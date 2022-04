oroscopo-paolo-fox,-domani-25-aprile:-incontro-amoroso-per-gli-ariete,-terribile-giornata-per-i-vergine

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 25 aprile 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, festa della liberazione:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, nelle prossime ore ci sarà una Luna favorevole che animerà soprattutto l'ambito amoroso rendendolo più curioso e stimolante del solito. Le coppie potranno ritrovare l'intesa persa mentre per i single, grazie a Venere, sono in arrivo emozioni forti.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani ci si sentirà molto riflessivi grazie a Mercurio. In amore i single avranno idee molto chiare su quello che desiderano mentre le coppie faranno una vera e propria rivoluzione che avrà solo conseguenze positive.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani il romanticismo sarà alla stelle grazie a Venere che garantirà sensazioni molto profonde con il partner. I single, invece, saranno più razionali .

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani inizierà una settimana molto positiva. L'amore andrà a gonfie vele sia per le coppie che per i single.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, i sentimenti prenderanno il volo e saranno più briosi, profondi. Si cercheranno molte attenzioni da chi si sente più vicino.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani è molto importante mantenere la calma poiché ci sono molti pianeti in opposizione. E' necessario farsi scivolare le cose addosso.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, nelle prossime ore ci si sentirà molto meno emotivi grazie all'influsso della Luna che renderà anche più ironici e simpatici.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, è necessario tenere sotto controllo le tensioni e tenere alla larga le persone che creano disagi. In amore ci si sentirà molto scettici a causa di Mercurio in opposizione che remerà contro.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, la settimana si aprirà con la Luna in opposizione dai Gemelli ma già da martedì si avranno le idee più chiare, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani si avrà incostanza e mancanza di equilibrio psicofisico. A bilanciare la situazione ci sarà invece Mercurio che renderà più espansivi ed eccitanti.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, la settimana inizierà con molto nervosismo. C'è una rivoluzione in atto nella propria vita in questo periodo, è necessario affrontare questi giorni con coraggio.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, secondo il re dell'Oroscopo, la settimana inizierà in maniera tesa per i sentimenti che porterà ad assumere un atteggiamento mutevole e altalenante. In compenso la Luna renderà gli affetti più romantici, profondi e sensibili

