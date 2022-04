Oroscopo Paolo Fox di venerdì 22 aprile: amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore avrai bisogno della persona che ami accanto a te. Nel lavoro impegnati più che puoi perché probabilmente avrai un’opportunità importante.

Toro – In amore concentrati prima su te stesso e poi sul tuo partner. Nel lavoro avrai tante novità quindi rimani preparato.

Gemelli – In amore potrebbe sbocciare l’amore da un momento all’altro. Nel lavoro hai bisogno di pensare a nuovi obiettivi che ti porteranno a traguardi davvero importanti.

Cancro – In amore sarà una serata abbastanza particolare che potrebbe stravolgerti i piani. Nel lavoro potresti avere dei cambiamenti soprattutto da dipendente.

Leone – In amore la giornata ti sembrerà più facile e tranquilla. Nel lavoro cerca di approfittare delle giornate che stanno per arrivare per raggiungere i tuoi obiettivi.

Vergine – In amore sei un po’ con la testa tra le nuvole. Nel lavoro tieni duro fino alla fine del mese e poi agisci.

Bilancia – In amore cerca di evitare discussioni futili che ti portano malumore. Nel lavoro impegnati a fare le cose per cui credi.

Scorpione – In amore sarai travolto da nuovi amori e da nuove passioni. Nel lavoro cerca di prediligere i lavori autonomi che ti portano al contatto con il pubblico.

Sagittario – In amore preparati ad avere qualche scontro con il tuo partner. Attenzione agli ex. Nel lavoro un po’ di prudenza con le carte di credito e gli assegni.

Capricorno – In amore ci saranno un po’ di tensioni che provocheranno alcuni malumori tra te e il tuo partner. Nel lavoro cerca di allontanarti da tutto ciò che ormai non ti soddisfa più.

Acquario – In amore potrebbero arrivare delle delusioni dovute al tuo stress e al tuo nervosismo. Nel lavoro impegnati al massimo per avere dei miglioramenti che ti aiuteranno.

Pesci – In amore avrai tante cose positive, finalmente. Nel lavoro dimostrerai quanto vali grazie alla tua esperienza e alle tue doti.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di venerdì 22 aprile: amore e lavoro di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.