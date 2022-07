Oroscopo Paolo Fox di venerdì 8 luglio: le stelle di questa giornata scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 8 luglio: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Fai maturare l’idea quotidianamente ma non metterla in pratica immediatamente. Ora devi avere sicurezza in questo aspetto. Questo non è un buon momento per rischiare. Nel frattempo, approfitta di oggi per aggiornarti sugli argomenti che possono esserti utili quotidianamente e per migliorare la tua espressione verbale e la comunicazione in generale. Potresti averne bisogno in futuro per progredire professionalmente. In campo sentimentale, Ariete, se ti trovi indeciso tra due amori, potresti non interessarti proprio a nessuno dei due. Non prolungare questa situazione perché danneggerai due persone e anche te stesso. Prendi una decisione ora. Agisci oggi o potresti pentirti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se hai un’attività in proprio, d’ora in poi avrai una grande gioia su base giornaliera. Goditi questo bel momento e condividilo con chi ti circonda. Proporre un pasto o un aperitivo per celebrare il buon andamento delle cose avrebbe molto successo. Puoi anche pianificare oggi un’uscita con la tua gente il prossimo fine settimana. Dedica un po’ di tempo anche alla famiglia, anche se è una semplice telefonata, mostra loro che ci pensi. Nel campo dell’amore, Toro, attraversi un momento di stabilità con il tuo partner, l’occasione ideale per pensare quotidianamente ai tuoi obiettivi per il futuro, o considerare una futura convivenza, un impegno o anche un matrimonio. Le stelle ora ti sono favorevoli, approfitta di questa opportunità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Hai molte capacità e sei anche molto attento, anche un perfezionista. Ogni giorno ti piace concentrarti anche sul più piccolo dettaglio, ma in questo momento hai qualcosa in mente che ti impedisce di vedere le cose chiaramente come al solito. Cerca di recuperare il prima possibile il potere di concentrazione che di solito hai. In campo sentimentale, una persona che ogni giorno ti tira cose addosso e di cui oggi non te ne sei accorto per niente può farti una proposta per uscire, Gemelli. Se è qualcuno che ti piace dall’inizio, accetta. Potresti essere piacevolmente sorpreso quando lo conoscerai un po’ di più. Questa è una persona molto intelligente, in cui scoprirai rapidamente molti aspetti che ti piaceranno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Piuttosto che disperare quando i problemi sono già sorti, impara come prevenirli ogni giorno. Oggi, prima di iniziare qualsiasi cosa, concentrati, per non trascurare i dettagli più importanti. Ma se ancora fallisci in qualcosa, applica la logica e il buon senso per trovare la soluzione più efficace. Hai il potenziale per fare grandi cose nel tuo lavoro, talentuoso Cancer, ma sei indietro. Puoi rimediare a questo. Proponilo seriamente da oggi. Qualcuno del tuo ambiente più vicino che ti ama molto ti darà preziosi consigli al riguardo. Non gettarlo nel vuoto. Quotidiano cercate un po’ di relax facendo una bella passeggiata al tramonto a contatto con la natura, in un parco, ad esempio, se siete in città.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le questioni d’amore diventano difficili. Cerca di vedere dove devi cambiare o migliorare la tua relazione attuale. Non prendere decisioni alla leggera, aspetta di vedere le cose più chiaramente. Anche se hai ragione, imporre la tua volontà senza dare una possibilità ti porterà a perdere.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non sprofondare nella depressione. Alzati, solleva il tuo cuore e difendi la conquista. Costruisci nuove fondamenta in cima a ciò che rimane e vedrai come sarai in grado di costruire una torre forte e migliore. Ci sono molti che vi sostengono e solo ora dovete chiedere e fidarvi dei vostri esseri di luce.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non perdere le buone opportunità, ma prima di decidere di studiare, chiedi e impara, in modo da poter prendere una decisione saggia. Ci sono persone che sono disposte ad aiutarti. Partecipa di più a eventi o riunioni con la tua famiglia. Promuove l’unità familiare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Penserai molto bene ai tuoi passi da compiere, prima di prendere qualsiasi decisione. Conferma e rivedi i tuoi appuntamenti in modo da non essere in ritardo o potrebbero sorgere malintesi che potrebbero portarti problemi. Ritrova l’equilibrio delle tue finanze e rimani aggiornato con le tue spese e i tuoi investimenti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Vorrai essere il primo in tutto ora. Sentirai il desiderio di esplorare ed è molto probabile che tu stia già programmando un viaggio o un evento importante. Le persone del segno dei Gemelli e della Vergine saranno molto solidali e collaborative. L’amore ti circonda e in alcuni casi ti cattura.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È tempo di rivalutare le tue azioni e vedere come puoi cambiare ciò che non funziona nella tua vita. Non prendere decisioni importanti per il momento per quanto riguarda i tuoi soldi. Ci sono buone possibilità di aumentare il tuo reddito, ma nel prossimo futuro. Sii paziente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La tua popolarità cresce all’interno della tua cerchia di amici e conoscenti. Ti sentirai più sicuro di esprimere i tuoi sentimenti e le tue idee. Cogli l’occasione per stabilire nuovi contatti che possono aiutarti nel futuro professionale. La tua vita intima diventa un po ‘tempestosa. Evita la gelosia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’energia planetaria vi porta a imporre la vostra volontà e questo vi renderà difficile seguire il flusso degli altri. Tuttavia, la tua comunicazione sarà molto buona e sarai in grado di raggiungere buoni accordi se proponi. L’amore diventa appassionato e in alcuni casi più serio e definitivo.

