il modo migliore per raggiungere l’uguaglianza nella distribuzione comune di beni e benefici. FORTUNA: è una giornata in cui potrai organizzare generosamente le tue risorse e i tuoi beni tra le persone coinvolte nei tuoi patti. Rilassati, Acquario. Non essere così esigente con la tua famiglia poiché li farai solo allontanare da te. Rompi con la routine e osa esplorare l’ignoto. Condividi i tuoi segreti, i tuoi dolori e le tue gioie. Esalta tutta quella comprensione che fa tanto onore alle persone del tuo segno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi si consiglia vivamente di pianificare le proprie basi negli accordi con gli amici e prima dei progetti per evitare dubbi in essi. Il modo per mantenere la simpatia e la cordialità sarà la chiave migliore per oggi. SENTIMENTI: oggi sarà una giornata in cui è opportuno organizzare l’economia familiare secondo basi nuove ed equilibrate per tutti. AZIONE: È un momento speciale per godere di mantenere l’armonia nei tuoi piani con amici fidati e gioire senza rivalità. FORTUNE: potrai mantenere la fiducia e la vicinanza con persone di fiducia con cui hai accordi e divertimenti.È necessario iniziare a ripulire la tua vita da tutto ciò che ti rallenta o interrompe il tuo percorso verso il successo. Una persona più giovane di te ti farà perdere la testa con le sue idee un po’ folli e audaci. Evita di correre rischi. Accetta quella realtà che per tanto tempo hai negato a te stesso.

