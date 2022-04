Oroscopo Paolo Fox, domani 28 aprile: giornata difficile per i Gemelli. Ecco invece chi incontrerà l’anima gemella

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 28 aprile 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, è una bella settimana e dal 1 maggio andrà ancora meglio grazie a Venere che sarà dalla vostra parte. Se vi piace qualcuno, è arrivato il momento di farsi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, entro fine mese arriverà un guadagno maggiore per chi ha un contratto a tempo determinato.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, si riaccenderà la passione. Molti andranno a convivere, mentre per i single arriverà una svolta grazie a incontri piacevoli. Unico consiglio: non bisogna perdere tempo con chi è indeciso.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, arieggia un po' di tensione e indecisione. Bisogna essere più sicuri di se stessi sia in amore che sul lavoro. Forza!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, ci saranno storie d'amore occasionali. Venere aiuterà a risolvere gli intrighi e ad accendere la passione. Lavoro? Arrivano affermazioni, chiamate e tutto a breve sarà più facile anche per chi si era sentito messo da parte.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, è necessario riposarsi, prendersi un momento di riflessione in vista di maggio in cui arriveranno tante novità. Chi si vuole innamorare non dovrà tirarsi indietro. A lavoro bisogna pazientare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, in amore non ci saranno grandi sorprese in quanto siete sempre un po' diffidenti e poco fiduciosi nei nuovi incontri. A lavoro bisogna mantenere la calma e non fare passi falsi.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, stanno per arrivare giornate molto interessanti e forse è arrivato il momento di fare il primo passo. Nella sfera lavorativa buone notizie per chi deve sostenere un esame o deve far decollare nuovi progetti.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, bisogna di riflettere, ascoltare la ragione e allontanare le persone ambigue. Inoltre, é necessario risparmiare un po' di soldi.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo il re dell'Oroscopo presto inizierà una fase di recupero anche se in questi giorni siete nervosi e avete solamente voglia di dimenticare il passato. La settimana proseguirà a rilento anche nell'ambito lavorativo. Ma, tutto andrà meglio dagli inizi di maggio.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, vi sentite messi da parte e non avete voglia di sprecare tempo ed energia nei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare importanti cambiamenti, siate tenaci.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, non riuscite proprio a fare a meno dell'amore nonostante odiate i vincoli. Sul lavoro sta arrivando un vera rivoluzione.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, Venere è dalla vostra parte e l'amore prometterà grandi cose, ma non bisogna isolarsi ed estraniarsi poiché proprio da domani le stelle saranno dalla vostra parte.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, domani 28 aprile: giornata difficile per i Gemelli. Ecco invece chi incontrerà l’anima gemella proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.